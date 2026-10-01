Entwarnung: YouTube nimmt Twitch-Streamern gar nicht ihren Geld-Cheat weg, sie wollen nur was abhaben

Wer auf YouTube regelmäßig unterwegs ist, dem werden Reactions ein Begriff sein. Er gilt als eine Art Geld-Cheat, weil Creator durch wenig Aufwand viel monetären Profit aus Reactions schlagen können. YouTube testet schon seit einiger Zeit ein neues Feature, bei dem Reactions im Mittelpunkt stehen. Eine Lösung für die originalen Ersteller scheint das allerdings nicht zu sein.

Was ist der Geld-Cheat auf YouTube und Twitch? Twitch-Streamer reagieren in ihren Streams als Content auf YouTube-Videos. Sie schauen sich also die Videos mit ihren Zuschauern im Stream an und geben zu dem Gesehenen Kommentare ab. Diese Reaction wird dann meist auf einem eigens dafür eingerichteten YouTube-Kanal des Streamers hochgeladen und erzielt in den meisten Fällen mehr Aufrufe als das Original-Video.

Dementsprechend gibt es für den Reagierenden auch mehr Geld von YouTube. Der originale Ersteller kann monetär nicht wirklich von den Reactions profitieren.

Diese Ungerechtigkeit wird schon länger innerhalb der Twitch- und YouTube-Community diskutiert, bisher gibt es allerdings noch keine richtige Lösung. YouTube testet jetzt wohl ein Feature, das sich mit Reactions befasst, allerdings keine wirklich zufriedenstellende Lösung für die Ersteller von Videos zu sein scheint.

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Wie will YouTube etwas vom Geld-Cheat-Kuchen abhaben? Bereits in 2024 führte YouTube das Feature Watch With ein, zunächst allerdings nur in kleinem Rahmen. Die Funktion wird also erstmal mit ausgesuchten YouTubern ausprobiert und Anfang September 2026 wurde das Feature in einem etwas größeren Rahmen getestet.

Mit Watch With können Creator ihrem Publikum Live-Kommentare, Analysen und Echtzeit-Reaktionen zu Spielen und Veranstaltungen bieten. (Quelle: YouTube Blog). Konkreter ausgedrückt: Watch With ist eine Funktion, mit der Creator auf freigegebene Videos reagieren können und die Reaction direkt verarbeitet wird. Das erleichtert den Aufwand für eine Reaction.

Dabei werden die originalen Videos verlinkt und ihnen so Credit gegeben. YouTuber können übrigens festlegen, ob ihre Videos für Watch With genutzt werden dürfen oder nicht.

Mehr scheinen die originalen Ersteller vermutlich erstmal nicht zu bekommen, denn die Einnahmen gehen an die Reagierenden und natürlich an YouTube selbst. Für das Problem mit Reactions und deren ungerechter Einnahmenverteilung ist diese Funktion wohl erstmal nicht geeignet.

Was sagt ihr zu dem neuen Projekt von YouTube? Glaubt ihr, es ist eine gute Lösung für Reactions? Schreibt es uns in die Kommentare!

Einen Vorteil haben Reactions allerdings allemal: Kleinere Creator erhalten durch eine Reaction von einem größeren Creator einen Push in Sachen Reichweite. Die Zuschauer werden auf die originalen Ersteller aufmerksam und abonnieren gegebenenfalls. Der YouTuber Varion ist ein Beispiel dafür, denn er konnte innerhalb von 3 Monaten 1 Million Abonnenten auf YouTube erreichen.