Mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar eines der besten Story-Spiele aller Zeiten geschaffen, aber im Vergleich zu GTA 6 hielten sie sich wohl noch zurück

Woher stammen die Aussagen?

Aaron Garbut von Rockstar Games hat im Interview mit Game Informer unter anderem über die riesigen Erwartungen an GTA 6 gesprochen und verraten, wie das Studio damit umgeht.

Er zählt bei Rockstar Games zu den Führungskräften und ist Co-Head und Head of Development bei Rockstar North.

Laut Garbut soll sich Rockstar Games aufgrund der hohen Erwartungen bei GTA 6 zum ersten Mal nicht zurückgehalten haben

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

„Glaube nicht, dass wir jemals etwas gemacht haben, das dem nahekommt“

Das sagt Garbut genau: Garbut erklärt, dass Rockstar Games mit den hohen Erwartungen an GTA 6 und dem damit verbundenen Druck umgegangen sei, indem sie überperformen: „Da der Druck bei diesem Projekt für uns enorm war, haben wir darauf reagiert, indem wir unser Bestes gegeben haben, um die Erwartungen noch zu übertreffen“

Anschließend führt er aus:

Normalerweise macht man Kompromisse zwischen Detailgenauigkeit und Umfang oder zwischen Details und Interaktion. Bei diesem Projekt sind wir jedoch den umgekehrten Weg gegangen – alles wurde aufs Maximum aufgedreht: Details, Umfang, Bandbreite, Maße, Interaktion und Dichte. Ich glaube nicht, dass wir jemals zuvor etwas geschaffen haben, das dem nahekommt.

Was hat das mit Red Dead Redemption 2 zu tun? Mit der Aussage, Rockstar Games sei bei GTA 6 – anders als im Normalfall – keine Kompromisse eingegangen und habe sich nicht zurückgehalten, sagt Garbut indirekt, dass die Entwickler bei Red Dead Redemption 2 noch nicht alles ausgereizt haben sollen. Diesen Eindruck verschärft er obendrein mit der Einschätzung, dass das Studio noch nie etwas gemacht habe, das GTA 6 nahekommen soll.

Das sind starke Worte, wenn man bedenkt, dass Red Dead Redemption 2 für viele Gamer zu den besten Story-Games aller Zeiten gehört. Der Wild-West-Epos zeichnet sich unter anderem durch einen enorm hohen Detailgrad, eine packende Cowboy-Geschichte und die lebendige, atmosphärische Spielwelt aus. Und diese Resonanz lässt sich auch in Zahlen messen: ein starker 97er-Score auf metacritic für die Konsolenversionen und 92 % positive Bewertungen auf Steam(bei über 800.000 Bewertungen).

Was haltet ihr von den Aussagen des GTA‑Entwicklers? Ist das für euch nur typisches Marketing-Geschwätz oder glaubt ihr, dass GTA 6 wirklich RDR2 in den Schatten stellen wird? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!

Die Protagonisten von GTA 6, Jason und Lucia, sollen ebenfalls mit Arthur Morgan aus Red Dead Redemption 2 mithalten, wie Rob Nelson, Co-Studiochef von Rockstar North, berichtete. Auch in GTA 6 sollt ihr demnach eine emotionale Verbindung mit den spielbaren Charakteren aufbauen. Mehr dazu hier: Jason und Lucia aus GTA 6 haben große Fußstapfen zu füllen, sollen die gleiche „emotionale Verbindung“ zu Spielern schaffen wie eine verehrte Rockstar-Legende