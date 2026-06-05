Fortnite: Wann gehen die Server wieder? Alles zum Server Down von Chapter 7 Season 3 – Uhrzeit, Start, Leaks und Patch Notes

Mit dem Start von Chapter 7 Season 3: Runners startet in Fortnite eine neue Episode voller Inhalte. Zuerst müssen die Server aber heruntergefahren werden, damit ihr das neue Update downloaden könnt. Wann die Downtime beginnt und wie lange ihr warten müsst, erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

01:24 Uhr Gute Nacht und willkommen in unserem Live-Ticker zum Server Down von Chapter 7 Season 3. Wir sind für euch am Start und versorgen euch mit den wichtigsten Infos zur Downtime, den Patch Notes und Leaks der neuen Season. Bleibt also dran, um nichts zu verpassen!

Was war bisher? Fortnite hat ein großes Live-Event für das Ende von Chapter 7 Season 2 durchgeführt. Der Eiskönig und das Fundament kämpften gegeneinander um die Macht der Insel und nun endete das Spektakel wie gewohnt mit einem Cliffhanger und anschließender Abschaltung der Server.

Fans warten also gerade ungeduldig darauf, wann es mit Fortnite weitergeht. Wir verfolgen die Downtime für euch in unserem Live-Ticker und versorgen euch mit allen Infos, die ihr wissen solltet.

Video starten Fortnite zeigt einen kurzen Einblick von Chapter 7 Season 3: Runners Autoplay

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Wann startet der Server-Down in Fortnite/Wann ist der Server-Down in Fortnite gestartet? Nach dem Event wurden die Server gleich heruntergefahren.

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Laut dem Timer endet die Downtime gegen 7 Uhr am 6. Juni – je nachdem, ob Verzögerungen auftreten oder nicht.

Wann erscheinen Patch Notes? Zu jedem Release eines neuen Chapters oder einer Season veröffentlicht Epic Games die Patch Notes. Noch fehlen sie, doch sollten die Entwickler sie veröffentlichen, werden wir einen separaten Artikel mit allen kommenden Änderungen veröffentlichen.

Chapter 7 Season 3: Was ist zur neuen Season bekannt?

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Neben dem schon bekannten Line-up des kommenden Battle Passes soll sich die Story nicht mehr um Zusammenhalt und Teams drehen. Ihr seid einer der Runner und auf euch allein gestellt. Ihr sammelt Ressourcen und Waffen und kämpft ums nackte Überleben.

Abseits davon wird es laut Leaks wieder zu Kollaborationen berühmter Marken kommen. Folgendes ist schon bekannt (Quelle: x.com):

John Wick

Pen & Ink

Masters of the Universe

IShowSpeed Wave 2

CONTROL Resonant

TheBurntPeanut

Ember & Blade

Kernel Hearts

Goals

Rematch

S-Game Collab

MintRocket Collab

Kakao Games Collab

Disney Universe

Beachtet, dass es sich hierbei um Leaks handelt und sich die Kollaborationen noch ändern könnten.

Natürlich könnt ihr wieder mit neuen Map-Veränderungen, Waffen und Gadgets sowie Events rechnen, die viele erspielbare kosmetische Items für euren Spind bereithalten.

Das waren derzeit alle wichtigen Infos zur Downtime von Chapter 7 Season 3: Runners. Wir werden euch die Patch Notes von Update 41.00 auflisten, sobald Epic Games sie preisgibt. Bis dahin könnt ihr euch natürlich in unserer Übersicht anschauen, was ihr im Live-Event von Chapter 7 Season 2 verpasst habt: Fortnite: Live-Event zu Shattered ist vorbei – Das habt ihr verpasst