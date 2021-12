Amazon streicht beim MMORPG Lost Ark eine beliebte Klasse zum Launch

Das MMORPG Lost Ark wird zum Release in Europa und Nordamerika ohne die Klasse „Beschwörer“ erscheinen: Den Summoner konnten Spieler in Europa und Nordamerika zwar in der Beta schon spielen und die Klasse war beliebt, doch zum Release wird sie nicht spielbar sein. Die Klasse wird durch die „Sorceress“ ersetzt.

Was ist das mit Klassen in Lost Ark? Es ist ein bisschen kompliziert:

In der aktuellen koreanischen Version von Lost Ark gibt es 6 verschiedene Grundklassen und 22 „Advanced Klassen“ – das sind die Klassen, die man dann „wirklich spielt“. Es gibt zum Beispiel 4 verschiedene Varianten des Kriegers.

Das hat auch mit dem „Genderlock“ zu tun: Während bei uns in Europa es zum Beispiel einen „Krieger“ gibt, den man als Frau und Mann spielen kann, ohne dass sich was am Gameplay ändert, würden MMORPG-Entwickler in Südkorea zwei verschiedene Klassen erstellen, die sich ähneln, aber im Gameplay etwas doch unterschieden

Zum Release in Europa und Nordamerika wird Lost Ark mit 15 der 22 Klassen starten. Die 15 Klassen sind nicht gleichmäßig auf die 6 Haupt-Klassen verteil: Es gibt etwa 4 verschiedene Varianten des Kampfkünstlers, aber nur 2 Zauberer und gar keinen „Specialist“. Die Auswahl der Klassen wurde jetzt geändert.

Wer fliegt raus? Wie Lost Ark am 2. Dezember bekannt gab, wird man die Klasse „Beschwörer“ aus dem Release im Jahr 2022 rausnehmen (via lostark). Die Klasse soll dann später kommen.

Den „Summoner“ haben wir auf MeinMMO als eine unserer Empfehlungen für einen Einstieg in Lost Ark beschrieben. Die Beschwörerin kann Geschöpfe beschwören und durch sie verschiedene starke Angriffe durchführen.

Die Klasse richtet viel Schaden an, hält aber wenig aus. Sie ist allerdings keine klassische Pet-Klasse wie in anderen Spielern, weil die Beschwörungen nicht an ihrer Seite kämpfen, sondern nach ihrem Angriff wieder verschwinden.

Warum schmerzt ihr Verlust? Bei einer Umfrage nach den beliebtesten Klassen in der Beta, war „Summoner“ mit 10,4 % die beliebteste Klasse auf MeinMMO und auch bei der Community der GameStar lag sie vorne.

Durch wen wird sie ersetzt? Amazon bringt die „Sorceress“ zum Release ins Spiel. Die Zauberin ist eine klassische Magierin, die auf Flächenzauber setzt.

Amazon bringt die “neueste Klasse” aus Korea

Warum macht Amazon das? Amazon sagt, man hätte das Starting-Lineup verändert, damit man „für jeden Geschmack was hat.“ Die Sorceress sei die neueste Klasse in Lost Ark. Sie kam erst im August 2021 in die koreanische Version des Spiels, und man sehr froh, die mit seinen Spielern teilen zu können.

Wie wird das diskutiert? Die Leute auf Twitter sind einfach verwirrt. Denn sie sehen keinen Grund, eine Klasse zu entfernen, nur weil man eine andere reinbringt. Gerade Spieler, die sich in der Beta in die Beschwörerin verliebt haben, können die Entscheidung von Amazon nicht nachvollziehen.

Wenn’s nach den Leuten auf Twitter geht, hätte Amazon auch einfach auf 16 erhöhen können. Das fühle sich einfach erzwungen an.

Man vermutet, die Beschwörerin wurde erstmal kalt gestellt, damit Amazon noch Zeit hat, um einige Glitches oder Probleme zu verändern.

Ein Release-Datum für Lost Ark ist leider immer noch nicht bekannt.

Zuletzt wurde schon kritisiert, dass Amazon Features aus Lost Ark entfernt:

