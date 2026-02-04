Chef von GTA 6 bestätigt das Release-Datum, verrät, wann wir endlich mehr erfahren

Chef von GTA 6 bestätigt das Release-Datum, verrät, wann wir endlich mehr erfahren

Es gibt neue Details zum Release von GTA 6 und der Take-Two-Chef verrät persönlich, wann wir mit Release und Trailer 3 rechnen können.

Wann kommt GTA 6 heraus? GTA-Publisher Take-Two hat am Abend des dritten Februar neue Informationen zum Release des Open-World-Action-Spiels veröffentlicht. Dies erfolgte im Rahmen des Earnings-Calls, bei dem die Aktionäre von Take-Two quartalsweise erfahren können, wie es um das Unternehmen steht.

Bei dieser Gelegenheit hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick den Release für den 19. November 2026 bestätigt. Von einer erneuten Verschiebung war im Finanzbericht nichts zu hören. Stattdessen haben die Entwickler verraten, wann wir wohl mit Trailer 3 rechnen können.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu GTA 6 sehen:

Rockstar Games zeigt GTA 6 erstmals im Trailer
Marketing im warmen Sommer

Wann kommt Trailer 3? Im Finanzbericht haben die Entwickler auch über die kommende Marketing-Kampagne von GTA 6 gesprochen. Diese startet noch nicht allzu bald, sondern erst im Sommer. Dies könnte daran liegen, dass man das sonnige Miami wohl besser verkaufen kann, wenn es draußen nicht gerade nass und kalt ist.

Entsprechend ist auch der nächste Trailer, Nummer 3, erst im Sommer zu erwarten. Er könnte damit der Startschuss für die Werbekampagne werden, bevor man dann auch mit Gameplay und Features Werbung macht.

Take-Two legt dabei genauso viel Hoffnung in den Titel wie die Fans. So soll 2027 durch die Verkäufe von GTA 6 zum Rekordjahr für den Umsatz werden. Ob das schon ein Hinweis auf den Release der PC-Version ist, bleibt jedoch offen.

Was hat der Chef noch verraten? In einem Interview mit gamesindustry.biz hat Take-Two-Interactive-CEO Strauss Zelnick über den Einsatz von KI bei GTA 6 gesprochen. Dabei hat er erklärt, dass man schon immer maschinelles Lernen und KI in den Produkten von Take-Two verwendet hat.

Klar sei aber auch, dass KI niemals an den kreativen Prozessen der Spiele, vor allem GTA 6, beteiligt sei. So nutzt das Unternehmen KI schon lange, um Prozesse effizienter zu machen, und nicht, um Welten zu erschaffen.

„[…] Wir waren eigentlich schon immer führend in diesem Bereich und verfügen derzeit über Hunderte von Pilotprojekten und Implementierungen in unserem gesamten Unternehmen, einschließlich unserer Studios. Und wir sehen bereits Beispiele dafür, wie generative KI-Tools zu Kosten- und Zeiteinsparungen führen. […]

Dennoch glaube ich nicht, dass Tools allein großartige Unterhaltungsangebote schaffen können. Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass dies der Fall ist, und es wird auch in Zukunft nicht der Fall sein. Speziell in Bezug auf GTA 6 spielt generative KI keine Rolle bei dem, was Rockstar Games entwickelt. Ihre Welten sind handgefertigt. Das ist es, was sie auszeichnet. Sie werden von Grund auf aufgebaut, Gebäude für Gebäude, Straße für Straße, Nachbarschaft für Nachbarschaft. Sie werden nicht prozedural generiert, das sollten sie auch nicht. Das ist es, was großartige Unterhaltung ausmacht.“

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick im Interview mit gamesindustry.biz
Wann genau Take-Two den Startschuss für die Marketing-Kampagne gibt und ob dies mit Trailer 3 als Zünder geschieht, bleibt noch offen. Vor dem Sommer sollten Fans jedoch erstmal die Erwartungen an den Release von neuem Material zu GTA 6 herunterschrauben. Nicht nur Take-Two will eine gute Open World: Blizzard soll an einem eigenen GTA arbeiten und eine Stellenausschreibung verrät die ersten Details

Quelle(n): take2games.com
