Passt in Lost Ark auf, wenn ihr Gold annehmt – Auch wenn ihr selbst unschuldig seid, könnt ihr gebannt werden

Wer in Lost Ark Gold annimmt, kann theoretisch seinen Account in Gefahr bringen. Das bestätigte jetzt ein Community Manager im Forum. Auch dann, wenn das Gold von euch selbst kommt. Wir von MeinMMO erklären die Situation.

Was sagt Amazon? In einem Forum-Post erklärt ein Community Manager von Amazon, wann genau euer Account gefährdet sein kann, wenn ihr Gold handelt. Dabei geht er unter anderem darauf ein, dass es zwar erlaubt ist, das Auktionshaus zum Versenden von Gold und Items auf andere Server zu nutzen, es aber nicht dafür gedacht ist.

Diese Methoden könnten dann illegal wirken und zu Sanktionen führen, mit denen die Spieler vielleicht nicht rechnen. Außerdem begibt man sich dann in die Gefahr, dass illegales Gold auf eurem Account landet, was euch selbst in Schwierigkeiten bringen kann.

Obendrein beschreibt er, dass ihr aufpassen müsst, von wem ihr Gold annehmt. Denn wenn ihr selbst Gold aus illegalen Quellen erhaltet, kann es schnell gefährlich für euren Account werden. Amazon möchte damit das sogenannte RMT-Gold großflächig aus dem Spiel entfernen.

Um welches Gold dreht es sich? In erster Linie meint der Community Manager mit der Aussage illegales Gold, welches aus RMT-Käufen stammt. Damit ist Gold gemeint, das von Bots gefarmt und dann für echtes Geld gekauft wurde, also auf verbotenem Wege ins Game gelangt ist (via playlostark.com).

Gebannt werden können dafür der Bot, der Käufer und Verkäufer, aber tatsächlich auch ihr, wenn ihr das „schwarze“ Gold unwissentlich annehmt. Dabei soll es vor allem um größere Summen gehen und entsprechende Transaktionen sollen von Amazon überwacht sein.

Welche Transaktionen sind gemeint? Explizit wird das sogenannte Bussing oder Boosting genannt. Dabei verkauft ein hoher Spieler seine Hilfe bei verschiedenen Raids oder Bossen. Ihr könnt euch dann entspannt zurücklegen, während ein Profi die Gegner für euch erledigt. Aber nur, weil ich ihn vorher bezahlt habt.

Das ist in Lost Ark grundsätzlich nicht verboten, jedoch wechseln beim Boosting der schwierigen Legion Raids häufig enorm hohe Summen ihren Besitzer. Und wenn jemand 500.000 Gold zugesendet bekommt und annimmt, trägt er selbst das Risiko dafür. So die Entwickler im Forum.

Selbst euer eigenes Gold kann euch gefährlich werden

Vorsicht vor euch selbst: Aber selbst dann, wenn ihr euch selbst Gold zumogelt, habt ihr ein Risiko. Gemeint ist dabei eine Möglichkeit, sich Gold auf andere Server zu überweisen. Denn während ihr euch über Server hinweg zwar kein Gold per Post schicken oder das Account-Lager nutzen könnt, könnt ihr ein Item für viel Geld ins Auktionshaus stellen, und es dann mit eurem Charakter von einem anderen Server kaufen.

Dann habt ihr erfolgreich, abzüglich der Steuern, Geld von einem Server auf einen anderen gesendet. Was im ersten Moment nach einer notdürftigen Lösung klingt, ist in Wirklichkeit nicht gern gesehen. Amazon sagt dazu: „Wenn etwas illegal wirkt, dann lasst es einfach, und ihr seid sicher“.

Wenn man Gold über Server hinweg übertragen will, solle man das Feedback-Formular nutzen. Eventuell wird irgendwann ein Feature nachgereicht. Diese Info stellt dir Fans aber nicht zufrieden.

Roxx ergänzte in der Nacht: Einige Stunden nachdem der ursprüngliche Post für große Aufruhr in der Community sorgte, meldete sich Community Managerin Roxx im Forum zu Wort, um einige Aussagen zu entschärfen. Sie schreibt: „Ja, Bussing/Boosting ist immer noch erlaubt, aber passt einfach, von wem ihr viel Gold annehmt. Ihr werdet aber nicht gebannt, wenn ihr das Spiel so spielt, wie es gedacht ist und nicht bei RMT mitmacht.“

Des Weiteren klärt sie in einem anderen Posting auf, dass die Härte der angewandten Strafen an der Höhe des illegalen Goldes festgemacht wird. Zu der Situation mit dem Auktionshaus bleibt aber auch Roxx ein wenig schleierhaft. Hier heißt es nur: „Solange er das Auktionshaus nur so nutzt, wie es gedacht ist, seid ihr okay. Wenn ihr zu hohe Summen verwendet, die keinen Sinn ergeben, seid ihr nicht ok“. (via playlostark.com).

Community ist genervt – „Es gibt einen Unterschied zwischen 1.500 und 500.000 Gold“

Wie reagiert die Community? Die stören sich an den Aussagen der Entwickler. Zwar sind sich die Leute einig, dass man RMT-Gold und die User dieser Angebote aus dem Spiel entfernen müsse, doch sehen sie in der aktuellen Regelung auch große Probleme.

Wenn man auf zwei unterschiedlichen Servern mit dem gleichen Account spielt und seit Gold über das Auktionshaus transferiert, hat das Gold nicht einmal den Besitzer gewechselt. Und es hat sogar Steuern gekostet, daher sind viele Spieler der Meinung, dass ein solches Vorgehen erlaubt sein sollte.

Andere wiederum sehen die Community selbst in der Verantwortung, welches Gold sie versenden und vor allem auch annehmen. Evino schreibt im reddit dazu: „Es gibt einen Unterschied, ob ich Argos für 1.500 Gold booste oder Helltan für 500.000 Gold. Bei 1,5k kann ich davon ausgehen, dass es legitimes Gold ist, bei 500.000 handelt es sich höchstwahrscheinlich um RMT-Geld, und ihr wisst das. Auch, wenn ihr es nicht selbst gekauft habt, unterstützt ihr die Bots damit.“

Weitere Fans argumentieren, dass die Summe dabei keine Rolle spielen dürfte und Leute auch für 1.400 Gold gebannt werden sollten, wenn es aus illegaler Quelle stammt.

Was haltet ihr davon? Wie findet ihr die Regelung von Amazon? Sollte man so hart durchgreifen, oder übertreibt der Publisher in euren Augen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

