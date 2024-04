„Ich bereue es, besser geworden zu sein“ – LoL-Spieler vermissen ihre Zeiten in den unteren Rängen

League of Legends ist für seine toxische Community bekannt. Einige Spieler berichten davon, dass es immer schlimmer werde, je höher man im Rang aufsteigt. Sie vermissen die alten Zeiten.

League of Legends hat seit seinem Beginn (wie auch viele andere große Online Games) ein Problem mit toxischen Verhalten unter den Spielern. In einem Reddit-Thread haben Spieler über eine für sie bedauerliche Realität gesprochen: Je höher man im Rang aufsteigt, desto mehr sehnen sie sich nach den Tagen in den unteren Rängen zurück.

Toxisches Verhalten in höheren Rängen

Ein Spieler mit dem Namen Lucia_LA, pendelte normalerweise zwischen Gold und Platin und gibt auf Reddit zu, dass er die Zeiten in den niedrigeren Rängen vermisse. Eigentlich spiele er aus Spaß, aber wollte ernsthafter spielen und schaffte es bis nach Diamant – was er jedoch nun bereut.

Warum genau bereut er es? Er betont, dass er in Gold-Spielen auf entspanntere, coole Mitspieler traf, und Saboteure eine Seltenheit waren. Früher konnte er nicht verstehen, warum Leute immer wieder behaupteten, dass League super toxisch sei – doch mittlerweile verstehe er das.

Denn je höher er aufstieg, desto häufiger traf er offenbar auf Spieler, die einfach nicht mehr spielen wollten, wenn es nicht nach ihren Vorstellungen lief. So würden seine Mitspieler lieber absichtlich das Spiel sabotieren.

Woran liegt es? Lucia_LA erklärt es sich so. Spieler zwischen Bronze und Gold/Platin seien eher Gelegenheitsspieler. Sie spielen ein paar Spiele nach der Arbeit oder in ihrer Freizeit und legen nicht allzu viel Wert darauf, in höhere Ränge aufzusteigen.

Dazu sagt er noch Folgendes:

League ist wahrscheinlich das einzige Spiel, bei dem ich es bereue, besser geworden zu sein. […] Offensichtlich macht es Sinn, dass die Leute umso konkurrenzfähiger werden, je höher der Rang, aber ich habe nicht erwartet, dass es so schlimm sein würde, lol. Ich denke jetzt ernsthaft darüber nach, einfach auf „Unranked“ umzusteigen. Lucia_LA auf Reddit

Was sagen andere Spieler dazu? Viele Spieler teilen ähnliche Erfahrungen und fühlen sich durch den Druck des Wettbewerbs und das zunehmend toxische Umfeld frustriert. Sie haben weitere Gründe genannt, woran es liegen könnte.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

LargeSnorlax schreibt: In Wirklichkeit nimmt mit steigendem Rang die Zerbrechlichkeit des Egos der Teamkollegen zu. […] Bei Plat-Diamond fängt jeder an, einen großen Kopf [großes Ego] zu bekommen. Lol, ich bin besser als du, Gold Scrub. […] In Master-GM denkt jeder, dass er der nächste Faker ist.

Miyaor sagt: Ich denke, es liegt im Allgemeinen daran, dass es eine gute Menge Zeit braucht, um so hoch aufzusteigen. Leute, die so lange gebraucht haben, um Diamant zu erreichen, wollen, dass ihr Rang etwas bedeutet. Deshalb ärgern sie sich, wenn sie verlieren und in Gefahr laufen, ihn zu verlieren.

gots8sucks vermisst seine Gold-Zeiten: Das Schlimmste ist, dass man nie mehr zurückkehren kann. Ich würde gerne mit meinen lockereren Freunden Douq spielen und wie vor Jahren in Gold entspannen.

Worüber sich viele in dem Reddit-Thread einig waren: Spieler in höheren Rängen sind wohl oft sehr selbstbewusst, kritischer und gehen mit einer höheren Erwartungshaltung ins Spiel. Im Gegensatz dazu verhalten sich Spieler in niedrigere Rängen häufig bescheidener und erkennen, wenn sie gerade nicht gut spielen. Der Rang hat bei ihnen möglicherweise noch nicht so viel Bedeutung.

Was meint ihr zu dem Ganzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

LoL: Ein Spieler hat plötzlich Spaß und Erfolg statt Frust und Ärger, weil er 6 Monate den Chat ausschaltet