Der neue Shooter Valorant von Riot Games startet am 07. April 2020 in die Closed Beta. Wir haben euch alles rund um die Beta, den Zugang via Twitch Drops und der Anmeldung zusammengefasst.

Morgen (7. April) startet bereits die geschlossene Beta von Valorant, Riots neuen Team-Shooter. Den Zugang für diese Beta bekommt ihr auf ungewöhnliche Umwege. Einen Beta-Key könnt ihr über das Ansehen von Twitch-Streams zu Valorant gewinnen.

Text von Leya Jankowski und Jürgen Horn

Was ist Valorant? Valorant ist der neue First-Person-Shooter von Riot Games, den Entwicklern von League of Legends. Das Spiel erinnert auf den ersten Blick an die Shooter Counter-Strike: Global Offensive und Overwatch. Das taktische Gameplay ist klar von CS:GO inspiriert, bietet jedoch feine Unterschiede, die für ein frisches Gameplay-Erlebnis sorgen. So gibt es etwa eine Map mit Teleportern, die ein anderes Map-Verständnis erfordert. Es gibt zwar Helden wie in Overwatch mit einzigartigen Skills, doch Fähigkeiten spielen eine untergeordnete Rolle. Wann hat Valorant Release? Im Sommer 2020 erscheint Valorant für den PC. Ein festes Release-Datum gibt es bisher noch nicht. Der Zugang zur Closed Beta, beginnt aber bereits am 07.04.2020, den wir im Artikel näher erläutern. Ist Valorant kostenlos? Ja, Valorant ist ein Free2Play-Game. Es steht euch, genau wie League of Legends, gratis zum Download bereit. Das gilt auch für die geschlossene Beta.

Zugang zur Closed Beta von Valorant bekommen – So geht’s

So meldet ihr euch für die Beta an: Valorant verteilt Zugangs-Keys via Twitch-Drops von Streamern, die für diese speziellen Beta-Drops freigeschaltet sind. Mit Glück gewinnt ihr beim Anschauen eines Valorant-Streams einen Beta-Key. Habt ihr einen Key ergattert, müsst ihr euer Twitch-Konto mit eurem Riot-Benutzerkonto verbinden. Solltet ihr noch keine entsprechenden Konten haben, dann könnt ihr euch kostenlos ein Konto bei Twitch und Riot Games erstellen. Wir haben euch bereits eine genaue Anleitung erstellt, wie ihr an der Beta von Valorant teilnehmen könnt.

Wie verbinde ich mein Twitch-Konto mit dem von Riot? Das geht ganz einfach.

Geht einfach zu Twitch und loggt euch mit eurem Benutzerkonto ein. Dann geht ihr auf die Seite zur Account-Verknüpfung bei Twitch.

Dort klickt ihr bei Riot Games auf „Verbinden“. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dass alles geklappt hat, könnt ihr die Account-Verbindung in den Einstellungen bei Twitch prüfen. Der Link führt euch direkt zu dem entsprechenden Bereich bei Twitch.

Welche Streamer haben Drops für Valorant? Ob die Drops aktiviviert sind, erkennt ihr direkt unter dem Stream-Titel. Es reicht auch, wenn ihr einem Streamer zuschaut. Eure Chance auf einen Key erhöht sich nicht, wenn ihr mehreren zuschaut. Damit ihr einen Streamer findet, der gerade Valorant spielt, könnt ihr auch in der Spielkategorie unter Valorant suchen. Der Link führt euch direkt zu zur Twitch-Kategorie von Valorant.

Wann startet und endet die Beta von Valorant? Die Uhrzeiten:

Dienstag, den 7. April 2020, startet die Beta um 14:00 Uhr mittags

Wann die Beta von Valorant endet, ist unbekannt. Laut Riot soll sie „eine Weile“ laufen

Wird es eine Open Beta zu Valorant geben? Derzeit ist keine offene Beta-Phase geplant.

Bei diesen Streamern erhaltet ihr garantiert Twitch-Drops

Bevor ihr euch lange auf die Suche nach Streamern macht, die garantiert Beta-Keys als Twitch-Drops bieten, haben wir eine Liste erstellt. Schaut euch am besten auf den jeweiligen Channels nach den Plänen der Streamer um.

Deutsche Streamer:

Englische Streamer:

Achtung: Es ist zu erwarten, dass diverse Streamer einfach in ihre Stream schreiben, dass sie Keys verteilen. Das könnt ihr aber leicht herausfinden, indem ihr darauf achtet, dass sie den offiziellen Tag „Drops enabled“ bei ihrem Stream stehen haben.

Updates und Neues zur Beta von Valorant

Was ist denn das hier? Diesen Bereich halten wir frei, für neue Infos zur Beta. Ihr bekommt hier einen Ticker zur Beta, den ihr regelmäßig checken könnt.

Noch wissen wir nicht, wann die Beta endet, wie sie euch gefällt, ob Probleme auftauchen. Helft uns gerne auch in den Kommentaren, wenn euch etwas währen der Beta-Phase über den Weg läuft, was wir hier ergänzen können.

Kuriose Geschichten aus der Beta sind uns auch Willkommen!

