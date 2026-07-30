Fortnite: Server down – Alles zu Dauer, Leaks und Patch Notes für Update 41.30 im Live-Ticker

Die Server von Fortnite werden heute, am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, für einen Patch heruntergefahren. Wir sind für euch live dabei und versorgen euch mit den spannendsten Infos zu Leaks und Serverstatus.

Heute ist wieder eure Geduld gefragt, denn Fortnite erhält ein frisches Update auf Version 41.30 und bringt allerlei Neuerungen ins Spiel. Dafür werden allerdings die Server heruntergefahren und ihr könnt eine Weile nicht ins Spiel.

Damit ihr wisst, wann ihr wieder zocken könnt und welche Neuerungen euch dann erwarten, sind wir für euch mit dem Live-Ticker am Start und sammeln alles Wichtige für euch, damit ihr up-to-date seid. Sobald es Patch Notes gibt, findet ihr sie ebenfalls hier.

Video starten Fortnite zeigt einen kurzen Einblick von Chapter 7 Season 3: Runners Autoplay

Live-Ticker: Alle Infos zum Serverstatus, Leaks, Patch Notes und mehr für Fortnite 41.20

09:30 Uhr Achtung: Das Matchmaking wird jetzt beendet. Ihr könnt also nicht mehr ins Spiel. In circa 30 Minuten werden die Server heruntergefahren. 09:00 Uhr Leaker @Guille_GAG hat für euch schon mal die Daten für die neuen Shop-Updates parat: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt 08:45 Uhr Wo sind die Drachen-Fans? Leaker HYPEX zeigt uns schon einen neuen Sidekick namens Sir Wyvern, den ihr ab dem 1. August erhalten könnt: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt 08:00 Uhr Guten Morgen! Heute werden um circa 10 Uhr die Server von Fortnite für das Update 41.30 heruntergefahren. Laut Leak von @FortniteFNLK auf x.com ist es dieses Mal ein kleineres Update, sodass die Downtime nicht allzu lang andauern sollte. Denkt daran, dass ungefähr 30 Minuten vor dem Serverdown das Matchmaking beendet wird. Wir halten euch während der Auszeit mit sämtlichen Leaks und Neuerungen bei Laune. Bleibt also mit uns dran, solange wir darauf warten, dass die Server wieder geöffnet werden! Der offizielle Fortnite-Account bringt euch schon mal in Stimmung: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Alle wichtigen Infos zur Downtime und den neuen Inhalten in Kürze

Wann gehen die Server offline? Am 30. Juli 2026, voraussichtlich ab 10 Uhr. Kurze Zeit vorher, meist circa 30 Minuten vorher, wird das Matchmaking abgeschaltet und ihr könnt nicht mehr rein.

Am 30. Juli 2026, voraussichtlich ab 10 Uhr. Kurze Zeit vorher, meist circa 30 Minuten vorher, wird das Matchmaking abgeschaltet und ihr könnt nicht mehr rein. Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Bei den meisten Updates könnt ihr nach circa 2 – 3 Stunden wieder ins Spiel. Die Server sollten also spätestens gegen 12 oder 13 Uhr wieder online sein.

Bei den meisten Updates könnt ihr nach circa 2 – 3 Stunden wieder ins Spiel. Die Server sollten also spätestens gegen 12 oder 13 Uhr wieder online sein. Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates online und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Welche Inhalte soll es geben? Der offizielle Fortnite-Account hat bereits angedeutet, dass die Zusammenarbeit mit den Simpsons mit diesem Update zurückkehrt. Ihr könnt also wieder in Springfield spielen.

Ebenso könnt ihr euch ab Samstag auf eine Kollaboration mit Spider-Man: Brand New Dawn freuen:

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Laut @FortniteFNLK könnt ihr euch zusätzlich auf folgende Inhalte freuen:

Haufenweise neue Skins, wie für ein Update üblich

Neue Sprites wie beispielsweise John Wick

Eine neue Map für Blitz & Reload

Neue Waffen

Welche Inhalte wollt ihr im Update sehen? Worauf freut ihr euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wir sind beim Server-Down für euch mit Argusaugen unterwegs und versorgen euch mit frischen Infos zu den neuen Inhalten, sobald sie auftauchen. Habt ihr erst jetzt mit Fortnite gestartet und seid noch ein blutiger Anfänger? Dann haben wir für euch 6 Tipps, die euer Können in dem Spiel verbessern: 6 schnelle Tipps in Fortnite, die euch sofort besser machen