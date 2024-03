Twitch: Trymacs zockt das neue Survival-Spiel auf Steam, fühlt sich wieder wie bei 7 vs. Wild

Der Twitch-Streamer Trymacs spielt derzeit gemeinsam mit 7 anderen Streamern das Survival-Spiel Sons of the Forest . Gerade zu Beginn fühlt er sich an die Erfahrungen aus 7 vs. Wild erinnert.

Um welches Spiel geht es? Trymacs spielt derzeit mit vielen anderen Streamern das Spiel Sons of the Forest , das vor kurzem seine Vollversion veröffentlicht hat. Der Titel ist ein Survival-Horrorspiel, das von Endnight Games entwickelt wurde. Es ist die Fortsetzung von The Forest und setzt die Geschichte des Vorgängers fort.

In dem Titel überlebt der Spieler in einer offenen Welt, in der er Ressourcen sammeln, Gebäude errichten und gegen feindliche Mutanten kämpfen muss, um zu überleben. Die Geschichte dreht sich um den Absturz eines Flugzeugs auf einer mysteriösen Insel und die Versuche des Spielers, die Insel zu erkunden, seine verschollenen Familienmitglieder zu finden und zu überleben.

Wieso fühlt Trymacs sich an 7 vs. Wild erinnert? Sons of the Forest ist von kanadischen Wäldern inspiriert, was dazu führt, dass Trymacs sich direkt an seine Zeit bei 7 vs. Wild erinnert fühlt. Besonders, weil das Spiel mit Helikoptern startet, sagt er mehrmals, dass es sich genau wie seine Aussetzung damals anfühlt, natürlich ohne den Absturz und ohne die Kannibalen.

Auch Rumathra, der gemeinsam mit ihm die letzte Staffel von 7 vs. Wild durchgezogen hat, teilt seine Gedanken dazu.

Chaos vorprogrammiert – Der isst zwei rohe Arme

Mit wem spielt Trymacs Sons of the Forest? Insgesamt spielt Trymacs mit 7 weiteren Streamern, darunter Rumathra, Repaz, Sebo, xHankyy, Nooreax, Chefstrobel und NoahZett28. Bei einer so großen Anzahl an Spielern ist das Chaos vorprogrammiert, vor allem da sie auch noch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen.

Es entstehen Situationen, in denen ein Streamer versehentlich rohe Arme von Kannibalen isst, ein anderer mit dem Golf-Cart Gegner überrollt oder Trymacs sich versehentlich aufspießt und dabei fast draufgeht.

Reaktionen aus der Community: Auch die Community scheint von Sons of the Forest und der gesamten Truppe begeistert zu sein. Einige Mitglieder seiner Community schreiben unter seinem Video auf YouTube:

jensschaible2186 schreibt: Einfach 7 vs. Wild gameplay.

orok4650 kommentiert: Wie kann es sein, dass Max immer alle Monster übersieht? HAHAHAHHAHA

therealoligaming merkt an: ich find den Squad so geil Sembo eine Legende

Gerade in diesem Jahr spielt Trymacs so ziemlich jedes gute Survival-Spiel, das veröffentlicht wird. In jüngster Zeit hat er sich auch Enshrouded gewidmet. Warum es ihm gefallen hat und er gerade dort auf den Deckel bekommt, könnt ihr hier nachlesen:

