Der Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris (32) ist der größte deutsche Streamer auf der Plattform Twitch. Im Moment macht er Urlaub auf Malta, aber streamt auch von dort. Sein Verhalten vor der Kamera, gerade Frauen gegenüber, wird scharf kritisiert. MontanaBlack räumt Fehler ein. Sollte Twitch ihn dafür bestrafen, fände er das okay.

Das ist die Kritik an MontanaBlack: Der Streamer macht aktuell Urlaub auf Malta. In „IRL“-Streams überträgt er seine Abenteuer von dort live an seine Community. Statt vor dem PC zu sitzen und Call of Duty oder Fortnite zu spielen, ist er mit dem Handy auf den Straßen unterwegs und in Urlaubsstimmung.

Die Streams sind im Urlaub deutlich kürzer: Er streamt so zwischen 20 und 80 Minuten auf Twitch. Doch die Streams sind erfolgreich: Am Sonntag schauten ihm im Schnitt 50.000 Leute zu (via sullygnome).

Sein Verhalten in diesen Streams ruft über Twitter jedoch scharfe Kritik hervor. Der deutsche Streamer „Hand of Blood“ fragt etwa: „Was soll das? Kriegt das gerade niemand mit? Warum darf sowas auf Twitch stehen?“

Im dazugehörigen Video sieht man dann, wie MontanaBlack Frauen nachläuft, ihr Aussehen kommentiert, lacht und seltsame Geräusche von sich gibt.

In einem weiteren Clip, der auf Twitter viel Aufsehen erzeugt, ist MontanaBlack auf einem Hotel-Balkon zu sehen, wie er eine Frau mit der Kamera beobachtet und sagt: „Oh, die ist geil, Digger.“

Er ruft dann scheinbar in ihre Richtung: „Komm mal runter, Ficki-Ficki“ und macht dabei Fotos.

Kritiker fordern Twitch-Bann – Fans verteidigen MontanaBlack

So sind die Reaktion: Das Verhalten wird auf Twitter scharf kritisiert und löst Empörung aus:

MontanaBlack sei ein Vorbild für die Jugend mit krassem Einfluss. Es sei nicht vertretbar, dass der sich so aufführe

Frauen zu belästigen, sei nicht lustig. Das sei eine Verletzung der Privatsphäre, was MontanaBlack da mache

Man fragt, warum Twitter hier nicht einschreitet und MontanaBlack bannt

Wieso hat der immer noch nen twitch Partner vertrag. Das ist sexuell Belästigung sondergleichen und es wird einfach tedulded weils „monte ist und spass ist“?



Srsly… Ich könnt kotzen. — Dana Xue (@DanaXue) September 22, 2020

Aber Fans von MontanaBlack verteidigen den Streamer und greifen die Kritiker an:

Hand of Blood wolle wohl nur mehr eigene Zuschauer. Der „gönne es MontanaBlack“ einfach nicht

Hand of Blood wolle, dass MontanaBlack auf Twitch gebannt wird, damit er dann selbst mehr Views und Clicks bekommt

Kontroverser Streamer gesteht Fehler ein

So reagiert MontanaBlack:

Dass MontanaBlack für den Clip Ärger bekommen würde, war ihm wohl schon in dem Moment klar, als er die Frau live im Stream beobachtete und ihr laut zurief.

So betont er im Clip, dass die Frau ihn ohnehin nicht verstehe und dass es nur Spaß sei.

Er sagt dann: „Nicht, dass die ganzen Emanzen wieder am Rad drehen.“

Das Ausmaß des Shit-Storms überraschte MontanaBlack aber dann wohl doch.

MontanaBlack ist solche Kontroversen eigentlich gewöhnt. Seine Reaktion auf den Ärger ist diesmal deutlich anders als sonst. Normalerweise bläst er zum Gegenangriff, sagt, das wär alles nicht so schlimm, wurde aus dem Zusammen gerissen, man verstehe seinen Humor einfach nicht und Leute würden sich nur über ihn aufregen, um was von seinem „Fame“ abzubekommen:

Diesmal lenkt MontanaBlack aber tatsächlich ein. Auf Twitter gibt er zu, das wären „2-3 Neandertaler-Rufe zu viel“ gewesen. Er sei aber niemand dadurch belästigt worden. Das sei aus der Situation entstanden, es war „halt in dem Moment lustig.“

Er wolle jetzt an seinem Verhalten arbeiten. Das sei „wohl nicht der beste Weg“ gewesen. Gerade für Leute, die seinen Humor nicht kennen, sei das „etwas verwirrend“.

Sollte er für sein Verhalten eine Strafe von Twitch erhalten, werde er die akzeptieren.

Sieht so aus, als kommt ein Twitch-Bann auf MontanaBlack zu

Wie geht es weiter? Es haben einige Leute auf Twitter direkt das deutsche Twitch-Team angeschrieben und nachgehakt, wie es mit einem Bann aussieht.

Auch MontanaBlack scheint jetzt mit einer temporären Sperre zu rechen. Er sieht wohl ein, dass er in einigen Szenen zu weit gegen ist. Das letzte Mal wurde MontanaBlack 2019 von Twitch vorübergehend gesperrt.

Gut möglich, dass MontanaBlack für die Streams nun einige Tage Zwangspause einlegen muss.

Solche Banns von Twitch kommen manchmal mit einer zeitlichen Verzögerung, aber es wird wohl eine Sperre erfolgen. Man weiß, dass Twitch gerade auf solche öffentliche Empörung durchaus reagiert. Kaum vorstellbar, dass sie hier wegsehen.

Es entstünde der Eindruck: Wer nur groß genug auf Twitch ist, kann sich alles erlauben.

Vor einigen Wochen hat MontanaBlack über Twitch-Banns gesprochen. Damals noch als etwas, das ihn nichts angeht, aber seinen Kollegen Flying Uwe hart trifft.

MontanaBlack beschrieb, wie sehr der unter dem Twitch-Bann leide und wie schwer es einen Streamer trifft, von der Streamingplattform gesperrt zu werden:

