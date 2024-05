Eine Rune in LoL konnte euch fast unendlich Angriffstempo geben – wird bald entfernt, weil sie viel zu stark ist

In League of Legends sind Runen eines der stärksten Pfeiler für die verschiedenen Champions und ihre Builds. Doch Runen können auch viel zu stark sein und die Meta definieren. Eine der stärksten Runen in LoL wird im nächsten Patch entfernt.

Mit dem nächsten Patch 14.10 entfernt Riot zwei bekannte Runen. Die erste ist Predator, eine recht unspektakuläre Rune, die wahrscheinlich aus geringer Popularität entfernt wird. Interessanter wird es bei Lethal Tempo.

Mit Lethal Tempo erhaltet ihr Angriffstempo, wenn ihr gegnerische Champions angreift

Dies ist mit bis zu 6 Stacks möglich

Habt ihr die 6 Stacks erreicht, erhaltet ihr zusätzlich Angriffsreichweite und euer Angriffstempo hat, bis ihr die Stacks verliert, kein Limit mehr

Die Rune ist nicht nur für ADCs interessant, sondern auch für Nahkämpfer wie Master Yi, Yasuo oder Tryndamere. Auch diese Champions können das Angriffstempo verwerten und vor allem die verbesserte Reichweite ist unfassbar nützlich.

Schaut man sich die Statistiken auf U.GG an, dann sieht man, dass die Rune auf bestimmten Champions sehr erfolgreich ist. Auf Emerald und höher hat Kog´Maw eine sehr gute Winrate von 53,1 %. Auch Tryndamere hat mit der Rune eine Winrate von 51,23 %. Mit dem nächsten Patch am 15.05.2024 entfernt. Viele Spieler aus der Community finden das richtig gut.

Eine der besten Änderungen aller Zeiten

Auf Reddit postete der User HotButteryPopcorn- einen Thread mit dem Titel: The Lethal Tempo removal is one of the best changes ever . Darin erklärt der User, dass er diese Änderung richtig gut findet. Das größte Argument dabei sei, dass diese Rune viele Schwächen von Champions entfernt habe. Champions, die eigentlich am Anfang des Spiels schwach waren, würden durch die Rune stärker.

Auch der Spaß sei für den User ein großer Faktor, denn laut ihm mache es einfach keinen Spaß, gegen viele Lethal-Tempo-Champions zu spielen.

Auf Reddit wird der Thread ordentlich diskutiert. Manche stimmen der Meinung zu, glauben aber auch, dass einige Champions durch das Entfernen eine schwierige Zeit haben werden:

Jung05: Ich bin gespannt, wie es ersetzt wird. Als ein Meister-Yi-Abuser hoffe ich, dass es einige brauchbare Alternativen gibt.

Skeletoonz: Ja, das ist gut, und ich bin sogar dafür, dass LT entfernt wird.

pandemicv97: Ich kann das jetzt nicht beurteilen, als jemand, der viel mit Marksmen spielt, muss ich abwarten und sehen, was im aktuellen Patch passieren wird. Es könnte einige Probleme mit Yone/Yasuo oder anderen Nahkampf-Champs beheben .

Draven ist aktuell auch ein starker ADC und könnte durch diese Änderung noch stärker werden, denn er nutzt hauptsächlich die Rune Conquerer: Dieser ADC wird seit dem neuesten Patch noch mehr gefürchtet als sonst – ist einer der meistgebannten Champions

Wie wird sich die Meta ändern? Das kann man aktuell nicht sagen. Viele der starken und beliebten ADCs nutzen diese Rune erfolgreich. Insbesondere wird also die Botlane von dieser Änderung beeinflusst werden. Gleichzeitig können aber auch Änderungen an der Botlane für andere Lanes relevant sein. Wird auf der Botlane wieder AP gespielt, dann braucht man woanders mehr AD.

Die Nahkämpfer auf den anderen Lanes werden da mit Conquerer oder Press the Attack noch andere gute Möglichkeiten haben. Diese Nahkämpfer sind vor allem in niedrigeren Rängen verhasst. Viele LoL-Spieler wären aber auch gerne wieder in niedrigen Rängen: LoL-Spieler vermissen ihre Zeiten in unteren Rängen: „Ich bereue es, besser geworden zu sein“