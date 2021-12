Die neueste Klasse in Lost Ark ist ein kleines Mädchen mit einem riesigen Pinsel

So erhalten die europäischen Spieler direkt zum Release die drei neuesten Klassen Striker, Gunslinger und Sorceress, die erst 2021 in Korea erschienen sind.

Der Content-Mix, den die westliche Version des MMORPGs bis jetzt erhalten hat, unterschied sich aber von dem anderer Regionen. Während Russland und Japan ihren Content in etwa in derselben Reihenfolge erhalten, wie er in Korea erschienen ist, wurde es in Europa durchgemixt.

Wann kommt der ganze Content zu uns? Wie lange die westlichen Spieler auf den ganzen Spaß oben warten müssen, ist aktuell schwer zu sagen. Lost Ark muss bei uns überhaupt erst erscheinen und so mancher kann den Release-Termin am 12. Ferbruar kaum erwarten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Klasse wurde zuvor schon in dem Code der koreanischen Version von Lost Ark gefunden und hieß dort “Weather Artist” (also Wetterkünstler). Den ersten Blick darauf sowie Informationen zum Gameplay gibt es aber erst jetzt.

Mit weißer Tinte kann sie Flächen auf den Boden zeichnen, die ihrer Gruppe Buff-Auren und auch eine Art von Schutzschilden verleihen. Die Künstlerin wird bereits am 12. Januar in der koreanischen Version von Lost Ark spielbar sein.

Es soll sich dabei um eine Support-Klasse handeln, die im Kampf schwarze und weiße Tinte einsetzt, um ihren Gegnern zu schaden und ihre Verbündete zu stärken. So kann die Künstlerin zum Beispiel ihren Pinsel einsetzen, um verschiedene Lebewesen wie Vögel oder Fische zu zeichnen und sie in den Angriff zu schicken.

In einem langen Stream kündigten die Entwickler von Lost Ark eine ganze Menge Content und Änderungen für 2022 an. Dabei sind neue Raids und Gebiete, Balance-Anpassungen und vor allem die völlig neue Klasse Painter. Die Updates gibt es allerdings vorerst nur für Korea.

Insert

You are going to send email to