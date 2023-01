Twitch: Erfolgreicher Streamer ist entsetzt darüber, wie viele Steuern er zahlen soll – „Bin erledigt“

Der 27-jährige Matthew „Mizkif“ Rinaudo hat einige harte Monate hinter sich: Nachdem man dem Twitch-Streamer vorgeworfen hatte, einen sexuellen Übergriff vertuscht zu haben, musste er einige Monate Pause auf Twitch einlegen. Jetzt streamt er wieder, aber wird mit einer bitteren Realität konfrontiert: Steuern.

Wie lief’s die Karriere von Mizkif die letzte Zeit? Über Jahre ging’s für Mizkif nur bergauf. Vom Kameramann des Skandal-Streamers IcePoseidon wurde er zu einem der größten Variety-Streamer auf Twitch, mit einem Fokus auf Nintendo:

Der Streamer hatte 2021 seinen Durchbruch auf Twitch, war Gründungsmitglied der coolen Streamer-Org „One True King“

2022 hatte er dann viel Erfolg und bekam Anerkennung: Er machte bei einem Event mit, in dem sich Twitch-Streamer in einem Fitness-Center in Form brachten. Hier erntete Mizkif viele Sympathie-Punkte, weil er sich voll reinhängte

Doch im September 2022 kam ein harter Bruch: Bei einem Konflikt mit dem Streamer Trainwreck wurde Mizkif vorgeworfen, einen sexuellen Übergriff vertuscht zu haben. Er war in der Folge 4 Monate von Twitch verschwunden und wurde erst im Januar 2023 nach einer großen internen Untersuchung von seiner eigenen Organisation begnadigt, aber auf Bewährung gesetzt.

Der Berufs-Zyniker von Twitch entschuldigt sich reuevoll und perfekt inszeniert – Damit sie ihn nicht vom Hof jagen

Mizkif hat sich 3 Jahre lang kaum für Steuern interessiert

Dieses Problem hat Mitzkif: Wie der Streamer am 12. Januar auf Twitch erklärte, hat er 3 Jahre lang eine unfähige Firma seine Steuerberatung machen lassen. Die Firma habe, laut Mizkif, keine Ahnung vom Leben eines Streamers gehabt, sei auf normale Büro-Jobs spezialisiert gewesen:

Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Was noch zu meinem Scheiß-.Januar obendrauf kommt? Also, ich hatte ein Meeting. Und ich hatte offenbar ein Steuer-Team, das, weiß ich nicht, von einem Spielzeugladen kam für drei Jahre. Und tjo, ich wusste es nicht. Aber ich hab mich auch nie so oft mit denen getroffen, was irgendwie mein Fehler war, schätze ich mal.

Mizkif sagt:

Seine alte Steuerfirma habe nichts drauf gehabt und ihm gesagt, er müsse 400.000 $ zahlen – die habe er auch

Die neue Steuerfirma, die er beauftragt hat, sage ihm nun aber, er müsse 800.000 $ zahlen – und die hat er offenbar nicht

Genug Geld müsste bei Mizkif eigentlich da sein:

Was ist sein Problem? Laut Mizkif muss er bis zum 20. April 2023 ungefähr 400.000 US-Dollar zahlen, zusätzlich zu den 400.000 $, die er schon abgedrückt hat.

Mizkif berichtet von einem Treffen mit seinem neuen Steuer-Büro:

„Ich sage so: Ich dachte, ich hab euch die scheiß 400.000 $ schon an Steuern gezahlt. Und die sagen sein: Nein, du schuldest jetzt mehr Steuern. Du schuldest 800.000 $. Also soviel musst du insgesamt zahlen: 800 Riesen, 400.000 $ jetzt, 400.000 $ am 20. April. Ich sage: Ich kann das nicht machen. Ich muss ins Gym mit Knut und ich muss umziehen. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich so viel Geld machen kann.“

Im Stream sagte er: Er sei jetzt „erledigt.“ Habe sich weit übernommen und wissen nicht, was er noch tun soll.

Mizkif überlegt Spiele-Sammlung zu verkaufen, die 600.000 $ wert sein soll

Was will er jetzt machen? Mizkif plant jetzt offenbar ans Eingemachte zu gehen. Er will seine Sammlung von Vintage-Videospielen verkaufen. Für die hatte er vor wenigen Tagen bereits ein Angebot über 600.000 $ erhalten (via sportskeeda).

Eine andere Möglichkeit wäre es, sein aktuelles Haus teuer zu verkaufen: Das Haus hat er aber eigentlich schon dem Streamer und Fitness-Guru “Knut” zu einem Freundschaftspreis zugesagt. Es wollte er ihm eigentlich 50 % billiger geben. Diese Großzügigkeit scheint Mizkif jetzt aber zu bereuen.

