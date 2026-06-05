Die Nintendo Switch 2 feiert Geburtstag und ist gerade günstig wie nie: Neues Preistief dank MediaMarkt-Aktion

Wenn euch die Nintendo Switch 2 bisher zu teuer war, ist jetzt ein guter Zeitpunkt um zuzugreifen, denn so günstig gab es die Konsole tatsächlich noch nicht.

Nintendo Switch 2 zum Tiefpreis

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Bei MediaMarkt läuft bis Montag wieder eine Mehrwertsteuer-Aktion im Zuge derer ihr die Nintendo Switch 2 als registrierte myMediaMarkt-Kunden gerade um 74,88 Euro günstiger bekommt im Vergleich zur Preisempfehlung. So günstig gab es das bisher noch nicht.

Auch Saturn macht mit, wenn ihr euch als mySaturn-Kunde anmeldet. Anderswo, etwa bei Amazon, startet die Konsole derweil aktuell erst ab rund 430 Euro. Übrigens kommt der Rabatt zufälligerweise passend zum einjährigen Geburtstag der Konsole, denn die Markteinführung war am 5. Juni 2025.

Nintendo Switch 2: Das bietet euch die Konsole

Wie auch schon beim Vorgänger lässt euch die aktuelle Version der beliebten Nintendo-Konsole wahlweise im Handheld-Modus oder per Docking-Station am Fernseher zocken, allerdings mit besserer Grafik. Im Vergleich zum Vorgänger wurde der Bildschirm auf 7,9 Zoll vergrößert und löst mit scharfer 1080p-Auflösung auf.

Am TV gibt es je nach Spiel sogar Auflösungen bis zu 4K sowie zudem Support für 120 Hz, HDR und flüssigere Bildraten (FPS), wobei ein leistungsstärkerer Prozessor und schnellerer Speicher auch für verkürzte Ladezeiten sorgen. Ein zuschaltbarer Boost-Modus sorgt indes dafür, dass manche Spiele noch runder laufen.

Die verbesserten Joy-Con-2-Controller haften magnetisch an der Konsole, bieten ein besseres HD-Rumble-Feedback und unterstützen eine neue Maus-Funktion. Außerdem verfügen sie über ein integriertes Mikrofon für Voice-Chat. Obendrein ist die Switch 2 abwärtskompatibel zu älteren Spielen. Weitere Details findet ihr auch bei MediaMarkt.

Nintendo Switch 2 für nur 394,12 Euro (neuer Tiefpreis) statt 469 Euro UVP bei MediaMarkt

Rezensionen und Test: So gut ist die Nintendo Switch 2

Nicht nur in über 1.700 Rezensionen bei MediaMarkt kommt die Konsole mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen hervorragend an. Auch im Test der Kollegen von GamePro überzeugte die Nintendo Switch 2 in den meisten Punkten, wobei die folgenden Pros und Contras hervorgehoben wurden:

Pro elegantes Design

viel Spieleleistung

bei geringem Energieverbrauch

sehr leise

großes Display mit weitem Farbumfang

120 Hertz und VRR kann es auch

4K-Support im TV-Modus

UI lässt sich flott bedienen

niedrige Ladezeiten

TV-Dock und Joy-Con-Grip liegt bei

abwärtskompatible Spiele laufen besser

abwärtskompatible Spiele laufen besser

schnellere Downloads dank Wi-Fi 6

Mikrofon mit guter Filterung

magnetische Joy-Cons halten sehr gut

Online-Chat endlich ohne Handy-App

DLSS-Support für schärfere Spiele

verbesserter Kickstand Contra fühlt sich schwer an

Joy-Cons greifen sich nicht gut

massives Bildschirm-Ghosting

HDR ist weitgehend eine Enttäuschung

schlechte Schwarzwerte beim Bildschirm

Abwärtskompatibilität noch nicht perfekt

kein VRR im TV-Modus

TV-Dock steht wackelig

Maus-Funktion nicht optimal umgesetzt

Weitere Angebote: Alan Wake 2 und 1, Mehrwertsteuer-Aktion, Amazon Prime Day und Sonos-Lautsprecher

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel Alan Wake 2 und 1 als Deluxe Edition für PS5 zum Tiefpreis und die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt mit weiteren Angeboten. Außerdem startet bald der nächste Amazon Prime Day, zu dem wir euch schon mal erste Informationen liefern. Darüber hinaus bekommt ihr aktuell Sonos’ neuen Einstiegslautsprecher ohne Mikrofone zum Tiefpreis.