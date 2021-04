MontanaBlack will aus Deutschland weg: „Das sind 400.000 € mehr auf meinem Konto“

Der Twitch-Streamer, Marcel „MontanaBlack“ Eris, überlegt laut, aus Deutschland weg zu ziehen und sein Lager in Malta aufzuschlagen. Er glaubt, er zahle in Deutschland viel zu viel Steuern, dazu gängele ihn „Vater Staat“ nun mit neuen Regeln zum Streamen. Malta lockt mit einem Steuersatz von 10%, besserem Wetter und Casino-Streams.

Darum überlegt MontanaBlack, aus Deutschland abzuhauen: Der größte Twitch-Streamer in Deutschland überlegt gerade laut, aus Deutschland wegzuziehen und nach Malta auszuwandern. Es scheint hauptsächlich 3 Gründe zu geben, dass er sich mit dem Gedanken beschäftigt, auszuwandern:

Der Staat gängele ihn in Deutschland mit der „Rundfunklizenz“ und weist ihn an, wie er zu streamen habe

In Malta würde er viel weniger Steuern zahlen

Dort könne er wieder Casino-Streams betreiben, mit denen er 2019 in Deutschland unheimlich erfolgreich war, sie aber wohl aus rechtlichen Gründen nicht mehr sendet

Lukrative Angebote von Casinos aus Malta erhalten

Das sind die finanziellen Gründe: In einem Twitch-Stream erklärt der 33-Jährige, dass er schon vor einigen Jahren ein Angebot eines Casinos vorliegen hatte, nach Malta auszuwandern. Damals hatte er sich dagegen entschieden, weil er sich noch nicht bereit dafür fühlte, ins Ausland zu gehen.

MontanaBlack sagte:

Ich hab schon vor 2 Jahren Angebote bekommen, ins Ausland zu gehen. Steuern weniger zahlen, Casino-Streams zu machen, und und und. […] Ich wäre sogar Teilhaber eines Casinos geworden. Es wären nur 2, 3 Prozent gewesen, aber hätte ich diese Prozente damals angenommen, wären’s, – meines Wissens, ich müsste noch mal nachgucken – jetzt ungefähr 20, 30 Millionen Euro. Und das ist keine Lüge, das ist absoluter Real-Talk. MontanaBlack

Die finanziellen Vorteile, nach Malta zu ziehen, liegen für MontanaBlack klar auf der Hand. So erklärt er in einem Rechenbeispiel:

Wenn er eine Millionen Euro pro Jahr verdienen würde, müsste er in Deutschland dem Staat 50 %, also 500.000 € geben.

In Malta zahle er etwas mehr als 10 %.

„Ich verdien eine Millionen Euro im Jahr und am Ende geb ich davon 100 weg und hab 400.000 € mehr auf meinem Konto.“

Das sei einfach „verrückt sein Urgroßvater, Dicker.“

Verdient er wirklich eine Millionen Euro im Jahr? Die Zahl nimmt MontanaBlack nur als Beispiel. Sein tatsächliches Einkommen dürfte höher liegen: Immerhin ist MontanaBlack nicht nur einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands, sondern auch hervorragend darin, sich selbst zu vermarkten.

Sein Merchandise mit dem Slogan „Get on my level“ läuft offenbar gut, dazu hat er bereits zwei Bücher veröffentlicht die es auf Bestseller-Listen schafften.

Twitch-Streamer will plötzlich Vorbild sein, beendet Glücksspiel-Streams

Was macht die Entscheidung jetzt noch attraktiver? Der finanzielle Aspekt, den MontanaBlack ausgiebig beleuchtet, sei für ihn aber nicht entscheidend, sagt der Twitch-Streamer später. Denn Geld mache auf Dauer nicht glücklich.

Aber mittlerweile ärgern ihn die neuen Regeln für Streamer doch sehr. So scheint sich MontanaBlack daran zu stören, keine Casino-Streams mehr machen zu können.

In Malta könnte er Casino-Content bringen. Da fände sich immer was, das sei abwechslungsreich, erklärt MontanaBlack, während er im Gaming-Markt zu stark von der Release-Lage abhängig sei. Und im Gaming gebe es seit anderthalb Jahren nichts mehr auf seiner Konsole zu zocken.

Zudem brächten ihm Casino-Streams auch mehr Geld, räumt er ein. Wobei er wieder betont, das sei für ihn nicht wichtig.

“Das werde ich nicht mit mir machen lassen!”

Vor allem die Regeln um die Rundfunklizenz scheinen MontanaBlack nun zu beschäftigen. Er sagt:

die „Schweinepriester machten ihn mit der Rundfunklizenz das Leben zur Hölle“

„Vater Staat“ sage ihm plötzlich, wie er zu streamen habe. „Vater Staat“ verlange von ihm, Spiele, die ab 18 sind, erst ab 23 Uhr zu spielen, das lasse er sich nicht bieten

Das sei jetzt der größte Grund, warum er sich wieder mit der Idee trägt, auszuwandern. Vorher war die Idee eigentlich weg, er habe ein Haus gebaut, sich niedergelassen und wohlgefühlt, aber jetzt lasse ihm „Vater Staat“ keine andere Wahl mehr.

MontanaBlack hat jetzt das Gefühl: Er hat sich 8 Jahre was Großes aufgebaut, doch jetzt lege ihm Vater Staat mit der Rundfunklizenz so große Steine in den Weg, dass es ihn schon depressiv macht. Er habe jetzt morgens Probleme, aus dem Bett zu kommen, weil ihn das Thema so belastet.

MontanaBlack sagt: Er lasse sich das alles nicht mehr bieten. Er muss abhauen, ihm bleibe keine andere Wahl.

Was ist das mit der Rundfunk-Lizenz? Ein neues Gesetz sieht vor, dass für Livestreamer auf Twitch und YouTube die gleichen Regeln geiten wie etwa fürs Fernsehen. Von diesen Regeln sind aber Kanäle ausgenommen, die im Schnitt weniger als 20.000 gleichzeitige Zuschauer erreichen.

MontanaBlack ist einer der wenigen deutschen Streamer, der mehr als 20.000 Zuschuaer erreicht und unter diese neue Regel fällt.

MontanaBlack hat offenbar versucht, durch Wiederholungs-Stream sein Programm auf Twitch zu verwässern und die durchschnittliche Zuschauerzahl unter die Marke von 20.000 zu drücken, um damit die Notwendigkeit einer Rundfunk-Lizenz zu umgehen.

Aber das hat nicht funktioniert: Seine Beliebtheit wird ihm hier zum Verhängnis, wie er es darstellt.

Ob MontanaBlack wirklich nach Malta auswandert, ist im Moment noch unklar. Das Thema beschäftigt ihn aber eindeutig.

So hat er vor wenigen Stunden erst einen weiteren Vorteil herausgestellt: Bei ihm in Buxtehude waren’s am Mittwochabend 5 Grad, Malta lockte mit wonnigen 21 Grad. Da wäre er grad lieber, sagt er.

MontanaBlack schwärmt in seinem Twitch-Stream von Malta, lobt das Wetter und das gute Internet dort. Er sagt, von dort aus, würde er weniger Gaming-Content bringen, sondern mehr “IRL”-Inhalte, also aus dem wahren Leben streamen.

Das letzte Mal, als er “IRL”-Content von Malta streamte, lief das nicht so ganz super. Er handelte sich einen 30 Tage Bann auf Twitch ein:

