Lost Ark: Das sind die beliebtesten Klassen der Beta – Welche habt ihr gespielt?

Die Beta des neuen MMORPGs Lost Ark ist nun seit einigen Tagen vorbei. Nun gibt es Statistiken, welche der Klassen in der Beta am meisten gespielt wurden und somit am beliebtesten sind. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Woher stammen die Informationen? Während der Lost Ark Beta hatte man selbst die Möglichkeit bei der Klassenerstellung zu sehen, wie viele Leute die bevorzugte Klasse gerade zocken.

Die Seite LostArkive.com hat diese Informationen aufgearbeitet und daraus übersichtliche Grafiken gemacht, aus denen wir nun auslesen können, welche Klasse am beliebtesten war.

Wie viele Klassen gibt es? Obwohl es in Lost Ark, zumindest in der koreanischen Version, derzeit 21 Klassen gibt erscheint das Game in Europa lediglich mit 15 bestätigten Klassen.

Es gibt jedoch immer wieder Gerüchte, dass Lost Ark zum Launch mit einer 16. Klasse überraschen will, der Sorceress. Zuletzt hat der offizielle Twitter-Account von Lost Ark einen Teaser dazu gepostet, ihn aber nach nur 8 Minuten wieder gelöscht. Bestätigt sind derzeit aber nur 15 Klassen.

Lost Ark liefert geballte Action mit 15 Klassen – Seht hier im Video, wie sie aussehen

Die Assassinen an der Spitze statt im dunkeln Verbogen

Was sind die beliebtesten Klassen? Die Assassinen scheinen mit ihren Dämonenmächten und Klingen sehr gut bei den Spielern anzukommen. Auf Platz 1 findet sich die Schattenjägerin wieder, die von 11 % der Fans bevorzugt wurde.

Die Todesklinge, welche ebenfalls zu den Assassinen gehört landet, dicht dahinter auf Platz 3, mit 9,77 % der erstellten Charaktere.



Dazwischen mogelt sich auf den zweiten Platz die erste Magierin. Mit großem Abstand vor ihrer Klassenkollegin, der Bardin, erreicht die Beschwörerin mit 10,49 % Platz 2 der beliebtesten Charakterklassen.

Auf Platz 4 mogelt sich der Gunslinger, der als einziger der Schützen-Klassen so weit vorne dabei sein darf. 9,30 % der Spieler wählten einen Gunslinger, während die anderen Schützen auf den Plätzen 12, 11 und 10 aufgehoben sind.

Ähnlich geht es dem Gunlancer, der auf Platz 14 fast der unbeliebteste Charakter war. Seine Krieger-Freunde der Berserker und der Paladin räumen allerdings Platz 5 und 6 ab und gehören zu den beliebtesten Klassen.

Alle Positionierungen hier im Bild

So sieht die Verteilung aus: Wir von MeinMMO fassen für euch die Liste zusammen und ergänzen sie um die Prozentpunkte (via lostarkive.com).

1. Schattenjäger – 11,02 %

2. Beschwörer – 10,49 %

3. Todesklinge – 9,77 %

4. Kunstschütze – 9,30 %

5. Berserker – 8,88 %

6. Paladin – 8,69 %

7. Kampfmönch – 7,50 %

8. Barde – 6,40 %

9. Seelenfaust – 5,64 %

10. Kunstschützin – 4,20 %

11. Scharfschütze – 4,11 %

12. Artillerist – 3,86 %

13. Scrapper – 3,55 %

14. Pistolenlanzer – 3,36 %

15. Kriegstänzerin – 3,00 %

Bei den Grundklassen verliert die Magierin

Welche Grundklassen waren die beliebtesten? Obwohl die meisten Schützen auf den unteren Rängen platziert sind, war der Schütze insgesamt die beliebteste Grundklasse. Ganze 21,50 % der Spieler wählten einen der schießenden Charaktere aus.

Dicht auf den Versen waren ihnen dabei die Krieger, für die sich insgesamt immerhin 20,90 % der Fans entschieden. Die Assassinen kommen auf 20,80 % extrem dicht darauf, was nicht überrascht, wenn man sieht, wie beliebt Schattenjäger und Todesklinge waren.

Auf dem 4. Platz sind die Kampfkünstler, die 19,80 % der Spieler beeindrucken konnten. Ganz vorne ist dabei der Kampfmönch, der in der Beta erstmals in Europa spielbar war. Es ist also gut möglich, dass die Kampfkünstler noch weiter absinken werden, wenn das Spiel erschienen ist.

Am untersten Ende bleiben die Magier, für die sich nur 16,90 % der Spieler entschieden. Hierfür war vor allem die Beschwörerin ausschlaggebend, da die Bardin wenig gespielt wurde. Sollte Lost Ark allerdings doch noch mit der Sorceress zu Release überraschen, kann das wieder ganz anders aussehen.

Was habt ihr gespielt?

Welche Klasse durfte es sein? Während die Zahlen der Beta sich natürlich auf die gesamte EU beziehen wollen wir nun von euch wissen, welche Klassen ihr in der Beta gespielt habt.

Ihr dürft dabei drei Klassen aussuchen, da viele Spieler die Beta dafür nutzten, verschiedene Charaktere auszuprobieren.

Habt ihr euch schon für eine Klasse zum Release entschieden? Werdet ihr bei der gleichen Klassen bleiben, die ihr in der Beta gespielt habt? Und habt ihr vielleicht sogar mehr als drei verschiedene Klassen in der Beta gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO, wir freuen uns bereits auf eure Kommentare.

