Star Wars Day: Amazon haut über 800 Angebote raus – Filme, Spiele, Lichtschwerter und mehr!

Am 4. Mai findet traditionell der offizielle Star-Wars-Feiertag statt und Amazon hat passend dazu schon die Tage zuvor viele Sonderangebote.

Fans der legendären Weltraumsaga von George Lucas können dank der Amazon-Angebote zum Star Wars Day am 4. Mai (“May the 4th be with you”) gerade ordentlich sparen.

Egal ob LEGO, Kleidung, die Filme, Spiele oder anderes Merchandise, wie etwa Lichtschwert-Repliken: zahlreiche Artikel sind teils deutlich reduziert.

Passend zu der kürzlich gestarteten Aktion hat Amazon auch eine Übersichtsseite, die die besten Angebote rund um den Feiertag der weit, weit entfernten Galaxis auflistet.

Star Wars Day 2024: Viele Angebote bei Amazon

Wie so oft bei Amazon werden noch weitere Angebote im Laufe der Woche bis zum 4. Mai erwartet und somit ist auch noch mit weiteren Artikeln zu rechnen, die vergünstigt werden. Derzeit werden über 800 gelistet.

Einige der befristeten Angebote können unterdessen dann auch schon vergriffen beziehungsweise abgelaufen sein. Hier bieten wir euch beispielhaft eine aktuelle Auswahl reduzierter Artikel:

Weitere Angebote mit GeForce RTX 4070, Intel-CPU und mehr

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, findet ihr auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die beliebte WQHD-Grafikkarte GeForce RTX 4070 und eine starke Intel-CPU für unter 100 Euro noch günstiger bei Amazon.

Mit der RTX 4070 Ti gibt es zudem auch eine weitere WQHD-Grafikkarte günstiger und darüber hinaus auch einen starken Gaming-Monitor vergünstigt.