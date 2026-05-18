GTA 6: Vorbestellen – Welche Plattform lohnt sich?

Noch wurde GTA 6 nicht erneut verschoben. Ein Release scheint damit wahrscheinlicher denn je und damit rückt auch die Vorbesteller-Phase näher an die Fans. Was ihr darüber wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Wann kann man GTA 6 vorbestellen? Laut diversen Gerüchten sollte die Vorbesteller-Phase am 18. Mai 2026 starten. Best Buy, eine der größten US-amerikanischen Elektronik-Fachhandelsketten, soll eine Rundmail an diverse Affiliate-Partner sowie Influencer versendet haben, in der ein Zeitraum sowie eine 5-%-Beteiligung an den Einnahmen zugesichert wird (Quelle: x.com). Dieser Zeitraum läuft vom 18. – 21. Mai, doch bislang gibt es keine Spur von möglichen Vorverkäufen.

Einige andere Händler haben ebenfalls Produktseiten und sogar Preise aufgelistet, die dann offline genommen wurden. Xbox hat zudem ebenfalls seine Seite für GTA 6 aktualisiert. Irgendetwas brodelt also im Hintergrund, jedoch können wir euch nicht sagen, was genau.

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Welche Plattformen erhalten GTA 6 zum Release? Wie gewohnt kommen die Konsolenspieler zuerst an den Geschmack von GTA 6. Dazu gehören Xbox und PS5 – PC-Spieler müssen sich erst einmal gedulden. Viele fragen sich aber auch, welche von beiden Plattformen sich eher lohnt und dabei gibt es theoretisch einen klaren Sieger: die PlayStation.

Während die Xbox Series X und PS5 leistungstechnisch fast auf demselben Level sind, so kann Sony mit seinem Pro-Modell mehr Leistung rausholen und so theoretisch ein besseres Erlebnis für Fans bieten. Natürlich handelt es sich hierbei nur um Spekulationen und solang Rockstar keine Details rausgerückt hat, müssen wir uns noch gedulden.

Wird es mehrere Editionen geben? Laut Leaks soll es 6 Editionen geben, die ihr kaufen könnt (Quelle: dexerto.com). Dazu gehören:

3 Editionen für beide Plattformen: Standart-Edition Deluxe Edition Premium/Ultimate Edition

1 Sammler-Edition

2 Konsolen-Bundles Für PS5 und die Pro



Nehmt diese Informationen aber mit Vorsicht auf, denn es handelt sich dabei um Spekulationen und Leaks.

Gibt es Gerüchte zum Preis? Ja, und auch hier brodelt die Gerüchteküche. Viele Fans und Leaker vermuten einen Preis zwischen 69,99 € und 89,99 € – nur für die Standard-Edition. Weitere Editionen mit Ingame-Items und -Goodies würden noch mehr kosten. Auch hier gibt es leider noch nichts Genaues von Rockstar.

Das waren derzeit alle wichtigen Informationen in Bezug auf die Vorbestellungen sowie Plattformen. Auf welcher Plattform werdet ihr GTA 6 zocken oder gehört ihr zu den PC-Spielern, die darauf warten, auf Steam loszulegen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren. Mehr zu GTA 6 findet ihr hier: GTA 6 Preorder-Leak: Eine E-Mail lässt Spieler hoffen, dass Trailer 3 vor der Tür steht