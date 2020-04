Der Shooter Valorant von Riot Games erfreut sich großer Beliebtheit und wird regelmäßig mit CS:GO verglichen. Das tat nun auch der bekannte Streamer shroud. Er glaubt, dass Valorant einen entscheidenden Vorteil hat.

Was hat shroud erzählt? Michael „shroud“ Grzesiek hat sich in einem Livestream auf Nachfrage aus dem Chat zum Thema Valorant vs. CS:GO geäußert.

So glaubt er, dass der Shooter von Riot Games die Nase möglicherweise vorn haben wird, weil er einen kleinen, aber nützlichen Vorteil hat:

Ich denke [, dass Valorant vorne liegen wird,] nur, weil es viel leichter ist, in das Spiel reinzufinden und es zudem angenehmer für das Auge ist. Es ist ein bisschen mehr casual. Counter-Strike hingegen ist ein bisschen mehr hardcore, ein kleines bisschen, aber man weiß ja nie. Mit dem Source 2-Dingen, die sie geplant haben, wird es vielleicht besser, wer weiß.

Video mit den Aussagen von shroud. Das Zitat oben startet bei Minute 1:01

CS:GO könnte mit Source 2 noch interessanter werden

Tut Valve ein Konkurrent gut? shroud sprach in seinem Stream auch über die Updates von CS:GO und wieso Valorant dem Spiel guttun wird. Denn für Valve ist der 7 Jahre alte Shooter derzeit ein echtes Zugpferd. Er bricht Rekord um Rekord und ist derzeit der erfolgreichste Titel auf Steam:

Valve ist so smart. Sie wissen, dass CS:GO ihr Baby ist und sie wussten, dass sie über Jahre keine Konkurrenz haben. Und sie haben jahrelang nichts getan. In der Sekunde in der Valorant in der Beta, der Closed Beta, erscheint, bringen sie Updates. Tyler hat mir erzählt, dass diesen Sommer Source 2 erscheinen soll und CS:GO ein riesiges Update bekommen soll. Und das ergibt Sinn, denn Valorant plant seinen Release diesen Sommer.

Was ist Source 2? Laut verschiedenen Leaks und Insider-Berichten soll CS:GO in den nächsten 2 Monaten auf die Source 2-Engine aktualisiert werden (via Dexerto).

Dabei soll es Anpassungen am Rendering, den Schatten und Animationen geben.

Gerüchte zum Update der Engine gibt es bereits seit Jahren, doch viele Quellen sprechen nun von diesem Sommer. Das scheint die Sache greifbarer zu machen.

Valorant und CS:GO unterscheiden sich vor allem in den Charakteren. Diese haben besondere Fertigkeiten, vergleichbar mit Overwatch. Hier haben wir euch alle Agenten vorgestellt.

Auch andere Streamer und Profis vergleichen die Shooter

Was sagen andere Streamer? Tfue, der derzeit erfolgreichste Streamer auf Twitch, hat bereits einen Vergleich der beiden Spiele aufgestellt und kam mit einer ähnlichen Aussage aber zu einem anderen Schluss.

Für ihn ist Valorant „zu casual“ und sollte zumindest im E-Sport nicht größer als CS:GO werden. Das wiederum sehen einige Profis anders.

Tfue ist eher skeptisch bei Valorant. Er bezeichnete es zudem als Spiel für alte Menschen.

Was sagen Profi-Spieler? Schon vor der Beta von Valorant gab es Shooter-Profis, die sich zu dem neuen Projekt von Riot hingezogen fühlten. Der bekannte CS:GO-Spieler Braxton „swag“ Pierce kündigte bereits im Februar an, dauerhaft zu Valorant wechseln zu wollen.

Valorant ist bei vielen Profis aufgrund des Gameplays beliebt. Mit Riot als Entwickler und Veranstalter von Turnieren hoffen sie möglicherweise auf große Turniere.

So auch Harrison „Psalm“ Chang , der dafür seine Karriere in Fornite ruhen lässt. Dort erreichte er bei der WM im Sommer 2019 den zweiten Platz im Solo-Turnier und verdiente stolze 1,8 Millionen Dollar.