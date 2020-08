Der deutsche Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller wurde erneut von Twitch gebannt. Das soll schon seit 6. Bann in diesem Jahr gewesen sein, doch diesmal scheint die Sperre etwas länger anzuhalten.

Das ist passiert: Die Situation rund um den Streamer sieht wie folgt aus:

Laut der Website Streamerbans ist Papaplatte bereits zum 6. Mal in diesem Jahr gebannt

Bislang waren die Banns immer nur ein Tag lang, doch nun ist sein Kanal bereits seit 2 Tagen nicht mehr zu erreichen

Die Banns folgten aus unterschiedlichen Gründen, wie der Streamer auf Twitter bekannt gab

Einer der größten deutschen Streamer gebannt

Das ist Papaplatte: Der Streamer wohnt aktuell in Berlin und streamt bereits seit mehreren Jahren auf Twitch. Aktuell zählt er zu den größten deutschen Streamern. In den letzten 30 Tagen hatte Papaplatte im Schnitt 11.400 Zuschauer (via Nindo) und landet damit auf Platz 5 der deutschsprachigen Twitch-Streamer.

Papaplatte zockt in seinen Streams die unterschiedlichsten Games und reagiert auf Videos. Er nimmt seine Community aber auch in Real-Life-Streams mit durch sein Leben.

So kam es zu dem letzten Bann: Auf Twitter erklärt Papaplatte seinen Bann in einem Statement. Dort sagt er: „Ich bin aktuell auf Twitch etwas längere Zeit gebannt, da ich erstens sehr viele Banns kassiert habe. […] Außerdem bin ich in einem meiner letzten IRL-Streams Auto gefahren und habe mein Handy benutzt.“

Er zeigt sich aber auch einsichtig und meint, dass die vergangenen Banns teilweise sehr dumm von ihm waren. Außerdem sagt er, dass er zwar nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen habe, aber es dennoch sehr dumm war: „Ich sehe ein, dass das sehr dumm war und ich andere Verkehrsteilnehmer hätte gefährden können.“

Das steckt hinter den letzten Banns: Insgesamt gab es in diesem Jahr bereits 5 weitere Banns auf Twitch. Sie hielten jeweils für nur 24 Stunden an.

Oftmals waren daran Videos Schuld, auf die der Streamer reagierte. Dort wurden dann Sachen gezeigt, die gegen die Richtlinien von Twitch verstoßen haben.

Das steckt hinter solchen Banns: Solche Banns auf Twitch sind oftmals von vielen Diskussionen verfolgt. Immerhin benimmt sich der Streamer dort nicht mit Absicht falsch, sondern schaut unbewusst Videos, die gegen die Richtlinien verstoßen.

Twitch zeigt sich dort oft kulant und verteilt nur kleine Banns. So wurde Papaplatte in der Vergangenheit ebenfalls nur immer für 24 Stunden gebannt.

Dennoch sollte sowas nicht allzu oft vorkommen, denn dann reagiert Twitch härter, wie nun auch im Fall von Papaplatte. Wie lange der Bann hier anhält, ist noch nicht bekannt. Der Streamer verspricht allerdings, dass er in Zukunft die Videos vorher checken lässt. Dafür hat er nach eigenen Aussagen bereits jemanden angestellt, der die Prüfung übernimmt.

Die Streamerin Sweet Anita stand im letzten Jahr ebenfalls in Kritik

Nicht nur unbewusste Szenen aus Videos wurden auf Twitch diskutiert. Im Dezember 2019 stand die Streamerin Sweet Anita in der Kritik. Sie leidet am Tourette-Syndrom und beleidigt daher ungewollt Mitmenschen.

In einem Stream hatte sie dann das N-Wort gesagt, weshalb zahlreiche Zuschauer gefordert hatten, dass sie gebannt wird. Twitch hat darauf aber sehr verständnisvoll reagiert.