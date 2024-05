5 Serien wie Bridgerton

Fun Fact : Russif Suterhland (Nostradamus) und Celina Sinden (Greer) lernten sich am Set von Reign kennen und verliebten sich ineinander. Inzwischen sind die beiden verheiratet (via IMDb )

Die Serie dreht sich um Mary Stuart, die Königin von Schottland. Sie reist als Jugendliche an den französischen Hof, um Prinz Francis zu heiraten. Jedoch wird sie dort in Intrigen und politische Machtkämpfe verwickelt – obendrein entwickelt sie auch Gefühle für dessen Bruder Sebastian.

Fun Fact : Wie eine Schauspielerin aus Downton Abbey erzählte, gab es eine Regel, nach der die Kostüme der Darsteller nicht gewaschen werden duften, um deren authentisches, historisches Aussehen zu bewahren. Das führte jedoch dazu, dass der Cast „ stank“. (via The Telegraph )

