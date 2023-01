Sogenannte Reactions sind ein beliebtes Format: Content Creator reagieren auf Twitch oder YouTube auf die Inhalte anderer und geben ihre Meinung dazu ab. Ein YouTuber erklärte bereits vor einem Jahr, warum das problematisch ist – und wie man es besser machen kann. Was hat sich seitdem geändert?

Warum sind Reactions so beliebt? Für Content Creator sind Reactions praktisch: im Vergleich zu eigenen Formaten erfordern sie kaum Aufwand. Das lohnt sich sogar doppelt, denn Streamer reagieren erst live auf Twitch und laden die Reaktion dann nochmal als Video auf YouTube hoch.

Bei vielen Zuschauern sind Reactions beliebt. So können sie die Original-Inhalte konsumieren, sich dabei mit anderen im Chat oder in den Kommentaren austauschen und erfahren gleich noch die Meinung ihrer liebsten Content Creator.

Manchmal bieten sich Reactions auch an, um verschiedene Sichtweisen besser zu verstehen. Gerade bei kontroversen Themen können die Reaktionen mehrerer Menschen die unterschiedlichen Blickwinkel verdeutlichen.

In der Praxis konzentrieren sich Reactions jedoch oft auf massentaugliche Inhalte. Viele Content Creator reagieren aufeinander, manchmal auch darauf, wie andere auf sie selbst reagieren. Andere bieten gezielt Inhalte an, die sich besonders gut für Reactions eignen.

YouTuber macht Verlust mit seinem Video, andere profitieren daran

Was sagt der YouTuber? In einem Video aus dem Oktober 2021 versprach der YouTuber RobBubble, die Einnahmen aus seinen erfolgreichsten Videos offenzulegen. Das Bittere: er machte Verlust mit den Videos, während andere durch ihre Reaktionen an seinen Inhalten verdienten.

Um das zu verdeutlichen, führt RobBubble sein bis dato aufwendigstes Video an: ein Jahr lang sei es in Produktion gewesen, es wurden Kostüme gekauft, eine teure Kamera kam zum Einsatz und die Beteiligten mussten bezahlt werden.

Wie teuer das Video war, könne RobBubble so nicht sagen, da sich der Wert seiner eigenen Arbeitszeit nur schwer berechnen lasse. Allerdings habe er alleine für den Schnitt und den Kameramann über 3.000 € bezahlt.

Wie viel hat er an dem Video verdient? Das ursprüngliche Video erhielt damals 490.000 Aufrufe, für seine Verhältnisse sei das ein virales Video. Auch das Feedback in den Kommentaren war überaus positiv. Verdient habe er 279,61 €, also weitaus weniger, als das Video gekostet hat.

Ähnlich war es bei einem anderen Video: Das erzielte knapp 307.000 Views und brachte dem YouTuber 962,67 € ein – die Reactions brachten es auf 1,45 Millionen Aufrufe.

Das Video, in dem RobBubble über das Geschäft mit den Reaction-Streams sprach, haben wir euch hier eingebunden:

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Andere verdienen mit dem Video 16-Mal so viel wie der Ersteller selbst

Wie profitierten die Reaction-Streamer? Da das Video von RobBubble so gut ankam, gab es zahlreiche Reaktionen von Streamern und YouTubern darauf. Die größten dieser Reactions kamen zusammen auf 1,1 Millionen Aufrufe, also mehr als doppelt so viele, wie bei dem YouTuber selbst.

Der YouTuber rechnet aus, dass andere mit seinem Video bis zu 4.500 € verdient hätten, knapp 16-mal so viel, wie er selbst.

Wie kann das sein? Diese Kritikpunkte an den Reactions führt RobBubble in seinem Video an:

Reactions sind im Normalfall länger, als die ursprünglichen Videos. Dadurch lasse sich mehr Werbung schalten und die Reaction-Videos würden von YouTube aufgrund ihrer Länge bevorzugt.

Größere Streamer und YouTuber hätten oft einen höheren RPM, das ist der Umsatz pro 1.000 Aufrufe. Selbst bei der gleichen Anzahl an Aufrufen verdienen sie so mehr Geld.

Im Gegensatz zum ursprünglichen Content Creator haben die Reacion-Streamer keine Ausgaben und kaum Aufwand, die Einnahmen sind also nahezu reiner Gewinn.

Besonders ärgerlich: befindet sich in dem ursprünglichen Video ein Placement, wird das von den Reaction-Streamern oft rausgeschnitten. Der Urheber profitiert also nicht mal von den erhöhten Views für seinen Werbekunden. Die würden aber ohnehin zu den Aufrufen des Reaction-Streamers gezählt.

Nur ein kleiner Teil der Zuschauer geht von der Reaction zu dem originalen Inhalt

YouTuber sagt, er liebt Reactions, aber sie müssen sich ändern

Sollten Reactions also aufhören? Nein, zumindest nicht, wenn es nach RobBubble geht. Der YouTuber sagt, er liebe Reactions und schätze auch viele der Kollegen und Kolleginnen, die sie produzieren. Tatsächlich sehe er sich sogar selbst gerne an, wie andere auf seine Videos reagieren.

Gute Reaction-Streamer könnten die gesehenen Inhalte einordnen und teilweise durch ihre Einsichten sogar aufwerten.

Was will er dann? Der YouTuber hat einige Vorschläge, wie das Konzept der Reactions fairer gestaltet werden könnte. So habe er 90 % der Arbeit und 100 % der Ausgaben für einen Bruchteil des Profits und der Abonnenten.

Das sei ein Problem und würde auf lange Sicht allen schaden: Den Content Creatorn selbst, für die es sich nicht mehr lohnt, aufwendige Videos zu produzieren. Aber auch den Zuschauern, die dann weniger Inhalte zum Ansehen haben, YouTube als Plattform und am Ende sogar den Reaction-Streamern, die weniger Material für ihre Reaktionen haben:

RobBubble fordert daher einen Reaction-Split: Bisher gebe es nur die Möglichkeit, ein Video ganz zu beanspruchen. Dann würde man alle Einnahmen aus der Reaction einfordern, was aber auch nicht fair sei.

Stattdessen sollte YouTube eine Option für einen 50/50-Split für AdSense einbauen. Die Werbeeinnahmen aus den Reaction-Videos würden dann geteilt, alle Einnahmen “drumherum” dürfte der Streamer behalten.

Wie ist der Stand 2023?

Was hat sich seit dem Video von RobBubble getan? Nicht viel. Auf das Video gab es einige Reactions, den Kommentaren zufolge sind sogar einige Zuschauer von der Reaction zu RobBubble gekommen. Einige Streamer folgten dem Aufruf des YouTubers, anzugeben, wie viel sie mit den Reaktionen auf das Video verdient hätten.

Eine Reaction von YouTube gab es allerdings nicht, denn der vorgeschlagene Split wurde bis heute nicht eingeführt. An dem Erfolg von Reaction-Streams und -Videos wird sich wohl auch erstmal nichts ändern.

Streamer wie Max “Trymacs” Stemmler und Simon “Unge” Wiefels haben mit “TryReact” und “ungeklickt” sogar einen eigenen Kanal beziehungsweise ein eigenes Format für ihre Reactions. Das kann aber auch nach hinten losgehen, wie Trymacs kürzlich feststellen musste:

