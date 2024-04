Von Knossis Cutter zum erfolgreichen Twitch-Streamer – Das ist die Karriere von NoahZett28

Wer ist NoahZett28 eigentlich? Wir von MeinMMO stellen euch den 23-jährigen deutschen Twitch-Streamer vor und wie er es geschafft hat so erfolgreich zu werden.

Wer ist NoahZett28? Noah “NoahZett28” Zimmermann ist ein 23-jähriger deutscher Streamer, der hauptsächlich durch seinen Twitch– und TikTok-Kanal bekannt wurde. Er erlangte erstmals größere Bekanntheit durch einen Raid von Montanablack im Frühjahr 2021.

In einem kürzlich auf YouTube veröffentlichten Video berichtet er, dass er erst spät mit dem Spielen von Videospielen begonnen hat und auch erst im Alter von 16 Jahren das Internet entdeckte. Vorher hatte er nur wenig Kontakt damit.

In seinem Video betont er mehrmals, dass es nicht sein Ziel ist, reich zu werden. Er wäre völlig zufrieden, auch wenn er in ein paar Jahren nur noch zwei Zuschauer hätte. Sein Hauptanliegen ist es, die aktuelle Zeit zu genießen und das zu tun, was ihm Spaß macht. Sollte sein Erfolg auf Twitch schwinden, würde er erwägen, wieder zu studieren.

So gut läuft es bei NoahZett28: Der Twitch-Streamer gibt an, dass er seit drei Jahren aktiv auf Twitch streamt und seine Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen teilt. Dabei verzeichnet er kontinuierliches Wachstum.

In Zahlen bedeutet das:

Twitch Follower: über 211.000

über 211.000 durchschnittliche Zuschauer: 392 (via Sullygnome)

392 (via Sullygnome) TikTok Follower: 351.357

351.357 Youtube Abonnenten: 45.500

45.500 durschnittliche Views: 97.954 (via Nindo)

Vom Cutter zum erfolgreichen Streamer

Wie ist er zu einem Streamer geworden? Seine Karriere begann zunächst als Zuschauer. Zu Beginn schaute er vor allem viel Montanablack und wurde dann einige Jahre später auf Knossi aufmerksam, den er regelmäßig verfolgte. Irgendwann begann er, Clips für Knossi zu schneiden, und hatte auch privat Kontakt zum Streamer, der ihn zum Beispiel zu Partys einlud.

Knossi war es schließlich, der ihm geraten hat, sich nicht nur hinter der Kamera zu bewegen, sondern selbst mit dem Streaming anzufangen. Innerhalb von drei Jahren hat er es dann auf über 211.000 Follower geschafft.

Er selbst ist überrascht, dass er das Streaming so lange durchgehalten hat. Als Grund nennt er seine ADHS-Erkrankung und geht dabei auf seine Schwierigkeiten im Alltag damit ein. Besonders zu seinen Anfangszeiten hat er neben dem Streamen auch sein Abitur gemacht und anschließend studiert.

Mittlerweile ist er auch bei großen Projekten mit anderen Streamern wie Trymacs dabei, wie zum Beispiel der No-Food-Challenge oder der Fahrradtour nach Dänemark.

Wie ist sein aktueller Content aufgebaut? NoahZett28s aktueller Content scheint eine Mischung aus Just Chatting Content zu sein, vor allem viel FiFa, aber auch andere Spiele wie Brawl Stars oder Among Us sind bei ihm zu sehen.

Was können wir in Zukunft von NoahZett28 erwarten? In seinem Video spricht er auch darüber, was er in Zukunft vorhat, und betont vor allem, dass er mehr IRL-Streams machen möchte. Dabei erwähnt er, dass er Lust hat, beispielsweise in den Movie Park zu gehen und den Stream mitzunehmen. Außerdem möchte er in Zukunft mehr Reaction-Streams und Just-Chatting-Inhalte produzieren.

Der Streamer hat bereits an einigen Projekten mit seiner größeren Kollegen teilgenommen, zum Beispiel als Trymacs mit ihm und weiteren Freunden Sons of the Forest gespielt hat. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

