Ein Anime mit Godzilla auf Netflix ist so kompliziert, dass ich bereue, Physik in der Schule abgewählt zu haben

Godzilla wandert schon seit über 70 Jahren auf der Erde und das in verschiedenen Farben und Formen. Eine besondere Variante stammt aus einem Anime, der eine komplizierte Sci-Fi-Serie ist und den König der Monster von einer besonders mächtigen Seite zeigt.

Um welchen Anime geht es? 2021 erschien auf Netflix der Anime Godzilla Singular Point. Die Serie spielt im Jahr 2030 und die Doktorandin Mei untersucht angeblich imaginäre Kreaturen, während woanders der Ingenieur Yun eine Villa untersucht. Beide stoßen auf ein merkwürdiges Lied. Plötzlich tauchen riesige Kaijū (japanischer Begriff für die Riesenmonster) auf und eine Bedrohung, die das gesamte Universum zerstören könnte – da müssen die beiden natürlich gegen vorgehen.

Singular Point erzählt eine eigenständige Geschichte und basiert nicht auf anderen Varianten von Godzilla, aber dahinter steckt kein Action-Spaß, sondern eine harte Sci-Fi-Serie, die aus Godzilla eine komplexe Entität macht.

Video starten Godzilla Singular Point macht aus dem legendärem Monster eine komplizierte Entität Autoplay

Mehr als nur ein Monster auf der Erde

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zu Godzilla und was er in Singular Point ist.

Was macht diesen Anime so komplex? Statt die klassische Story zu erzählen, wie sich die Menschen gegen die Riesenechse wehren, wird ein komplizierterer Ansatz gewählt: Es gibt physikalische Konzepte über Raum, Zeit und Dimensionen, die sich der menschlichen Vorstellung entziehen.

Die bekannten Monster gibt es trotzdem, etwa Rodan oder auch Anguirus, der mal wieder vorkommen durfte. Godzilla darf natürlich nicht fehlen, ist hier aber eine komplexere Entität. Der König der Monster stößt in der Serie Partikel mit dem Namen Archetyp ab, die alles drumherum verändern können, aber wohl auch mit der Existenz der Kaijū zu tun haben, weil diese Partikel die Realität manipulieren können.

Godzilla und die anderen Monster sind laut der Romanfassung (via Wikizilla) nur die physische Manifestation einer Entität, die außerhalb unserer Dimension existiert und alles, was mit Raum und Zeit zu tun hat, gleichzeitig wahrnimmt. Deshalb ist der Godzilla im Anime auch quasi unsterblich. Stirbt er, kehrt er einfach irgendwann wieder zurück. In der Serie tauchte er etwa 50 Jahre vor den Ereignissen auf und wurde besiegt.

Ebenso verwandelt sich Godzilla auch in mehrere Formen. So startet er als Wasser-Kreatur und ähnelt in seiner stärksten Form dem klassischen Godzilla – das erinnert an den Film Shin Godzilla.

Um die Zerstörung des gesamten Universums aufzuhalten, müssen die Protagonisten also wissenschaftliche Wege finden, statt sich rein auf Feuerkraft zu verlassen.

Umhüllt von den Partikeln hat Singular Point wohl eines der gruseligsten Godzilla-Designs (Bildquelle: Netflix Deutschland auf YouTube)

Spaßig, obwohl man nicht viel versteht

Was sagt MeinMMO-Redakteur und Godzilla-Fan Nikolas Hernes zu Singular Point? Ich bin ehrlich zu euch, ich habe viel im Anime nicht verstanden – vielleicht hätte ich Physik nie abwählen sollen. Wer Singular Point guckt, muss sich auf viel technisches und philosophisches Gelaber gefasst machen, doch genau dieser Quatsch macht durchaus Spaß, weil es irgendwie trotzdem zu Godzilla passt.

Nichtsdestotrotz gibt es Action und die macht Spaß, vor allem, wenn ein gewisser Roboter aus Godzillas Historie mal wieder zu sehen ist. Auch das Mysterium bezüglich eines Songs erzeugt eine spannende Atmosphäre.

Zudem sollte man auch die Protagonisten loben, die sich im Godzilla-Kontext frisch anfühlen. Man schaut ihnen gerne beim Fachsimpeln zu, selbst wenn man nichts versteht.

Ganz von Anime-Klischees kann sich Singular Point zwar nicht trennen, aber wenn man sich einen Anime zu Godzilla anschaut, ist genau das wohl die Erwartung vieler Zuschauer. Ich persönlich kann den Anime empfehlen, insbesondere, wenn man Godzilla mal aus einer anderen Perspektive erleben möchte.

Habt ihr den Anime gesehen oder mögt ihr lieber die stumpfe, aber brachiale Monsterkloppe mit Godzilla? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Godzilla kämpfte in seiner Karriere gegen viele Monster, die stärksten davon findet ihr hier: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking