WoW: Neues Cinematic bringt beliebten Magier in Schwierigkeiten

Wann startet der Patch? Patch 10.2.7 Dunkles Herz („Dark Heart“) startet am 8. Mai 2024, also bereits nächste Woche. Kern des Patches ist der neue Spielmodus „WoW Remix: Mists of Pandaria“, der mit etwas Verzögerung startet. Im Hauptspiel könnt ihr derweil neue Quests erleben, die geschichtlich langsam auf die nächste Erweiterung „The War Within“ hinarbeiten.

Schon bald startet der neuste Patch von World of Warcraft. Das Update 10.2.7 „Dunkles Herz“ treibt die Geschichte voran, die langsam von den Dracheninseln wegführt, hin zur nächsten Erweiterung. Denn überall auf der Welt geschehen merkwürdige Dinge, die schon bald viele Probleme in Gang setzen …

Ein neues Cinematic in World of Warcraft läutet die Erweiterung „The War Within“ ein. Darin geht es um Khadgar und Alleria …

