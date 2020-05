Die Streaming-Plattform Twitch hat den deutschen Streamer Uwe „Flying Uwe“ Schüder (33) permanent gebannt. Der Streamer selbst findet das ungerecht. Er habe zwar einen anonymen Anrufer bedroht und aufs Übelste beleidigt, aber hinter seinem Bann steckten Leute, die nur darauf warten, dass ihm sowas passiert.

Das ist Flying Uwe auf Twitch: Der 33-jährige deutsche Streamer hat 435.411 Follower auf Twitch. Das macht ihn unter den deutschen Kanälen auf Twitch zur Nummer 16. Er ist zwar weit von den 3 deutschen Top-Streamern entfernt, aber hat einige Fans auf der Plattform.

Flying Uwe hat wie viele andere Twitch-Streamer in den letzten Tagen vor allem Valorant gespielt. Da schauten ihm im Schnitt 1381 Leute zu, auch in CoD Warzone war er unterwegs und in der Kategorie „Just Chatting.“

Flying Uwe ist eigentlich auf YouTube zu Hause. Dort hat er 1,4 Millionen Abonnenten. Er ist seit November 2013 auf Twitch und dort ein Partner. Doch die Partnerschaft ging jetzt jäh zu Ende.

Twitch Konto gesperrt!!!

Gewaltandrohung!? Wir haben heute im Stream jemandem Geld geschenkt, der von Nazis zusammengeschlagen wurde und sich deswegen keine Fahrkarte kaufen konnte. Ansonsten wüsste ich nichts…



So teilte Twitch dem Streamer mit, dass er permanent gesperrt ist.

Flying Uwe wird wegen Gewalt-Androhung permanent gesperrt

Das führte zum Bann von Flying Uwe: Der Streamer veröffentlichte am 15. Mai eine Bann-Mitteilung von Twitch über Twitter. Aus der geht hervor, dass sein Kanal permanent gesperrt wurde. Ihm wird „Gewaltandrohung“ vorgeworfen.

Später sagte Flying Uwe, er hätte eine weitere E-Mail erhalten. Nun erläuterte er die Umstände seines Twitch-Banns genauer.

Jemand habe ihn mit dem Handy anonym fünfmal angerufen, während er live in einem IRL-Stream auf Sendung war. Durch die Anrufe brach der Twitch-Stream immer wieder ab.

Flying Uwe sagt selbst: Er habe den Anrufer „übel beleidigt und bedroht.“ Das habe zwar dazu geführt, dass die Anrufe aufhörten, habe ihm aber gleichzeitig den Twitch-Bann eingebracht.

Menschen, die nur darauf warten, zu melden

Darum findet der Streamer das unfair: Flying Uwe fühlt sich offenbar provoziert und zu Unrecht gebannt. Es gebe Menschen, die nur auf solche Situationen warten und sich freuen, ihn zu melden.

Flying Uwe stellt es so dar, dass er nur „zur Abschreckung“ gedroht habe.

Er habe jetzt gelernt, seinen Mund zu halten und diesen böswilligen Menschen nicht das zu geben, was sie wollen.

Das sagen die Regeln: In den Community-Guidelines von Twitch wird extra aufgeführt, dass „Gewalttaten und Gewaltandrohungen“ sehr ernst genommen werden. Alles, was in Verbindung mit solchen Aktivitäten steht, führt sofort zu einem dauerhaften Bann (via twitch).

Die Drohung, andere körperlich zu verletzten, wird extra als permanenter Banngrund angeführt.

Während bei anderem Fehlverhalten auf Twitch, etwa bei Verstößen gegen die Bekleidungs-Richtlinien oder bei rassistischen Schimpfworten, oft nur temporäre Banns eintrudeln, versteht Twitch bei Gewaltandrohung offenbar keinerlei Spaß.

