Lost Ark: Spieler öffnet 1.000 legendäre Kartenpackungen mit miesem Ergebnis – „Du wurdest 966 Mal veräppelt“

Im MMORPG Lost Ark gibt es viele Mechaniken, die auf Glücksspiel bauen. Unter diesen ist das Karten-System besonders präsent. Ein Spieler hat nun 1.000 legendären Kartenpackungen geöffnet und dabei ein sehr ernüchterndes Ergebnis erzielt. Doch die magere Ausbeute ist nicht das Einzige, was die Fans stört.

Wie funktioniert das Karten-System? In Lost Ark gibt es viele Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu verbessern. Eines davon sind die Karten. Diese gibt es in verschiedenen, sammelbaren Sets, die euch dann Boni verpassen wie mehr Schaden, mehr Verteidigung oder mehr Lebenspunkte.

Um diese Sets zu erhalten, benötigt ihr Karten in verschiedenen Seltenheitsstufen. Die stärksten und seltensten sind dabei die legendären Karten. Ihr erhaltet sie nur aus ganz spezifischen Kämpfen, mit einer Menge Glück, oder aber aus den legendären Kartenpackungen.

Diese Kartenpackungen findet ihr ab und an im Spiel, ihr könnt sie aber auch für die Echtgeldwährung kaufen. Öffnet ihr sie dann, ist aber nicht automatisch auch eine legendäre Karte darin. Nur die Chance darauf. Und diese ist verschwindend gering, wie der User SaphirSatillo auf reddit zeigt.

Was machte der User genau? SaphirSatillo hat satte 1.000 dieser seltenen legendären Kartenpackungen angesammelt und ein Video hochgeladen, in welchem er sie alle öffnet (via reddit). Das Ergebnis stößt bei der Community auf Verwunderung, doch auch das Video für sich alleine stört einige bereits.

Aus den 1.000 geöffneten Kartenpackungen ist das seine Ausbeute:

53 Standard Karten

166 ungewöhnliche Karten

535 seltene Karten

216 epische Karten

34 legendäre Karten

Das gesamte Video könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Mehr Probleme als nur die Ausbeute

Was stört die Fans vor allem? Da Lost Ark ja doch schon einige Jahre in Korea verfügbar ist, war die Ausbeute nur wenig überraschend. Die Dropraten für die Packungen sind schon länger bekannt und der reddit-User hat diese fast eingehalten. Auch, wenn er laut Quote ganze 4 legendären Karten zu wenig bekommen hat.

Genervt sind die Kommentierenden aber vor allem von der Dauer des Videos, das trotz Zeitraffer über 4 Minuten lang geht. Das liegt in erster Linie daran, dass einem Lost Ark nur erlaubt, jeweils 10 Packungen auf einmal zu öffnen. Bei 1.000 Stück ist man also eine ganze Weile lang beschäftigt.

Das müsste nicht sein, sagen viele Stimmen aus der Community. Das ganze System stört viele, und dieses Video würde bestens zusammenfassen, warum.

Um einem Legion Raid wie Vykas gegenüberzutreten, solltet ihr ein starkes Kartenset haben:

Was sagen die Fans? Einige dieser Community-Stimmen möchten wir euch an dieser Stelle wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild über die Laune bei den Spielern machen könnt. Sie alle stammen aus dem reddit-Thread von SaphirSatillo:

TehPharaoh schreibt: „Jeder redet nur über die Anzahl der legendären Karten, die er bekommen hat, während ich mich nur wundern kann, warum zur Hölle dieses Video so lang sein muss. Wieso bitte darf man nur 10 Stück zeitgleich öffnen? Warum nicht alle? Warum gibt es überhaupt zwei Systeme dahinter?“

Binkles macht seine Meinung deutlicher: „Das ist das schlimmste System im ganzen Spiel. Das ist einfach nur räuberisch.“

Resafalo sagt: „Nur diese Karten zu öffnen hat 9 Minuten gedauert. Jetzt muss er die Karten, die er bekommen hat, erneut öffnen, was nochmal 10 Minuten dauert und diese dann noch alle in seine Sammlung hinzufügen, wofür er jedes Mal ein Popup bestätigen muss. Das sind also mindestens 30 Minuten dafür, um 966 Mal veräppelt zu werden.“

Der allgemeine Tenor unter dem Video ist also eher negativ. Nach positiven Kommentaren sucht man aktuell vergebens. Lediglich ein „Es wäre gar nicht so schlimm, wenn es mehr als 4 nützliche Sets im ganzen Spiel geben würde“ lässt sich mit etwas Mühe als positiv aufnehmen.

Was haltet ihr von dem Kartensystem? Seid ihr geschockt davon, dass 1.000 Kartenpackungen euch nur so wenig legendäre Karten bescheren? Oder stört ihr euch ebenfalls viel mehr daran, dass der User so lange Zeit benötigt, um diese überhaupt zu öffnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

