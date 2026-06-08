Aion 2 und Guild Wars 3 ergänzen sich laut den Machern aus einem Grund ganz wunderbar

NCSoft hat sich zur vermeintlichen Konkurrenzsituation zwischen Aion 2 und Guild Wars 3 geäußert und erklärt, warum sich die beiden MMORPGs ganz im Gegenteil sogar prima ergänzen würden.

Warum gibt es eine Konkurrenzsituation? Aion 2 ist das aktuelle Prestige-MMORPG von NCSoft und im Heimatmarkt bereits seit einiger Zeit draußen. Im September 2026 soll der globale Launch im Westen folgen. Das kündigte der koreanische Entwickler bei der Eröffnungs-Show vom Summer Game Fest an.

Genau dort nutzten die ArenaNet-Verantwortlichen die Chance, um erstmals offiziell Guild Wars 3 vorzustellen und die erste Beta für 2027 anzukündigen. Und zu wem gehört ArenaNet? Na klar, zu NCSoft.

Klar, dass die Genre-Zugehörigkeit der Spiele sowie ihre Bedeutung für NCSoft nach der Show für Diskussionen in der Community sorgten. Es sieht so aus, als ob sich ein großer Teil der westlichen Community jetzt vor allem auf Guild Wars 3 freuen würde und Aion 2 eher als Lückenfüller nutzen möchte, um die Wartezeit zu überbrücken.

Video starten Guild Wars 3 hat jetzt einen Trailer und kündigt Beta-Start an Autoplay

Großer Unterschied in der Ausrichtung

Wie schätzt NCSoft die Situation ein? In einem Interview rund um das Summer Game Fest erklärte Merv Lee Kwai, Executive Publishing Producer für Aion 2, dass er ArenaNet als Schwesterfirma betrachte und man stolz darauf sei, in einer Zeit, in der MMOs zu kämpfen haben, gleich 2 neue Spiele auf den Markt bringen wird.

Seung-Uk Baek, Chief Business Officer bei NCSoft, nennt zudem einen Grund, warum Aion 2 und Guild Wars 3 prima nebeneinander existieren können:

Ich kann noch nicht zu viel verraten, da sich Guild Wars 3 noch in der Entwicklung befindet. Aber es gibt einen Unterschied in der Ausrichtung … Aion 2 konzentriert sich mehr auf riesige Spielermassen, wie RvR (Realm vs. Realm). Je mehr Nutzer, desto mehr Spaß. Guild Wars 3 hingegen setzt eher auf kleinere Gruppen, die zusammen spielen, was das Gameplay unterhaltsamer macht. Das ist alles, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann. Seung-Uk Baek im Interview mit PC Gamer

Was das genau für Guild Wars 3 bedeutet, etwa mit Blick auf große Welt-Events und den „Welten versus Welten“-Modus des Vorgängers, ist derzeit unklar. Wir fragen demnächst aber bei ArenaNet nach und hoffen auf informative Antworten.

Wer die bereits veröffentlichte Version von Aion 2 kennt, weiß aber, dass Seung-Uk Baek die Realität für seine Aussage ein wenig beugt. Schließlich hat auch Aion 2 im PvE einen sehr großen Fokus auf Inhalte für Solo-Spieler und kleine Gruppen.

Wie reagiert die Community? Die diskutiert auf Reddit bereits munter über die Aussagen.

Randomnesse schreibt: „Das klingt … enttäuschend. Das WvW war der einzige Teil von Guild Wars 2, der mir Spaß gemacht hat.“

Alpha_Eru betont unseren Eindruck von Aion 2: „Ich spiele Aion 2, und das stimmt einfach nicht – in Aion 2 gibt es (noch) weder einen Schwerpunkt auf groß angelegten Kämpfen noch groß angelegte Inhalte. RvR ist kein richtiger Inhalt, sondern lediglich ein unfertiges Event im Abyss, das irgendwann zu sinnvollen groß angelegten PvP-Kämpfen und Belagerungen ausgebaut werden soll.“

dotcha hat genau das erwartet: „GW1: Langsam, taktisch, wahnsinniges Build-System. GW2: Riesige Metas, hybrides Tab-Target-System, Themenpark, WvW. GW3: Noch mehr Fokus auf Erkundung à la Zelda, Genshin, volle Action, Fokus auf kleinere Gruppen.“

Klar scheint, dass sich Guild Wars 3 deutlich von Guild Wars und Guild Wars 2 unterscheiden soll, damit alle drei Spiele nebeneinander existieren können. Denn genau das ist bei ArenaNet der Plan für die kommenden Jahre: Trotz Guild Wars 3: Vorgänger sollen weiterhin Inhalte bekommen, aber auf eine Sache müssen Spieler erstmal verzichten