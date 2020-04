Der Profi-E-Sportler Harrison „Psalm“ Chang hat 1,8 Mio $ mit Fortnite: Battle Royale verdient, als er 2019 WM-Zweiter wurde. Jetzt kündigt er seinen Rückzug an. Er wird künftig den neuen Shooter von Riot Games, Valorant, spielen. Hier sieht er großes Potential.

Das ist Psalm: Der US-Amerikaner Harrison „Psalm“ Chang (25) ist eine interessante Figur in der E-Sport-Szene, denn der war über 3,5 Jahre ein erfolgreicher Spieler in einem relativ erfolglosen E-Sport-Titel.

Der E-Sport in Blizzards MOBA, Heroes of the Storm, brachte Psalm nie so richtig viel Geld. In den ersten 3,5 Jahren als E-Sportler von 2014 bis 2018 verdiente Psalm etwa 80.000$ (via esportsearnings).

Das war Pslams 1. Job: Heroes of the Storm.

Psalm wechselte 2018 zu Fortnite, kurz bevor Blizzard ankündigte, den E-Sport in Heroes of the Storm erheblich einzuschränken. In Fortnite erkannte Psalm großes Potential.

Seine Sternstunde schlug Psalm bei der Fortnite-WM im Sommer 2019. Dort wurde er Zweiter im Solo-Turnier, hinter Kyle „Bugha“ Giersdorf, und verdiente 1,8 Millionen US-Dollar auf einen Schlag, von denen er allerdings eine Menge an Steuern abdrücken musste.

Psalm lag bei der Fortnite-WM mit 24 Jahren weit über dem Altersschnitt der Teilnehmer von 16. Einer der Spieler war sogar erst 13. Da wirkte Psalm wie der große Bruder der anderen Teilnehmer.

Psalm wendet sich seinem 3. E-Sport-Titel zu.

Viel Vertrauen in Riot und Valorant

Das sagt Psalm nun: Psalm hat am Sonntag bekanntgegeben, dass er mit Fortnite aufhört und nun Valorant spielen wird.

Sein Ziel sei es, einer der am meisten ausgezeichneten Wettbewerber im E-Sport aller Zeiten zu werden. Er bedankt sich bei Fortnite für alles, was sie ermöglicht haben. Er will aber jetzt bei Valorant dabei sein, wie er ESPN verrät:

Valorant werde „der nächste Gaming Titan“

das Spiel werde den „größten und diversesten Pool an Talenten haben“, den man je gesehen hätte

Psalm glaubt, Riot werde es hinbekommen und eine stabile kompetitive Szene aufbauen. Davon möchte er ein Teil sein

Valorant getestet: Der Shooter wirkt öde – Aber ihr werdet ihn spielen

Fortnite dreht den Geldhahn für E-Sport zu

Das steckt dahinter: Der E-Sport von Fortnite schwächelt seit der WM im Sommer 2019. Epic Games tut sich schwer damit, Fortnite als E-Sport zu etablieren. Die haben 2019 zwar enorme Summen an Preisgeld in das Spiel gepumpt, das hat aber nicht wirklich viel gebracht. Die WM und das viele Preisgeld konnten nicht verhindern, dass die Zuschauerzahlen von Fortnite auf Twitch 2019 sanken.

Es gab einige Probleme:

so wurde Fortnite nur noch zu den Qualifikationsspielen für die WM geschaut und war sonst relativ tot

zudem kritisierten Profis fortwährend Epic dafür, das Spiel viel zu stark zu ändern – das gehe nicht bei einem E-Sport-Titel

ohnehin schien es ein ständiger Konflikt zu sein, ob Fortnite jetzt ein „ernster Titel“ für die Pros ist, bei dem Skill über alles steht, oder ein „lustiger“ Titel für alle, bei dem jeder eine Chance hat, zu gewinnen und der Zufall eine größere Rolle spielt

Nach der Fortnite WM im Sommer 2019 wurde das E-Sport-Programm von Fortnite erheblich runtergefahren und ist bislang noch nicht wieder in Gänze angelaufen.

Profi-Spieler kritisieren die mangelnde Unterstützung und Kommunikation von Epic zu den Profis und E-Sport-Teams. Zuletzt haben sich einige Teams aufgelöst und Veteranen haben ihre Ausstieg angekündigt. Vor Psalm hatte bereits Liquid Poach gesagt, dass er zu Valorant wechselt.

Er überführte sich selbst per Twitch.

So richtig taugt Fortnite auch 2020 für viele Spieler noch immer nicht als E-Sport-Titel. Die Turniere werden online gespielt und es kommt immer wieder zu Unregelmäßigkeiten, die in Banns müden.

Ein Fortnite-Spieler hat sich neulich selbst über Twitch des Cheatens überfährt.