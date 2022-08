Lost Ark: 29 Wichtige Quests, die ihr nach einem Charakter-Boost nachholen solltet

Wenn ihr den Wissenstransfer in Lost Ark nutzt, um einen eurer Charaktere auf Stufe 50 zu boosten, habt ihr noch alle Nebenquests offen, die vorher kamen. Für 29 von ihnen lohnt sich der Rückweg, denn sie halten Gravuranleitungen für euch bereit.

Wann solltet ihr die Quests nachholen? In Lost Ark gibt es verschiedene Möglichkeiten, euren Charakter ohne eigenes Zutun auf Stufe 50 zu bringen. Dazu zählen die kostenpflichtigen Powerpässe und der Wissenstransfer in eurer Festung, der euch nur Gold kostet, also eine Ingame-Währung.

Nutzt ihr einen Powerpass, sind alle Nebenquests bis Stufe 50 einfach abgeschlossen. Eine Belohnung erhaltet ihr dafür aber nicht. Er ist faktisch also schlechter, vorausgesetzt, man möchte ein wenig Arbeit in Kauf nehmen.

Denn der Wissenstransfer bringt euch nur auf Stufe 50, lässt die Nebenquests bis dahin aber offen, sodass ihr sie nachholen und die Belohnungen einkassieren könnt. Das solltet ihr auch tun, denn hier warten viele Gravuranleitungen auf euch.

Wofür die Anleitungen? Die Gravuranleitungen benötigt ihr, um eure Gravuren zu leveln. Ihr benötigt jeweils 20 Anleitungen einer Stufe, um die nächste zu erreichen. Überspringen kann man Stufen dabei aber nicht.

Mit den Anleitungen könnt ihr eure Gravuren boosten

Im Endgame bekommt ihr meistens epische oder gar legendäre Gravuranleitungen. Die bringen euch aber überhaupt nichts, wenn euch die normalen und seltenen fehlen, die ihr vorher abschließen müsst. Ihr könnt diese Anleitungen dann zwar im Shop kaufen, doch einige davon kosten viel Geld.

Wir zeigen euch die 29 Quests, die ihr nach dem Wissenstransfer nachholen könnt, um richtig viele Gravuranleitungen abzukassieren. Dabei springen sowohl Klassen- als auch Kampfanleitungen für euch heraus, die ihr dann accountweit verwenden könnt.

Zum Beispiel für eure Arkanistin, die ihr hier im Trailer seht:

Für 29 Quests lohnt sich die Rückkehr

Wo findet ihr die Quests? Wir teilen sie für euch nach den Gebieten auf, wobei ihr einen Großteil davon in Ost-Luterra findet. Dort wird euch die Mechanik der Gravuren auch erstmals beigebracht. Schließt ihr alle 29 Quests ab, erhaltet ihr am Ende jeweils 30 grüne Anleitungen für Klassen- und Kampfgravuren und jeweils 10 seltene (blaue) Anleitungen.

Die Anleitungen warten in Kisten auf euch, ihr könnt euch also immer aussuchen, für welche Gravur genau ihr sie verwenden möchtet. Die Quests können außerdem mit jedem Charakter erneut abgeschlossen werden, um Gravuren zu farmen.

Diese Quests solltet ihr erledigen: Wir schlüsseln sie für euch nach den Gebieten auf und zeigen euch auch, welche Belohnungen sie bringen. Außerdem reihen wir sie in der Reihenfolge auf, in der ihr sie abschließen könnt. Beachtet bitte, dass einige der Quests die Lösung einer vorherigen benötigen, haltet euch im besten Fall also an unsere Reihenfolge.

Für genaue Informationen zu den einzelnen Quests verlinken wir auf dem Namen den entsprechenden Eintrag auf Lost Ark Codex. Alle Links auf den Questnamen leiten euch also weiter auf lostarkcodex.com.

Quests in Luterra:

Quests in Tortoyk:

Name Region Belohnung Hilfreiche Hand Umrauschter Wald 3x Blaue Kampfgravur Steinerner Groll Umrauschter Wald 2x Grüne Klassengravur Weisheit der Zeitalter Mokoko-Dorf 3x Blaue Kampfgravur Die Gier ausräuchern Süßwasserwald 2x Grüne Kampfgravur

Weitere Quests:

Habt ihr alle Quests erledigt, könnt ihr eure Gravuren also ein gutes Stück weit pushen. Einige der Aufgaben sind sogar sehr schnell erledigt und ersparen euch damit das Gold, euch die Anleitungen zu kaufen.

Habt ihr vielleicht noch mehr Tipps, für frisch gepushte Charaktere? Fandet ihr die Liste hilfreich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Lost Ark Guides: Alle Tipps, Tricks und Builds in der Übersicht