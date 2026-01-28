Blizzard soll an einem eigenen GTA arbeiten und eine Stellenausschreibung verrät die ersten Details

Das „Elsewhere Entertainment“ aus Polen gehört zu Activision Blizzard und arbeitet derzeit an einem neuen Open-World-RPG, das verdächtig nach GTA klingt.

Was ist das für ein Spiel? Bislang ist nur wenig über das geheime Projekt bei Blizzard bekannt. Was bekannt ist, stammt aus den Stellenausschreibungen des polnischen Studios (via activision.com) und bleibt noch sehr vage. Dennoch, bei dem unangekündigten Projekt soll es sich um ein Open-World-Rollenspiel in einer modernen Stadtwelt mit Verkehr, Fahrzeugen und Verfolgungsjagden handeln.

Dazu kommen Schusswaffen, Nahkampfwaffen und Explosionen, sowie eine teilweise zerstörbare Spielwelt. Natürlich gibt es auch Fahrzeuge sowie ein Progressionssystem, mit denen die Spieler interagieren können. Doch nicht alles schreit nach GTA.

Das echte GTA 6 lässt noch immer auf sich warten:

GTA mit Magie und Monstern

Was ist anders als bei GTA? Obwohl das Open-World-Rollenspiel sich klar an Elementen bedient, die es auch in GTA gibt, so gibt es auch Unterschiede. Statt nur mit rivalisierenden Gangs, der Polizei und bei Raubzügen zu kämpfen, soll es in dem neuen Blizzard-Titel auch Monster sowie Magie geben.

Das klingt zwar nicht so sehr nach GTA, wie man es kennt, irgendwo muss sich der Titel jedoch auch klar von der Konkurrenz unterscheiden. So könnte man die abgedrehten Alien-Waffen von GTA 5 mit Magie ersetzen und würde das Konzept des Spiels dennoch nicht komplett auf den Kopf stellen.

Gibt es einen Multiplayer-Modus? Ja, laut den bislang bekannten Informationen soll es auch einen Multiplayer-Modus für den neuen Titel geben. Das neue Spiel wird also kein reiner Singleplayer-Titel, doch ob man auf eine Sandbox wie bei GTA Online oder doch ein ganz anderes Multiplayer-Konzept setzt, ist noch vollkommen unklar.

Wer arbeitet an dem Spiel? Das Spiel wird von Elsewhere Entertainment entwickelt. Das Entwicklerstudio wurde erst Mitte 2024 von Activision Blizzard in Warschau gegründet und soll laut Pressemitteilung (via activision.com) an der „Erschaffung einer neuen, Story-basierten AAA-Reihe, die ein Genre neu definieren wird“ arbeiten.

Diese Beschreibung passt sehr gut, wenn man sich wirklich mit GTA 6 anlegen möchte, denn bis der neue Titel veröffentlicht wird, sollte der Open-World-Hit längst veröffentlicht sein.

Trotz der kurzen Existenz sollen im Studio Experten arbeiten, die an Spielen wie The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division und Far Cry gearbeitet haben – das Gegenteil von Indie-Spielen.

Mit der Studio-Gründung 2024 und den aktuellen Stellenausschreibungen wird das Blizzard-GTA wohl noch einige Jahre auf sich warten lassen, dennoch wird es spannend zu sehen, wie die Konkurrenz von GTA dem Genre eine neue Facette bieten will, ohne zu ungewöhnlich zu sein. Eine andere Alternative zu GTA soll dabei gerade erst erledigt worden sein: Ubisoft wollte GTA mit einer Spielereihe Konkurrenz machen, jetzt sagt ein Insider, sie ist erledigt