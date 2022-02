Lost Ark Guide: So levelt ihr schnell auf Stufe 50

Ihr levelt nach Stufe 50 vor allem über neue Quests in der Hauptgeschichte und über Nebenquests und Dungeons. Das reine Grinden von Monstern bringt in Lost Ark fast nichts.

Wie geht es nach Level 50 weiter? Nach dem Erreichen des Soft-Caps habt ihr mit Level 55 und Level 60 die nächsten großen Meilensteine vor euch. Allerdings benötigt ihr von da an so viele Erfahrungspunkte, dass ihr Wochen an den Level-Ups sitzen werdet.

Nachdem ihr die Schiffsreise freigeschaltet habt, solltet ihr euch an den vorgegebenen Weg halten: Tortoyk -> Anikka -> Arthetine. Im Anschluss daran müsst ihr nur noch nach North Vern gehen. Dort erhaltet ihr etwa 33 % des letzten Levels. Achtet also darauf, dass ihr zuvor bereits Level 49 und 66 % der Erfahrung besitzt.

In Lost Ark erreicht ihr Level 50, das sogenannte Soft-Cap, in relativ kurzer Zeit. Der Weg bis Stufe 60 hingegen dauert mehrere Wochen oder sogar Monate. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr schnell Level 50 erreicht und wie es danach weitergeht.

