Chef von GTA 6 spricht über den Preis, belebt für das nächste Projekt fast vergessenen Klassiker wieder

Der Chef von Take-Two, dem Publisher von GTA 6, hat sich über den Preis geäußert und verraten, wie man ihn gestaltet. Auch über das nächste Spiel von Rockstar Games äußert er sich.

Wie teuer wird denn jetzt GTA 6? Einen genauen Preis verrät der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick noch nicht, aber er erklärt, worauf die Spieler sich einstellen müssen. So führte er auf der Videospiel-Konferenz Iicon in Las Vegas jüngst aus, dass Spiele seit Jahren nicht im Preis gestiegen seien.

Vollpreistitel würden immer noch 60 $ oder 70 $ (oder Euro) kosten, obwohl alles andere im Preis gestiegen sei. Dazu sagt er: „Wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet, ergibt das nicht viel Sinn.“ Doch wer jetzt schon schmerzhaft nach seinem Geldbeutel greift, kann durchatmen, so denkt man bei GTA 6 wohl nicht.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer von GTA 6 sehen:

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

GTA 6 soll in erster Linie gut werden

Wie kommt der Preis zustande? Für den Chef von Take-Two ist es wichtig zu betonen, dass man GTA 6 zu dem guten Spiel machen möchte, das auch alle erwarten. So erklärt er bei der Konferenz: „Die Verbraucher bezahlen für den Mehrwert, den man ihnen bietet, und unsere Aufgabe ist es, weit, weit, weit weniger als den Wert dieser Leistung zu berechnen.“

Wie man zu einem Kauf steht, hängt davon ab, wie das Produkt selbst ist und wie viel man dafür bezahlt. Verbraucher müssen das Gefühl haben, dass das Produkt selbst großartig ist und der Preis, den sie dafür bezahlt haben, im Verhältnis zum Gelieferten fair war. Strauss Zelnick bei der Iicon Konferenz

Deshalb geht es beim Preis von GTA 6 wohl nicht darum, einen möglichst teuren Titel zu kreieren, sondern darum, ein Spiel zu machen, das den Preis locker wert ist. So erklärt der Chef weiter: „Stattdessen überlegen wir uns … wie wir etwas Großartiges bieten können und wie wir dafür sorgen, dass der Preis, den die Leute dafür zahlen, absolut angemessen erscheint.“

Wie viel GTA 6 also final kosten wird, bleibt noch unbekannt, es sollte jedoch nicht zu schmerzhaft werden.

Nachfolger von GTA 6

Was soll nach GTA 6 kommen? Jahrelang las man in den Kommentarspalten die Frage, wann GTA 6 endlich starten wird. Doch nun bringt der Chef ganz unerwartet den Fokus auf das nächste Spiel von Rockstar.

An einer anderen Stelle in seinem Auftritt bei der Konferenz sprach der Chef über das, was für Rockstar nach GTA 6 ansteht. Zwar ist es wohl noch zu früh, um ein konkretes Spiel anzukündigen, weshalb er zunächst ein „Generell haben wir vor, in Zukunft etwas mit unserem gesamten geistigen Eigentum zu unternehmen“, vorschiebt, doch dann kommt er auf einen fast vergessenen Titel zu sprechen. So erklärt er:

„Zu ‚L.A. Noire‘ gibt es konkret nichts zu verkünden, und wenn es etwas gäbe, würde Rockstar es verkünden, nicht ich. Aber was unsere etablierten Spielereihen angeht, so prüfen die Teams stets, was wir haben, und wir denken ständig darüber nach. Die Frage ist nur: Haben wir zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Team, das mit Leidenschaft daran arbeiten möchte?“

Video starten L.A. Noire zeigt die Schattenseiten der Polizeiarbeit

Was ist L.A. Noire? L.A. Noire ist ein Detektiv- und Action-Spiel, das 2011 auf Steam gestartet ist. LAPD-Detective Cole Phelps muss darin kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Korruption, organisiertes Verbrechen und Gangs ermitteln.

Als Spieler sammelt man Hinweise, verhört Zeugen und muss am Ende selbst den Fall lösen und entscheiden, wen man zur Anklage bringt. Dabei setzte Rockstar weniger auf eine riesige Welt wie in GTA, sondern mehr auf detailreiche Tatorte und inszenierte actionreiche Szenen.

15 Jahre nach dem Debüt könnte ein neues L.A. Noire jedoch ein passender Kandidat sein, den Rockstar neben dem Service für GTA 6 entwickeln könnte.

Schon lange müssen die Fans von GTA 6 auf echte Neuigkeiten zum Spiel warten. Doch das Warten soll bald vorbei sein, denn es steht schon fest, wann die Marketing-Kampagne endlich startet: Chef von GTA 6 verrät, wann es endlich losgeht und wann wir mir Trailer 3 rechnen können