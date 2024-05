„Alle Twitch-Streamer sitzen nur zu Hause, werden fett“ – Trymacs startet Fitness Challenge

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Es ist nicht das erste Mal, dass Trymacs in einem Video erklärt, dass er aktuell mit seiner Form unzufrieden ist. Bereits bei einer früheren Fitness-Challenge hat er kürzlich erklärt, warum er sich verletzt hat: „Ich bin zu fett für Fußball“ – Twitch-Streamer Trymacs macht genau das, was er nicht tun soll, fällt jetzt 4 Monate aus

Unter anderem nehmen an der Challenge auch weitere Twitch-Größen wie beispielsweise Papaplatte, Rewi, Seltix oder auch Reeze teil. Trymacs möchte zudem seine Zuschauer dazu motivieren, ebenfalls an der Challenge teilzunehmen und ihre Fortschritte auf den Social-Media-Plattformen zu teilen.

Um was für eine Challenge geht es? Der Twitch-Streamer Trymacs hat eine dreimonatige Fitness-Challenge ins Leben gerufen. In seinem Video auf YouTube nennt er als Grund, dass er mal sportlich war, jetzt aber wieder dick sei.

