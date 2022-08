Lost Ark bringt nächste Woche das große August-Update – Alles, was ihr wissen müsst

Am 24. August startet in Lost Ark das August-Update, welches unter anderem die legendären Haustiere ins Spiel bringt. Wir von MeinMMO haben alle wichtigen Infos über das große Update für euch zusammengefasst.

Wann kommt das Update? Das August-Update wird am 24. August auf die Liveserver von Lost Ark aufgespielt werden. Das ist mittlerweile über den offiziellen Twitter-Account bestätigt. Damit hält sich das MMORPG weiterhin an den neuen Mittwoch als Patch-Tag.

Eine genaue Uhrzeit können wir euch derzeit noch nicht verraten. Wahrscheinlich ist aber, dass die Server am 24. für den wöchentlichen Reset zu gewohnter Zeit um 9 Uhr morgens offline gehen. Wie lange sie dann aber down bleiben, können wir derzeit nicht abschätzen.

Die genauen Patch-Notes gibt es vermutlich ebenfalls erst am 23. August, jedoch gibt es bereits jetzt einen groben Überblick darauf, was euch im August-Update in Lost Ark erwartet. Diese Features erklären wir euch in diesem Artikel.

Was steckt im Update? Im August erwartet euch ein vergleichsweise kleines Update, wenn man es mit den bisherigen monatlichen Updates vergleicht. Dennoch könnt ihr euch auf folgende Dinge freuen:

Die Pet-Ranch kommt nach Arkesia. Dort könnt ihr eine neue Währung verdienen und erstmals legendäre Haustiere, also Pets, bekommen. Diese bieten enorme spielerische Vorteile.

Außerdem startet ein neues Event: Das Mahakara-Festival: Blühende Mokokos

Neue Skins

Ansonsten dürften auch einige Bugfixes und „Quality of Life“-Verbesserungen ins Spiel kommen, offiziell angekündigt sind die aber noch nicht.

Mit dem letzten Monatsupdate kam die Arkanistin ins Spiel:

Eure eigene Ranch und Keksfabrik

Was ist die Pet-Ranch? Mit der Ranch für eure Begleiter erweitert sich eure eigene Insel um einen weiteren Aspekt. Dort könnt ihr aber nicht nur eure Tierchen miteinander spielen und entspannen lassen, sondern auch handfeste und spiel-relevante Boni freischalten.

Das geschieht hauptsächlich dadurch, dass ihr mit der Ranch eure Pets auf die legendäre Stufe anheben könnt. Dadurch bekommen sie ein größeres Inventar und weitere Buffs, die euren Charakter verstärken. Doch bis dahin muss euer Tier erst einmal Erfahrung verdienen, was ebenfalls in der Ranch passiert.

Um sie freizuschalten, müsst ihr eure Festung auf Stufe 15 bringen und dann die Quest „Yay, eine Begleiter-Ranch“ annehmen, die euch euer Hausverwalter gibt. Danach kann es auch schon losgehen.

Wie funktioniert die Ranch? Eure Begleiter-Ranch ist grundsätzlich in zwei verschiedene Aspekte aufgeteilt, die unterschiedlichen Zwecken dienen. Zum einen habt ihr eine Freizeit-Einrichtung für eure Tierchen. Dort spielen sie und erholen sich, um ihre Moral zu stärken.

Zum anderen gibt es die Keksfabrik. Dort arbeiten eure Begleiter und stellen leckere Geleekekse her, was diese Moral wieder verbraucht. Ist die Moral eines Begleiters erschöpft, kann er auch keine Geleekekse mehr herstellen und muss zurück auf die Spielwiese.

Diese Kekse dienen dann als eine neue Währung in Lost Ark, mit der ihr neue und exklusive Items bekommen und sogar eure Pets verstärken könnt.

Hier können eure Begleiter die Kekse backen

Wie könnt ihr Pets verbessern? Je länger eure Pets in der Kekswerkstatt arbeiten, desto mehr Kompetenz erlernen sie. Damit leveln sie sich selbst auf von selten, über episch bis zu legendär. Außerdem können eure Begleiter mehr Kekse herstellen, je höher ihre Kompetenz ist.

Hat ein Pet die maximale Kompetenz erreicht, könnt ihr es zu einem legendären Begleiter aufwerten. Dazu müsst ihr es mit Begleiter-Wachsstumsmarken füttern, die ihr für Geleekekse beim entsprechenden Händler bekommen könnt.

Legendäre Pets verbessern euren Charakter

Was bringen legendäre Pets? Die neuen legendären Pets bringen euch allerhand Vorteile, die auf euren Reisen durch Arkesia nützlich sind. Zum einen schaltet ihr die Möglichkeit frei, die dritte Inventarseite eures Pet-Inventars zu kaufen, sobald das Tier die legendäre Stufe erreicht.

Zum anderen kann es einen weiteren Kampf-Buff erhalten, zusätzlich zu den beiden, die ein episches Pet bereits benutzen kann. Diese dritte Fähigkeit funktioniert aber ein wenig anders und ist nicht permanent aktiv, wie die vorhandenen zwei.

Levelt euer Begleiter auf „legendär“ auf, bekommt er automatisch eine der fünf Fähigkeiten freigeschaltet. Wollt ihr sie ändern, kostet euch das 20 Kristalle beim Begleiter-Trainer. Diese Fähigkeiten haben jeweils 3 verschiedene Effekte, von denen ihr im Kampf immer zufällig einen aktiviert.

Das sind die Fähigkeiten:

Jubel des Herzens 20 % Chance, 8 % eurer maximalen HP zu heilen 40 % Chance darauf, einen 5 Sekunden langen Schild in Höhe von 10 % eurer maximalen HP zu erzeugen 40 % Chance, 3 % eurer maximalen HP zu heilen

Jubel der Gelassenheit 20 % Chance darauf, den Cooldown von Aufsteh- und Bewegungsskills zurückzusetzen und all eure Cooldowns um 40 % zu senken für eine Dauer von 8 Sekunden 40 % Chance darauf, einen 5 Sekunden langen Schild in Höhe von 10 % eurer maximalen HP zu erzeugen 40 % Chance, 3 % eurer maximalen HP zu heilen

Jubel des Himmels 20 % Chance auf 3 % mehr Angriffsgeschwindigkeit für 8 Sekunden 40 % Chance darauf, einen 5 Sekunden langen Schild in Höhe von 10 % eurer maximalen HP zu erzeugen 40 % Chance, 3 % eurer maximalen HP zu heilen

Jubel des Mutes 20 % Chance, eure Bewegungsgeschwindigkeit für 8 Sekunden lang um 5 % zu erhöhen 40 % Chance darauf, einen 5 Sekunden langen Schild in Höhe von 10 % eurer maximalen HP zu erzeugen 40 % Chance, 3 % eurer maximalen HP zu heilen

Jubel der Resonanz 20 % Chance darauf, 10 % mehr Spezialaktions-Energie zu generieren in einem Zeitraum von 8 Sekunden 40 % Chance darauf, einen 5 Sekunden langen Schild in Höhe von 10 % eurer maximalen HP zu erzeugen 40 % Chance, 3 % eurer maximalen HP zu heilen



Auf der Ranch könnt ihr auch selbst mit euren Pets spielen

Das Aussehen ändern: Des Weiteren können legendäre Pets ihr Aussehen ändern. Ihr könnt das visuelle Auftreten eures Begleiters zu jedem anderen Begleiter ändern, den ihr freigeschaltet habt. Dafür müsst ihr allerdings einen Begleiter-Individualisierungstrank kaufen, den ihr für Geleekekse beim Händler bekommt.

Habt ihr euer Pet ein Mal mit diesem Trank gefüttert, könnt ihr das Aussehen allerdings beliebig häufig ändern, ohne dass weitere Kosten auf euch zukommen.

Maharaka-Festival: Blühende Mokokos

Was ist das für ein Event? Das Maharaka-Festival: Blühende Mokokos wird gemeinsam mit dem Update am 24. August starten und soll das aktuell laufende Sommerfestival erweitern. Es bleibt also bei einem sommerlichen Event, bei dem ihr in ulkigen Minispielen gegeneinander antreten und Belohnungen verdienen könnt.

Es wird sich vermutlich nur um neue Möglichkeiten handeln, die Blätter des Maharaka-Baums zu verdienen und damit Belohnungen wie Mounts und Skins zu kaufen. Ob sich die kaufbaren Gegenstände ändern oder welche neuen Minispiele euch erwarten, wissen wir derzeit noch nicht.

Neue Skins passend zur Pet-Ranch

Was für neue Skins gibt es? Wie die neuen Skins genau heißen, ist aktuell kaum bekannt. Einzig und allein der Achatemiau-Pullover ist namentlich in der Vorschau erwähnt und stattet euch mit kleinen Flügelchen und einem Schweif aus. Allerdings hängen diese an einem kuscheligen Pullover und sind nicht unbedingt sommerlich.

Des Weiteren hängt dem aktuellen Blogeintrag ein Bild bei, das verschiedene Katzenohren und sommerlichere Skins zeigt, die wir mit dem nächsten Update erwarten können. Wir zeigen euch beide weiter unten.

Die neuen Skins im August

Was haltet ihr von dem August-Update in Lost Ark? Freut ihr euch auf die Pet-Ranch und kann euch das Update zurück ins Spiel holen? Viele aktive Fans freuen sich auf den ruhigeren August, da sie dort Zeit zum Aufholen zu dem aktuellen Content haben, wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

