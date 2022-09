Lost Ark bringt heute überraschend großes Update – Ändert Balancing und fixt über 80 Bugs

Diese Woche steht in Lost Ark der erste Teil des September-Updates an. Das kommt diesen Monat zweigeteilt und bringt heute zahlreiche Änderungen an der User-Interface, am Balancing und an der Festung. Außerdem behebt das Update über 80 Spielfehler und bereit ein Feature vor, was sich die Fans schon lange wünschen.

Was kommt im Update? Das große monatliche Update in Lost Ark ist im September zweigeteilt. Während in der zweiten Hälfte der neue Raid, die neue Klasse und mehr Inhalte ins Spiel kommen sollen, fokussiert sich der erste Teil auf Verbesserungen vorhandener Features.

Dieser erste Teil kommt im Update heute und ändert viele Kleinigkeiten, unter denen jedoch auch einige Highlights versteckt sind. Außerdem werden Änderungen im Backend vorbereitet, um die ersten Server-Fusionen möglich zu machen.

Das ist ein Feature, was sich vor allem Spieler auf der Region EU West gewünscht haben, da dort immer weniger Leute spielen und das Finden von Gruppenmitgliedern teilweise zum Problem wurde.

Davon abgesehen erwarten euch heute Änderungen in den Optionen, neue Chat-Möglichkeiten, Veränderungen an der eigenen Insel und über 80 behobene Bugs.

Die Highlights:

Mehr Einstellmöglichkeiten bei der User-Interface. Dazu zählt auch, dass ihr nun die Größe der Buffs und deren Priorität und Reihenfolge festlegen könnt.

Ein neues Symbol zeigt auf einen Blick an, ob eine Aktivität mit Gold belohnt oder nicht.

Die Möglichkeit im Chat zu suchen ist ebenfalls neu.

Man kann jetzt Freunde von anderen Servern in die Freundesliste aufnehmen, solange sie auf der gleichen Region spielen.

Der Händler der Begleiterranch hat neue Items, dort bekommt ihr jetzt mehr für eure Kekse.

Festungsquests sind jetzt orange statt blau, um sie besser zu unterscheiden.

Ihr könnt andere Spieler jetzt direkt in eure Festung einladen.

Der Trainingsraum im Trixion hat zahlreiche Verbesserungen erfahren.

Auch eure Gilde hat nun einige neue Features, vor allem im Chat-Bereich.

Controller-Unterstützung wurde deutlich verbessert.

Den Abenteuerfolianten in Rohendel, Yorn und Feiton bekommt ihr jetzt leichter voll.

2 neue Frisuren für alle Grundklassen.

Umfangreiche Balance-Änderungen, die vor allem das PvP betreffen.

84 behobene Bugs, die teilweise schon länger ihr Unwesen trieben.

Für eine volle Liste der Änderungen und der behobenen Fehler, schaut einfach auf playlostark.com vorbei.

Die Arkanistin ist aktuell noch die neueste Klasse im Spiel, muss diesen Titel aber noch im September an den Maschinisten abgeben.

Lost Ark ist heute, am 7. September, für 4 Stunden offline

Wie lange ist der Server-Status offline? Wie ihr es gewohnt seid, gehen die Server heute um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit offline und bleiben für das wöchentliche Update für voraussichtlich 4 Stunden down.

Ihr solltet euch also um 13 Uhr wieder einloggen können und die neuen Features genießen dürfen. Wir halten euch natürlich in diesem Artikel auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder da sind und aktualisieren ihn entsprechend.

Da sich zu den zahlreichen Änderungen noch einige unsichtbare Veränderungen im Backend einschleichen, solltet ihr auch mit einem größeren Update auf Steam rechnen. Wie groß es genau wird, können wir aktuell noch nicht abschätzen.

Was haltet ihr von dem ersten Teil des September-Updates? Sind einige Überraschungen für euch dabei? Oder habt ihr bereits jetzt mit einem so großen Update in Lost Ark gerechnet? Wie findet ihr die neue Pet Ranch bisher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO. Wir freuen uns schon auf eure Meinung.

