MontanaBlack erklärt, wie hart der permanente Twitch-Bann einen Kollegen trifft

Der größte deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hat sich in einem Stream zum permanenten Twitch-Bann von Flying Uwe geäußert. Den mache der Bann ziemlich fertig. Denn es gibt für Gaming-Streamer keine echte Alternative zu Twitch und wer einmal von Twitch gebannt ist, sei in einer furchtbaren Situation.

Warum wurde Flying Uwe gebannt? Wir haben auf MeinMMO im Mai darüber berichtet, dass Twitch den großen deutschen Streamer Uwe „Flying Uwe“ Schüder permanent gebannt hat.

Laut Darstellung des Streamers, habe ihn jemand fünfmal anonym auf seinem Handy angerufen, während er auf der Straße war und mit dem Smartphone live streamte.

Durch die Anrufe sei der Stream immer wieder abgebrochen worden. Flying Uwe sagte, er habe den anonymen Anrufer dann „wüst beschimpft und bedroht.“

Das hat Twitch als Androhung körperlicher Gewalt ausgelegt: Darauf steht ein permanenter Bann.

Das sagt MontanaBlack nun: In einem Stream vom 21. August griff MontanaBlack das Thema „Perma-Banns“ auf und wie hart sie Streamer treffen.

„Auf Twitch dauerhaft gebannt zu sein, ist ein ziemlich beschissenes Gefühl. Und auch wenn ich zu Uwe länger keinen Kontakt mehr hatte, sehe ich ihm das an, in seinen Videos, dass ihn das belastet. Es belastet ihn sehr: Er lädt keine Videos auf seinem Gaming-Kanal mehr hoch. Er streamt nicht auf YouTube. Und ich kann euch auch sagen, warum. Weil das Einzige, was Uwe sich grade wünscht, was das Internet-Ding angeht, ist es, dass er wieder auf Twitch streamen darf.

Und warum? Weil Twitch einfach die einzig wahre Plattform zum Streamen ist.“

MontanaBlack