Wenn ihr einen neuen PS5-Controller braucht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf: Einige Farben waren sogar noch nie so günstig

Den offiziellen PS5-Controller gibt es aktuell in vielen verschiedenen Farben schon für unter 50 Euro im Angebot.

PS5-Controller um 37% reduziert

Jetzt zum Angebot

Sonys DualSense Wireless-Controller für die PlayStation 5 könnt ihr euch im Angebot bei MediaMarkt und bei Saturn gerade um 37 Prozent reduziert schnappen im Vergleich zur Preisempfehlung. Mit dabei sind acht verschiedene Farbvarianten.

Diese könnt ihr ganz einfach im Shop auswählen. Mit von der Partie sind die Farbvarianten Weiß, Nova Pink, Midnight Black, Starlight Blue, Cosmic Red, Chroma Pearl, Galactic Purple und Grey Camo. Manche davon gab es bisher nicht so günstig.

Technisch gesehen bietet euch der grundlegend auch zu PC, Mac und Android kompatible Standard-Controller für die PS5 dabei bekanntlich solide Gamepad-Kost für den Alltag, ohne dass ihr allzu tief in die Tasche greifen müsst.

Sony PS5-Controller für nur 49,99 Euro statt 79,99 Euro UVP in verschiedenen Farben bei MediaMarkt

Das Modell punktet abseits von Design und Handhabung vor allem durch sein haptisches Feedback, adaptive Trigger, ein eingebautes Mikrofon mit Mute-Taste sowie die Create-Taste zum Aufzeichen und Teilen von Inhalten. Dazu gibt es ein Touchpad und USB-C. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

Im Test zum PS5-Launch konnte Sonys DualSense Wireless-Controller bei den Konsolen-Kollegen von GamePro seinerzeit quasi durchweg überzeugen und wurde als “wirklich wahre Next-Gen” betitelt.

Im direkten Vergleich mit der PS5 selbst, die eher auf Verbesserungen statt Neuerungen setzt, sticht der DualSense als die eigentliche Next-Gen-Innovation von Sony hervor. Schon die ersten Eindrücke mit dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern machen schnell klar, dass hinter den neuen Features mehr steckt als einfach nur das nächste Marketing-Gimmick. Zum DualShock 4 würde ich zumindest nicht mehr zurück wollen. […] Hannes Rossow, GamePro

Auch die Kollegen von GameStar führen den Controller sogar heute noch in ihrer aktuellen Controller-Bestenliste für PC und Konsolen im Jahr 2026 als PS5-Tipp, wobei PC-Spieler im Vergleich zur Konsole mit eingeschränkter Kompatibilität leben müssen.

Auch für den PC Unserer Meinung nach schon alleine aus Preis-Leistungs-Sicht dem DualSense Edge überlegen und in zig Farben erhältlich. Nele Wobker, GameStar

Pro Haptisches Feedback und Gyro-Steuerung auch am PC

Großartige Haptik

Allgemein hohe Qualität

Adaptive Schultertasten

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra Nur DirectInput

Akkulaufzeit

Nicht alle PC-Spiele unterstützen den Controller

Weitere Angebote: Nintendo Switch 2, Mehrwertsteuer-Aktion, Amazon Prime Day und Sonos-Lautsprecher

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die Nintendo Switch 2 zum neuen Tiefpreis und die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt mit weiteren Angeboten. Außerdem startet bald der nächste Amazon Prime Day, zu dem wir euch schon mal erste Informationen liefern. Darüber hinaus bekommt ihr aktuell Sonos’ neuen Einstiegslautsprecher ohne Mikrofone zum Tiefpreis.

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