Lost Ark bekommt riesiges Update, hat morgen 16 Stunden Server-Down – Verspricht starke Geschenke zum Ausgleich

Morgen, am Mittwoch, dem 28. September, steht in Lost Ark das riesige September-Update an. Genaue Patch-Notes gibt es dazu zwar noch nicht, jedoch bis zu 16 Stunden Server-Down. Dafür verspricht Amazon viele Geschenke als Wiedergutmachung.

Was ist das für ein Update? Das monatliche Update ist in Lost Ark bisher immer eingehalten worden, doch die September-Version davon ist schlichtweg riesig. Neben einer neuen Klasse und einem neuen Legion Raid kommen nämlich auch endlich Server-Merges.

Deren Ziel ist es, etwas ausgestorbene Server wiederzubeleben, indem man sie mit anderen Servern fusioniert. Das technische Gerüst dafür wurde bereits vor einigen Wochen in das Spiel eingepflegt, was zu einem ganzen Tag Server-Down aufgrund von technischen Schwierigkeiten führte.

Warum dauert das so lange? Grund für die lange Downtime sind laut den Entwicklern genau diese Server-Fusionen, auch Merges genannt. Man müsse schlichtweg unglaublich große Mengen an Daten von einem Server auf einen nächsten schieben, schreiben sie im Forum.

Regionen, in denen keine Server zusammengeführt werden, haben deswegen auch nur 4 Stunden Server-Down und können das neue Update sehr viel früher spielen. In den Regionen Europa West, Europa Zentral und Südamerika kommt es jedoch zu Merges, weshalb ihr wohl alle mit bis zu 16 Stunden Downtime rechnen solltet.

Die Regionen werden allerdings einzeln und für sich wieder hochgefahren, sobald die Merges abgeschlossen sind. Wir halten euch in diesem Artikel darüber auf dem Laufenden.

Große Datenmengen können auch aufgrund von hübscher Grafik zustande kommen, wie in diesen 5 MMORPGs:

Viele Geschenke für die Downtime – Verteilt über 2 Wochen

Ausgleich für die Downtime: Aufgrund der langen Server-Downtime wird auf den betroffenen Regionen ein zweiwöchiges Event folgen, bei dem ihr durch tägliches Einloggen noch stärkere Belohnungen als gewohnt einsammeln könnt.

Dieses besondere Login-Event startet, sobald die Server wieder online sind und soll bis zum 12. Oktober andauern. Als Belohnung dafür winken direkt am ersten Tag 5 Millionen Silber, doch auch sonst können sich die Rewards sehen lassen.

Viele Upgrade-Materialien, Kartenpakete und sogar 20 Pheons befinden sich unter den Geschenken, für die ihr euch einfach nur täglich einloggen müsst. Eine gesamte Liste der Geschenke gibt es in direkt auf playlostark.com.

So funktionieren die Server-Merges

Welche Server sind betroffen? Auf beiden europäischen Regionen werden Server-Merges stattfinden. Welche Server exakt davon betroffen sind, listen wir euch hier auf:

Europa West Shadespire fusioniert mit Rethramis Petrania wird in Tortoyk integriert Tragon fusioniert mit Moonkeep Stonehearth merged zu Punika



Europa Zentral Sirius und Sceptrum werden zu Armen fusioniert Thaemine und Procyon werden Lazenith Nineveh und Beatrice fusionieren zu Evergrace Brelshaza und Inanna werden Ezrebet



Was müsst ihr beachten, wenn ihr betroffen seid? Da muss man klar zwischen zwei Spielergruppen unterscheiden. Wenn ihr nur auf einem der beiden Server Charaktere habt, gibt es für euch eigentlich nichts zu beachten. Ihr könnt dann einfach ab morgen euren neuen Server anklicken und alles sollte wie gewohnt funktionieren, nur eben mit einem anderen Namen.

Komplizierter wird es allerdings, wenn ihr auf beiden Servern, die zu einem werden sollen, bereits Charaktere habt. Dann gelten zahllose detaillierte Regeln, die ihr auf playlostark.com in ganzer Länge nachlesen könnt.

Im Prinzip wird aber das „Bessere“ aus jedem der Server-Setups behalten. Account-Lager werden zum Beispiel einfach fusioniert, ebenso wie Materialien. Viele eurer gesammelten Gegenstände und Währungen werden dann auch einfach zusammengezählt.

Was mit dem großen Update sonst noch an Inhalten ins Spiel kommt, könnt ihr in einem eigenen Artikel dazu nachlesen.