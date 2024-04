Twitch-Streamer HandOfBlood lädt den Bundeskanzler ein, sein LoL-Team anzufeuern

Die Eintracht Spandau, das LoL-Team von Twitch-Streamer HandOfBlood, legt gerade einen „Fiebertraum von einem Run“ hin. Zum Finale wird Olaf Scholz persönlich eingeladen.

Was ist das für eine Einladung? Am 26. April 2024 wandte sich HandOfBlood auf X, ehemals Twitter, an Olaf Scholz persönlich. Er lud den Bundeskanzler herzlich ein, nach Spandau zu kommen und mit ihm bei der Übertragung des EMEA Masters Finale teilzunehmen, zu dem sich sein LoL-Team quailfiziert hat.

Der Twitch-Streamer erklärt, das sei quasi sowas wie die Champions League und weist darauf hin, dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron 2022 „seine“ Mannschaft angefeuert habe.

Es ist zwar nicht ganz klar, wie ernst der Twitch-Streamer das Angebot meint – wenn es jedoch einem Content Creator zuzutrauen ist, sich mit Olaf Scholz in einen Stream zu setzen und gemeinsam League of Legends zu diskutieren, dann sicher HandOfBlood.

Immerhin hatte er schon den Bürgermeister von Spandau zu Gast in seinem Stream – da ist es zum Bundeskanzler quasi nur noch ein kleiner Sprung. Eine Reaktion, geschweige denn eine offizielle Zusage, gibt es im Moment leider noch nicht.

In den Kommentaren diskutieren Fans dafür fleißig, welche Politiker sich alternativ als Gast anbieten würden.

Eintracht Spandau bald Europa-Meister?

Was ist der besondere Anlass? Am Sonntag, dem 28. April 2024, tritt die Eintracht Spandau beim Finale der EMEA Masters an. Das ist die Meisterschaft für die Region Europa, Afrika und den Nahen Osten. Das ist eine große Sache, denn trotz der großen Beliebtheit in den sozialen Medien konnte das LoL-Team von HandOfBlood spielerisch bislang nicht allzu viel reißen.

Auch die bisherige Saison lief für die Spandauer eher holprig. In der deutschsprachigen Prime League wurde man nur 5., qualifizierte sich gerade so für die Playoffs. Doch dann fuhr die Eintracht einen Sieg nach dem anderen ein und brachte schließlich den Meisterschafts-Titel nach Spandau.

Der Twitch-Streamer NoWay hatte mit NNO ebenfalls ein Team im Rennen. Den Run von Eintracht Spandau bezeichnet er als „absoluten Fiebertraum“.

In der Gruppenphase der EMEA Masters lief es ebenfalls super: Mit 5 Siegen und einer Niederlage wurde Eintracht Spandau zum Gruppensieger. Im Finale müssen die Spandauer gegen das türkische Team Beşiktaş Esports antreten. Los geht’s um 17:00 Uhr – mit oder ohne Olaf Scholz.

Zum großen Finale dürfte HandOfBlood auch wieder die Gelegenheit haben, in seine Parade-Rolle zu schlüpfen: Präsident Knabe. Der pöbelnde Egomane ist ein Fan-Liebling und hilft, der Eintracht Spandau das Feeling eines Fußball-Vereins zu verleihen, um das man sich von vornherein bemühte. Erfahrt bei MeinMMO, was den „Präsi“ so gut macht.