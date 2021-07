Lost Ark – Video stellt eure Lieblingsklasse vor – Das kann die Magierin

In einem neuen Video stellt Lost Ark die Hauptklasse der Magierin vor. In den Umfragen sehr weit vorne steht die Beschwörerin, eine der Unterklassen der Magierin. Wir von MeinMMO zeigen euch, was drin steckt.

Worum geht es? Die Entwickler von Lost Ark stellen euch regelmäßig ihre Klassen in spannenden Vorstellungsvideos vor. Das ganze haben wir schon dem Krieger gesehen, und als Zweites ist die Magierin an der Reihe.

Die Magierin ist grundsätzlich erst einmal das, was ihr euch unter einer Magierin vorstellt. Sie hält wenig aus, bleibt auf Entfernung und lässt vernichtende Zauber auf ihre Gegner prasseln.

Wie funktionieren Klassen in Lost Ark? In Lost Ark könnt ihr eine von fünf Grundklassen wählen. Ab Stufe 10 könnt ihr euch dann für eine Unterklasse entscheiden, die ihr bis zum Ende behaltet. So kommt Lost Ark insgesamt auf 21 Klassen. (in Korea – bei uns wird es vorerst nur 15 geben) In dem neuen Video wurden nun die beiden Unterklassen der Magierin genauer vorgestellt.

Bardin oder Beschwörerin? – Das sind die Unterklassen der Magierin

Was kann die Beschwörerin? Die erste Unterklasse, und die bei euch beliebteste Klasse überhaupt, ist die Beschwörerin. Mit elementarer Energie bewaffnet kann sie allerhand Monster herbeirufen, die euren Gegner einheizen.

Mit einer Fähigkeit kann sie sogar gleich eine ganze Herde Pferde auf über ihre Gegner trampeln lassen. Ein anderer Skill ruft einen Vogel herbei, der ihre Feinde in einem Tornado aus Wind gefangen hält. Außerdem kann sie einen riesigen Speer aus Feuer aus dem Himmel beschwören.

Die Beschwörerin ist ein klassischer Damage-Dealer, also einer der Charakterklassen, die im Endgame-Content für den Schaden zuständig sind, und spielt dabei unter allen Klassen ganz vorne mit.

Was kann die Bardin? Wirklich jedes MMORPG sollte einen Barden haben. Doch auch wenn ihr anderer Meinung seid, könnte euch die Bard-Klasse in Lost Ark vielleicht überzeugen. Mit ihrem Musikinstrument kann sie mächtige Zauber beschwören und damit nicht nur Verbündete stärken, sondern auch noch Schaden machen.

Trotz ihrem generell hohen Schaden, können wir die Bardin als Unterstützterklasse sehen. Das teilt sie sich mit dem Paladin, einer Spezialisierung des Kriegers. Da es nur zwei Unterstützer im Spiel gibt, werdet ihr als Bardin also immer eine Gruppe finden.

In diesem Video seht ihr beide Klassen in Aktion:

Was wird die 15. Klasse in unserer Version?

Wieso gibt es nur 2 Unterklassen der Magierin? Wer aufmerksam war merkt, dass dem Krieger drei Unterklassen spendiert wurden, und der Magierin nur zwei. Das ist eine Eigenheit unserer EU-Version des Spiels, denn die koreanischen Server als auch die russischen Server dürfen sich noch über eine dritte Unterklasse, die Kartenmagierin Arcana freuen.

Amazon bestätigte bereits, dass die Arcana vorerst nicht in der westlichen Version von Lost Ark erscheinen wird, und das, obwohl sie in Korea bereits von Anfang an im Spiel war.

Wird die Sorceress die 15. Klasse? Wir wissen bereits, dass Lost Ark im Westen mit 15 Klassen starten soll, davon sind derzeit aber erst 14 bekannt. Alles, was nun folgt, ist Spekulation, aber: Die koreanische Version von Lost Ark erhält bald mit der Sorceress ihre 21. Klasse.

Es kann sich natürlich auch um eine der anderen 5 fehlenden Klassen handeln, die euch die Kollegen bei GameStar vorstellen.

Die Sorceress ist eine Art klassischer Elementarmagierin. Viele Spieler vermuten derzeit, dass wir die Sorceress auch von Anfang an spielen dürfen, und sie die 15. Klasse bei uns werden kann. Das würde unter anderem auch erklären, wieso die 15. Klasse derzeit noch nicht bekannt ist – weil es sie eben noch gar nicht gibt.

Habt ihr Lust auf die Magierin? Werdet ihr euch für Beschwörerin oder Bardin entscheiden? Und hättet ihr Lust auf die Sorceress als 15. Klasse? Schreibt es uns in die Kommentare!