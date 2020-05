Ein ehemaliger YouTuber zu Counter-Strike: Global Offensive ist im Mai 2020 der neue Star auf Twitch. Mit Valorant kann Ludvig „Anomaly“ Lagerstedt kräftig zulegen und wird der am schnellsten wachsende Kanal, noch vor Profi-Fußballern und summit1g. Der kritisierte Anomaly für eine bestimmte Praxis.

Das ist Anomaly: Den Schweden kannte man von YouTube. Dort war er für Box Openings bei CS:GO bekannt. Es gab Videos, wo er verriet, wie er mit einem seltenen Waffen-Skin 32.000$ verdiente, aber auch eins, in dem er besonders viel Fastfood verschlang. Beliebt sind zudem die Videos, die ihn zusammen mit seinem Vater zeigen.

Ein ganz normaler YouTuber, sollte man meinen, wenn er nicht immer eine Maske tragen würde.

Anomaly ist seit 2014 auf Twitch. Der hat aber auf dem Streaming-Dienst nie oben mitgespielt. Bis vor wenigen Wochen hatte er im Schnitt 1500 Zuschauer, wenn er CS:GO zeigte.

Hier sieht man ihn im Dezember 2019, wie er sich bereit macht Unmengen von Fast Food zu verschlingen.

Das änderte sich komplett mit dem Beta-Start von Valorant:

Im April 2020 unterhielt der Streamer im Schnitt 77.000 Zuschauer und wurde zum neuen Star der Plattform.

Er hat in einem Monat fast 1.3 Millionen neue Follower gesammelt und damit seine Zuschauer-Basis auf Twitch in 30 Tagen verdoppelt.

Der gebürtige Schwede ist klar der große Gewinner des Valorant-Hypes auf Twitch.

Dabei dreht sich sein Top-Clip auf der Plattform darum, wie man Twitch-Drops erhält und damit einen Zugang zur Beta von Valorant ergattert.

Denn man muss Twitch schauen, wenn man in die Beta will. Anomaly hat das zu seinem Vorteil genutzt, wie kein anderer.

Fußball-Stars und Valorant-Streamer gewinnen

Wer gewinnt gerade Twitch? Im Moment herrschen komische Zeiten auf Twitch:

Durch die weltweiten Folgen des neuartigen Corona-Virus haben zahlreiche Sport-Stars angefangen, auf der Plattform zu streamen – denn Training und Matches fallen weitgehend flach

Valorant ist zudem die größte Gelegenheit für Streamer aufzusteigen und bekannt zu werden, seit Fortnite im Jahr 2018 – unter anderem wegen der Twitch Drops

Die beiden aktuell am schnellsten wachsende Kanäle auf Twitch sind Musterbeispiele für diese 2 Phänomene:

Einer der am schnellsten wachsende Twitch-Kanäle gehört dem Fußball-Superstar Sergio Agüero. Der ist eigentlich Stürmer für Manchester City, aber im Moment auf Twitch unterwegs und hat hier den am zweitschnellsten wachsenden Kanal. Er zeigt das Sportspiel FIFA 20.

Noch stärker ist nur „Anomaly“, der maskierte Streamer, der voll in Valorant eingestiegen ist. Er hat sogar den bislang großen Aufsteiger Jaryd „Summit1g“ Lazard im Wachstum überholt.

Er ist einer der ganzen großen bei Valorant: summit1g

Die 5 am schnellsten wachsenden Valorant-Streamer

Von den 10 am schnellsten wachsenden Kanälen auf Twitch in den letzten 30 Tagen gehören 5 zu Valorant-Streamern:

Anomaly mit 1.268.184 neuen Followern – er streamte 584 Stunden lang Valorant

Summit1g mit 553,228 Followern – zeigte 223 Stunden lang Valorant

Myth mit 493,614 Followern – übertrug 243 Stunden lang Valorant

Onscreen mit 466,233 Followern – zeigte 604 Stunden lang Valorant

Pokimane mit 379,312 Followern – war 60 Stunden lang in Valorant unterwegs

An den Stunden kann man schon sehen, dass hier was nicht stimmen kann. Denn um 584 oder 604 Stunden in 30 Tagen auf Sendung zu sein, müsste man fast dauerhaft senden.

Valorant: Verzweifelte Jagd nach Beta-Keys auf Twitch wird langsam lächerlich

summit1g: „Mach deinen Stream aus, Bitch“

Das ist der Konflikt: Anomaly ist im April 2020 auch deshalb so stark gewachsen, weil er und andere Valorant-Streamer wie Onscreen, auf 24/7-Streams umgestiegen ist.

Diese Praxis nannte Anomaly Mitte April selbst noch „scummy“, also betrügerisch, nutzte sie aber rasch selbst.

Denn Zuschauer können Twitch-Drops auch dann erhalten, wenn sie ein aufgezeichnetes Video sehen, solange das nur nicht als Aufzeichnung markiert ist.

Daher waren Spieler wie Anomaly auf Dauersendung: Wenn sie schliefen, liefen alte Videos ab, ohne dass die als „Aufzeichnung“ erkennbar waren.

Stream-Kollege summit1g nannte die Praxis vor einigen Wochen ebenfalls „scummy“, also betrügerisch, und bezeichnete Anomaly als „Bitch“, der seinen Stream ausmachen sollte – sunmit1g entschuldigte sich aber sofort dafür.

Mittlerweile stellt Twitch diese 24/7-Praxis unter Strafe, aber die Follower nimmt Anomaly keiner mehr weg. Er hat die Situation hervorragend zu seinem Vorteil genutzt und ist klar, der Gewinner von Twitch in den letzten 30 Tagen.