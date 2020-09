Twitch bannt Deutschlands größten Streamer: „Dumm und fragwürdig“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die deutsche Streamerin OddNina, die das Verhalten von MontanaBlack kritisch kommentiert hat, sieht in dem vorübergehenden Bann wohl eine zu milde Strafe. Sie glaubt ein „bisschen Bedenkzeit“ würden nicht reichen, damit er als besserer Mensch zurückkommt. Um ein besserer Mensch zu werden, bedürfe es harter Arbeit an der Psyche und man müsse seine Traumata aufarbeiten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das sind Reaktionen auf den Bann: Die Fans reagieren überhaupt nicht so locker. Man hat wohl den Streamer „Hand of Blood“ als Verursacher des Banns ausgemacht, der hatte einen Clip von MontanaBlack geteilt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So reagiert er jetzt auf den Bann: Bereits nach der öffentlichen Empörung in den letzten Tag schien MontanaBlack klar zu sein, dass ein Bann von Twitch kommen würde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 + zwei =

Insert

You are going to send email to