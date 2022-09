Lost Ark zeigt im Trailer zum September-Update die Maschinisten-Klasse und gruselige Clowns

In dem MMORPG Lost Ark steh das neue September-Update „Rage with the Machinist“. Auf MeinMMO seht ihr den offiziellen Trailer zu den neuen Inhalten.

Was ist das für ein Update? In Lost Ark erscheint heute das September-Update „Rage with the Machinist“. Mit dabei ist unter anderem die neue Klasse, der Maschinist sowie ein neuer Legion Raid.

Wann kommt das Update? Das Update kam wie üblich 9 Uhr morgens, doch aufgrund von Server-Merges sind die Server bis zu 16 Stunden down.

Was sagt ihr zu dem Update? Freut ihr euch schon auf die neue Klasse und den Legion Raid? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Ihr wollt wissen, was alles in dem großen September-Update steckt? MeinMMO-Autor Mark Sellner hat es euch zusammengefasst:

Lost Ark: Heute kommt ein riesiges Update in das MMORPG – Alles zum Raid und der neuen Klasse