GTA 6 Preorder-Leak: Eine E-Mail lässt Spieler hoffen, dass Trailer 3 vor der Tür steht

Eine E-Mail versetzt die Fans von GTA 6 in Aufregung und schürt Hoffnungen auf einen neuen Trailer.

Was ist das für ein Leak? Eine geleakte E-Mail des amerikanischen Retailers Best Buy macht derzeit die Runde auf Reddit und X. Darin wird eine Vorbesteller-Kampagne für GTA 6 angekündigt, die schon nächste Woche, am 18. Mai 2026, starten soll.

Das lässt einige Fans hoffen, dass der heiß ersehnte 3. Trailer unmittelbar vor der Tür stehen könnte.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Wie realistisch ist das? Zumindest bei der E-Mail scheint es sich nicht um einen Fake zu handeln. Das bestätigte eine Prüfung von Insider Gaming, die als vertrauenswürdige Quelle gelten. Dennoch handelt es sich natürlich immer noch um einen Leak, und nicht um eine offizielle Ankündigung von Rockstar.

Für die Echtheit spricht zudem, dass es sich um eine Affiliate-Mail handelt. Dass Partner eine solche Nachricht vor den Kunden erhalten, um ihre Werbemittel vorzubereiten, ist durchaus logisch.

Doch auch wenn die E-Mail echt ist, muss es das Datum nicht sein. So hat es in der Vergangenheit schon mehrmals vermeintliche Leaks von Retailern gegeben, die sich als reines Platzhalter-Datum entpuppt haben. Dennoch spricht einiges für den 18. Mai:

Der Release ist für Novemeber vorgesehen, eine Vorbesteller-Periode von 6 Monaten wäre ziemlich typisch

Take-Two Interactive will am 21. Mai die Quartalszahlen für Q4 und das Geschäftsjahr 2026 vorstellen. Da würde eine große Ankündung kurz vorher gut ins Bild passen.

Aber: Selbst wenn die Vorbestellungen für GTA 6 tatsächlich am 18. Mai starten sollten, bedeutet das nicht automatisch auch, dass Rockstar auch einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser Teil ist aktuell noch reine Spekulation – und sicherlich auch ein bisschen Wunschdenken – seitens der Fans, die seit Monaten auf substanzielle Ankündigungen warten.

Wie steht ihr zu Vorbestellungen? Wollt ihr euch GTA 6 möglichst schnell sichern, oder doch lieber erstmal abwarten?

Mit der Pre-Order würde auch das Geheimnis um den Preis von GTA 6 gelüftet. Analysten hatten vorab gewarnt, dass das Spiel 100 Euro kosten und völlig neue Maßstäbe im Gaming setzen könnte. Chef von GTA 6 spricht über den Preis, belebt für das nächste Projekt fast vergessenen Klassiker wieder