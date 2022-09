Valorant vs. CS:GO: Die ewigen Rivalen – Trotz der Ähnlichkeiten streiten sich Spieler seit Jahren

Valorant und Counter Strike: Global Offensive: Zwei Shooter, die sich einerseits im Gunplay ziemlich ähneln, gleichzeitig von der Aufmachung her so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Seit Jahren streiten immer wieder die Fans beider Spiele, welches nun das bessere Game sei. Vor kurzem gab es eine Diskussion, in der ein reddit-User nach den Meinungen zu diesem Spieler-Konflikt fragte. Die haben wir uns näher angesehen und haben sind auf etwas gestoßen, was beide Spieler-Fronten gemeinsam haben.

Die beiden Shooter CS:GO und Valorant werden regelmäßig miteinander verglichen. Auch Streamer und Profispieler hatten in der Vergangenheit beide Games gegenübergestellt und ihr favorisiertes Spiel öffentlich verkündet.

Schaut man auf reddit, gibt es immer wieder Fragen, Vergleiche und Diskussionen, welches Spiel nun eigentlich das bessere sei. Hier ein kleiner exemplarischer Überblick:

Im Folgenden könnt ihr nachlesen, warum es ständig zum Vergleich der beiden Spiele kommt. Wir haben uns eine aktuelle Diskussion von Spielern angeschaut und ein Fazit gezogen.

Hier seht ihr einen Trailer zu CS:GO:

Valorant und CS:GO – So ähnlich und doch grundverschieden

Warum gibt es immer wieder Diskussionen um dieses Thema? Valorant und CS:GO könnten auf den ersten Blick wohl nicht unterschiedlicher sein. Einerseits haben wir das bunte Valorant mit seinen Helden und seiner verspielten Art. Dem gegenüber steht das deutlich ernstere CS:GO, das mit dem Konflikt zwischen Terroristen versus Antiterroreinheit in eine völlig andere Richtung geht.

Eine große Gemeinsamkeit liegt jedoch in den Shooter-Mechaniken. Denn tatsächlich ähneln sich Valorant und CS:GO im Gunplay. Beide Spiele verfügen über tendenziell ungenaue Waffenhandhabung, vor allem wenn sich Spieler in Bewegung befinden. Dazu kommt noch der kompetitive Fokus in Valorant und CS:GO, der die beiden Spiele verbindet.

Gunplay und kompetitiver Fokus – beides unterscheidet Valorant und CS:GO beispielsweise auch von anderen Shootern wie CoD oder Battlefield.

Im Grunde haben wir mit Valorant und CS:GO zwei Spiele, die sich einerseits im Gameplay total ähneln, aber einfach absolut unterschiedlich in ihrer Umsetzung sind. Entsprechend unterschiedlich sind die Zielgruppen, die die beiden Spiele mit ihren Konzepten ansprechen. Reibung scheint vorprogrammiert.

„Es ist einfach die gute alte Rivalität“

Auf reddit öffnete User TrueNiner88 eine Diskussion mit der Überschrift: „Warum hassen CS:GO-Spieler Valorant und umgekehrt, warum sehe ich viele Valorant-Spieler, die CS:GO nicht mögen?“. Der Thread sammelte beinahe 400 Kommentare und führte zu einer regen Diskussion beider Parteien.

Darunter schrieb TrueNiner88 weiter: „Ich habe viele Leute auf beiden Seiten gesehen, die argumentieren, dass das eine [Spiel] besser ist als das andere. Aber keine der beiden Seiten gibt Gründe an, warum. Ich würde gerne die Meinung aller zu diesem Thema erfahren“.

Was sagten die User? Relevant_Income_4932 meinte: „Ich kam von CS:GO und wechselte zu Valorant vor über einem Jahr und ich genieße Valorant einfach mehr (abgesehen von den buchstäblich 9 Jahre alten Kindern in Lobbys). Die einzige Sache, die ich bevorzuge, ist das Gunplay in Counter Strike. Es fühlt sich einfach besser und kontrollierbarer an (auch wenn Valorant Gunplay wirklich einfach zu bedienen ist)“.

Weiterhin bewerten einige User die Charakter-Designs und den Flair von Valorant als besser.

Hier seht ihr im direkten Vergleich sehen, wie unterschiedlich die beiden Spiele gestaltet sind:

StoneyCalzoney lobt etwa CS:GO, sieht aber auch deutliche Unterschiede beim Gameplay-Fokus der beiden Shooter:

„[…] Das Spiel [Valorant] hat definitiv ein hohes Teamskill-Cap, denn man muss sicherstellen, dass man nicht durch das zu frühe Einsetzen von Smokes oder Flashes lebenswichtige Fähigkeiten verliert.

Abgesehen davon hat es [Valorant] das Kompetitive und die Tiefe des Map-Designs, der Economy-Gedanke und das Gunplays, was es in CS gibt, nicht. Stattdessen wird alles in die Fähigkeiten [der Charaktere] gesteckt[…]“.

Viele User mögen aber auch beide Spiele, wie NIEffect. Er schreibt:

Als jemand, der von CS mit 6000+ Stunden rübergekommen ist, haben beide Spiele ihre Stärken und Schwächen. Aus der Sicht eines CS-Spielers ist Valorant ein fähigkeitsbasierter Taktik-Shooter mit vielen Möglichkeiten, den Gegner auszustechen. Aber gleichzeitig kann man sich hilflos fühlen, weil man betäubt, ausgesaugt, mit einer Raze-Rakete beschossen wird usw. Es fühlt sich an, als hätte es ein niedrigeres Skill-Cap, obwohl es das nicht hat. CS könnte aus Sicht eines Valorant-Spielers langweilig sein. Keine hübschen Farben, coole Agenten oder interessantes Kartendesign, wie es Valo bietet (3 Bombenabwurfstellen, Seilrutschen, sich öffnende und schließende zerstörbare Türen) Ich persönlich liebe beides, aber Valorant hat in letzter Zeit definitiv mehr meiner Zeit in Anspruch genommen. NIEffects via reddit

MacaroniEast erklärt den Konflikt folgendermaßen: „Es ist einfach die gute alte Rivalität. Sega gegen Nintendo, Apple gegen Samsung, PlayStation gegen Xbox. Ähnlichkeiten schaffen Wettbewerb“.

Viele meinen, der Konflikt beider Spielergruppen sei überflüssig und im Endeffekt ergebe es wenig Sinn, beide Spiele zu vergleichen, da sie doch zu verschieden seien.

Nun interessiert uns dennoch, wie ihr zu den beiden Shootern steht. Stimmt hier gerne ab, ob ihr zu „Team Valorant“ oder „Team CS:GO“ gehört:

Welches Spiel ist eurer Meinung nach besser? Valorant

CS:GO

Mag beide Spiele gleich gern

Loading ... Loading ...

Wie lautet das Fazit aus der reddit-Diskussion? Über einzelne Aspekte, wie zum Beispiel das „bessere“ Map-Design, Gunplay oder die Bewegungs-Mechanik, scheinen sich beide Seiten nicht einig zu werden.

Tatsächlich geben viele Valorant und CS:GO-Spieler an, beide Games gespielt zu haben und wechselten von einem Shooter zum anderen. Mehrere Personen schreiben auch, dass sie beide Spiele mögen und keine Präferenz für das eine oder andere Game haben. Anscheinend sind die Gemeinsamkeiten der Spieler untereinander dann doch größer, als man meint.

Warum seid ihr eher „Team Valorant“ oder „Team CS:GO“? Oder weshalb steht ihr zwischen den beiden Spiele-Fronten? Schreibt eure Gründe gerne in die Kommentare.

Hier könnt ihr nachlesen, wie einer der besten Spieler in CS:GO meint, er könne das größte Spiel auf Steam noch besser machen, möchte im Gegenzug nur „ein paar Millionen $“.