Ihr habt noch keinen Beta-Key? Dann schaut euch doch 20 Minuten Gameplay und erste Einschätzungen zu Valorant in diesem Video der GameStar an.

Die Systemanforderungen von Valorant

Es gibt noch einen Grund, warum Riot sich entschieden hat nicht über die Grafik glänzen zu wollen. Valorant soll so zugänglich wie nur möglich gestaltet werden. Deshalb sind die Hardware-Anforderungen außergewöhnlich niedrig für ein neues Spiel.

Die vom Hersteller vorgegebenen Hardware-Specs sind wie folgt:

Minimum für 30 FPS

Prozessor – Intel i3-370M

– Intel i3-370M Grafikkarte – Intel HD 3000

– Intel HD 3000 Arbeitsspeicher – 4 GB RAM

– 4 GB RAM Betriebssystem – Windows 7/8/10 (64-bit)

Empfohlen für 60 FPS

Prozessor – Intel i3-4150

– Intel i3-4150 Grafikkarte – Geforce GT 730

– Geforce GT 730 Arbeitsspeicher – 4 GB RAM

– 4 GB RAM Betriebssystem – Windows 7/8/10 (64-bit)

High-End für 144+ FPS

Prozessor – Intel Core i5-4460 3,2 GHz

– Intel Core i5-4460 3,2 GHz Grafikkarte – GTX 1050 Ti

– GTX 1050 Ti Arbeitsspeicher – 4 GB RAM

– 4 GB RAM Betriebssystem – Windows 7/8/10 (64-bit)

Allgemein interessante Infos zu Valorant

Was wird Valorant kosten und wie finanziert es sich? Valorant wird ein kostenloses Free2Play-Spiel. Ihr braucht es also nicht zu kaufen und auch keine Abo-Gebühren zahlen. Geld soll der Titel aber trotzdem einspielen, unter anderem durch kosmetische Ingame-Käufe. Die soll es schon in der Beta geben.

Wird es Valorant auch für PS4, Xbox One oder Switch geben? Laut Riot sei derzeit kein Release auf einer anderen Plattform als den PC geplant. Das gilt auch für den Mac. Man behält sich aber vor, womöglich auf der kommenden Konsolen-Generation, also der PS5 und Xbox Series X, einen Release zu verwirklichen.

Wie ist die USK-Altersfreigabe für Valorant? Valorant soll von möglichst vielen Spielern gespielt und auf allen denkbaren Kanälen vorzeigbar sein. Daher verzichtet das Spiel auf übertriebene Gewaltdarstellung, Blut und Leichen. Die USK-Einordnung des Spiels ist aber dennoch ab 16 Jahren.

Wie ist das Gameplay von Valorant? Optisch ähnelt Valorant stark Overwatch, doch das Gameplay ist primär von Counter-Strike beeinflusst. Das bedeutet:

Ihr tretet in 5vs5-Matches gegeneinander an. Ein Team versucht, eine Bombe zu legen, das andere muss das verhindern. Dafür sind feste Punkte auf der Karte markiert, auf denen die Bombe platziert werden kann.

Vor Jeder Runde im Match gibt es eine Kaufphase. In der können Waffen, Schilde und auch ein Teil der Helden-Skills gekauft und ausgerüstet werden.

Euch stehen verschiedene Helden mit Fähigkeiten zur Verfügung, die Agenten genannt werden. Die Agenten sind auf Rollen ausgelegt, die entweder aggressiv oder verteidigend sind. Diese Helden bieten jedoch vor allem eine strategische Extra-Schicht durch ihre Skills.

Trotz der Helden-Skills, sind eure Waffen immer noch euer Hauptwerkzeug um eure Gegner auszuschalten.

Die Skills eurer Helden sind dabei eher taktisches Beiwerk und nicht so essentiell wie in den klassischen Hero-Shootern Overwatch oder Paladins. Die Skills sind für taktische Effekte, wie Schlachtfeldkontrolle, relevant. Kills jedoch macht ihr primär mit euren Waffen.

Wir haben in einer ausführlichen Preview über Valorant berichtet. Hier erfahrt ihr noch mehr zum Gameplay:

Wer sind die spielbaren Charaktere von Valorant? Derzeit sind 9 Helden, Agenten genannt, für Valorant bestätigt und in der Beta vorhanden:

Phoenix: Ein offensiver Held, der Feuer einsetzt

Jett: Eine schnelle Agentin, die Wurfmesser nutzt

Viper: Diese Heldin kontrolliert das Schlachtfeld mit Giftwolken

Sova: Ein Jäger mit Bogen und Skills, Gegner zu entdecken

Cypher: Dieser Charakter kann das Schlachtfeld überwachen und Gegner lokalisieren

Brimstone: Ein Kommandanten-Held, der sein Team verbessert

Sage: Eine Heilerin und Supporterin

Omen: Dieser Agent verwirrt Gegner

Breach: Setzt Erdbeben und Sprengladungen zur Schlachtfeldkontrolle ein

Werdet ihr versuchen euch einen Beta-Key zu ergattern? Schreibt uns gerne, wie eure Erfahrungen mit Valorant sind, sobald ihr einen Key habt.