5 Serien wie Gossip Girl

Fun Fact: Die Rolle als Veronica Lodge in Riverdale ist die erste richtige Rolle von Camilla Mendes. (via Business Insider )

In der Kleinstadt Riverdale sorgt der Tod des Schülers Jason Blossom für Aufruhr an der Higshschool. Eine Gruppe Jugendliche versucht der Sache auf den Grund zu gehen und merkt dabei, dass sich hinter der Fassade der idyllischen Kleinstadt einige dunkle Geheimnisse verbergen.

Fun Fact: Lucy Hale wollte ursprünglich Hanna spielen und sprach auch für die Rolle vor. Jedoch sah Marlene King (Creator der Serie) sie eher als Aria, die Rolle, die sie am Ende auch bekam. (via businessinsider.com )

Schaut Pretty Little Liars, wenn ihr das Folgende an Gossip Girl mögt:

