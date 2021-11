Wer die Beta des neuen MMORPGs Lost Ark spielt, erkennt schnell, dass er bei seinen Charakteren einen Power-Pass benutzen kann. Was das ist und wie er funktioniert, erklären wir von MeinMMO euch hier.

Was ist der Power-Pass? Bei dem Power-Pass in Lost Ark handelt es sich um ein neues Feature, welches vorerst nur in der Beta Verwendung finden soll. Im fertigen Spiel soll das Item dann aber nicht mehr sein.

Dieser Power-Pass sorgt dafür, dass ihr in der Beta auch die Chance dazu bekommt, das Endgame von Lost Ark mit mehreren Charakteren zu erleben.

Habt ihr nämlich die Hauptgeschichte des Spiels mit einem Charakter abgeschlossen, so könnt ihr den Power-Pass aktivieren, um einen weiteren Charakter auf Stufe 50 zu bringen.

Was gibt euch der Power-Pass? Aktiviert ihr ihn auf einem eurer Charaktere, springt der Charakter sofort auf Stufe 50 und erhält seinem Level entsprechende Ausrüstung. Ihr könnt dann also mit einem neu erstellten Charakter direkt in den Endgame-Content springen.

Ihr dürft den Pass allerdings nur ein Mal pro Account verwenden, überlegt euch also gut, für welchen Charakter ihr ihn benutzen wollt.

Wie funktioniert das? Den Power-Pass benutzen könnt ihr erst, nachdem ihr die Hauptstory bereits mit einem anderen Charakter abgeschlossen habt. Deshalb ist die Enttäuschung bei vielen erstmal groß, wenn sie auf den dicken, leuchtenden Power-Button klicken.

Um den Power-Pass letztlich benutzen zu können, müsst ihr Folgendes tun:

Einen Charakter so weit spielen, dass er die Quest Ealyn’s Geschenk abgeschlossen hat

Mit dieser Quest endet die Hauptstory des Spiels, ihr könnt den Pass also erst danach benutzen

Ihr erhaltet dann einen Vern-Power-Pass für euren Account

Erstellt euch nun einen neuen Charakter oder wählt einen bestehenden aus

Noch in der Charakterauswahl drückt ihr dann auch die große Schaltfläche “Power-Pass”

Nun bestätigt ihr den Vorgang noch und euer Charakter ist Stufe 50 und passend dazu ausgerüstet

Wie lange braucht ihr bis Level 50? Fraglich ist allerdings, ob ihr den Power-Pass als neuer Spieler überhaupt wirklich ausnutzen könnt. Denn wenn ihr unerfahren durch die Welt stolpert, dauert es schon eine ganze Weile, bis ihr die Story abschließen könnt.

Erfahrene Spieler allerdings haben bereits bewiesen, dass sie die Hauptstory des Spiels in ungefähr zwei Tagen abschließen können. Hier ist der Power-Pass dann also zum Greifen nah.

Gerade diese Spieler wissen allerdings in der Regel bereits, wie sich die Charaktere im Endgame anfühlen. Es kann also sein, dass der Power-Pass hier nicht den Spielern zur Hilfe kommt, die ihn eigentlich bräuchten.

Wie seht ihr das? Auf welchem Level seid ihr bis jetzt in der Beta von Lost Ark gekommen? Was ist euer Klasse und für welche Klasse wollt ihr den Power-Pass benutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Bereits die Beta von Lost Ark startet erfolgreich auf Steam und erreicht Top-Platzierungen und starke Bewertungen.