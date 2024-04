WoW: Wer ist Xal’atath? Die ganze Story der neuen Antagonistin

Der neue Feind in World of Warcraft hat es faustdick hinter den Ohren. Wir verraten euch, wer Xal’atath eigentlich ist und was sie so gefährlich macht.

World of Warcraft startet bald in seine inzwischen 10. Erweiterung. Mit „The War Within“ geht es tief hinab in den Planeten, wo wir mit Irdenen zusammenarbeiten und uns gegen die Neruber stellen.

Doch Auslöser für das ganze Chaos, das sich langsam aber sicher entfesselt, ist eine sonderbare Elfe mit dem Namen Xal’atath, die auch im ersten Trailer zur Erweiterung prominent dargestellt wird. Aber wer ist das eigentlich? Ist das ein ganz neuer Feind? Muss man sie kennen?

Wir verraten euch die ganze Story von Xal’atath, damit ihr perfekt für die The War Within vorbereitet seid.

Was will Xal’atath?

Xal’atath hat viele Namen. Manche nennen sie nur „Die Schwarze Klinge“ oder die „Klinge des Schwarzen Imperiums“, für andere ist sie die „Heroldin der Leere“ oder „Herold von Dimensius“.

Xal’atath ist grundsätzlich eine Kreatur der Leere und gehört damit auch zur kosmischen Kraft der Leere. Die Leere hat das Ziel, letztlich alles zu verschlingen. Allerdings können die mächtigsten Kreaturen der Leere, die sogenannten „Void Lords“ sich nicht in der Realität manifestieren. Das ist nur möglich, wenn es ihnen gelingt, die Weltenseele eines Planeten zu verderben, etwa mit Hilfe der Alten Götter.

Das offizielle Artwork zu Xal’ataths Design in “The War Within”.

Xal’atath hat also die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Weltenseele von Azeroth von der Leere erfüllt wird, um letztlich die Herbeirufung eines oder mehrere Leerenfürsten zu ermöglichen.

Alles, was sie tut, dient demnach letztlich dem Ziel, Azeroth zu verderben – vorausgesetzt, in The War Within zeigen sich nicht noch neue Motivationen.

Xal’atath in WoW: Legion

Die erste richtige Erwähnung von Xal’atath gab es in der Erweiterung „World of Warcraft Legion“. Hier kommen Priester, die sich auf Schatten spezialisiert haben, in den Besitz dieser Waffe. Xal’atath ist ein Dolch, der immer wieder mit dem Spieler-Charakter flüstert und ihm kleine Einzelheiten zur Vergangenheit erzählt.

Schon damals war klar: Xal’atath ist mächtig und sehr gefährlich. Ihre Einflüsterungen haben schon viele Leute zuvor in den Wahnsinn getrieben. Außerdem hat die Klinge den Ruf, immer genau dann zu verschwinden, wenn ihr Träger sie am meisten gebraucht hat.

Die Klinge des Schwarzen Imperiums – Xal’atath.

In Legion passiert das nicht. Xal’atath wird, wie alle anderen Artefaktwaffen auch, am Ende lediglich dazu verwendet, das Schwert von Sargeras vom korrumpierenden Einfluss zu befreien und quasi das „Gift“ aus Azeroth zu ziehen. Verbraucht und ihrer Kräfte – vermeintlich – vollends beraubt, verschwindet die Klinge daraufhin aus dem Besitz des Schattenpriesters.

Xal’atath in alten Zeiten

Während Legion versuchen die Anhänger der Priester-Ordenshalle mehr zu den einzelnen Artefaktwaffen herauszufinden und offenbaren auch viele Einzelheiten zu Xal’atath. Sie hat bereits seit mehreren Jahrtausenden im Verborgenen agiert und ist immer wieder aufgetaucht, um verschiedene Vorfälle in der Welt zu manipulieren.

Sie verdarb den Verstand des Dschungel-Trolls Zan’do und brachte ihn dazu, einen C’Thraxxi-General aus seinem Schlaf zu wecken. Dieser brachte die Armeen der Aqir mit sich und zog gegen die Trolle in den Krieg. Obwohl die Aqir am Ende verloren, teilten sich die verbliebenen Truppen auf. Ein Teil dieser Gruppe entwickelte sich im Laufe vieler Jahrhunderte zu den Nerubern.

Die Tochter von Zauberer-Than Thaurissan benutzte die Klinge, um die Zwergenfeste Grim Batol zu verfluchen, die daraufhin viele Jahre später vom Schattenhammer-Klan und anderen Übeln heimgesucht wird und bis heute als verflucht gilt.

Xal’atath könnte eine Klaue vom Alten Gott Y’shaarj sein.

Die Menschenfrau Nataline Seline wollte die Klinge vernichten, doch Xal’atath manipulierte auch sie. Nataline erschuf einen Kult, um die Geheimnisse der Klinge zu ergründen. Xal’atath ließ Seline durch ihre eigenen Anhänger töten. Später wurde aus diesem Kult die Grundlage für den „Kult der vergessenen Schatten“.

Xal’atath und der Schattenhammerkult

Der Schattenhammerkult ist eine recht große Organisation auf Azeroth, die ihren Ursprung eigentlich auf Draenor hat. Der Oger-Magier Cho’gall wurde von einer Vision heimgesucht, bei welcher der ganze Kosmos vernichtet wird. Um diese Vision zu verhindern, gibt es nur eine Lösung: Die Leere muss herrschen. Cho’gall versammelte seine bleichen Orcs und gründete den Schattenhammer.

Als die Orcs auf Azeroth einfielen, hörten sie die Stimmen der Leere lauter als je zuvor – ein Beweis dessen, dass sie auf dem richtigen Pfad waren und ihre Bestimmung gefunden hatten.

Cho’gall begann daraufhin, die „Weisheiten der Leere“ in die Haut seiner bleichen Orcs zu schreiben, ihnen dann die Haut vom Leib zu ziehen und daraus ein Buch zu erschaffen. Dieses Buch, das „Twilight Canticle“ („Lobgesang des Zwielichts“), würde für viele Jahre sinnstiftend und zugleich Motivation für den Schattenhammerkult sein.

Cho’gall, der Oger, bevor er von der Leere korrumpiert wurde.

Die Existenz dieses Buches ist überhaupt der Grund, warum Nataline Seline sich aufmacht, um die „sonderbare Klinge“ zu finden, die angeblich von den bleichen Orcs in Ritualen auf Azeroth benutzt wurde – Xal’atath.

Cho’gall und seine Orcs besetzten eine Weile lang das Nordhain-Tal zusammen mit der Abtei. Es wird vermutet, dass sie dabei auch das „Twilight Canticle“ in der Abtei zurückließen. Das Buch fand so später seinen Weg in die Bibliothek von Sturmwind und sorgte dafür, dass viele Priester sich langsam vom Lichtglauben abfielen und dem Kult anschlossen.

So soll auch Bischof Farthing verdorben worden sein – das ist der Bischof, dem Schattenpriester später Xal’atath in der Artefakt-Questreihe entreißen. Wieder in einem Augenblick, als Xal’atath ihrem Träger die Hilfe verweigert.

Xal’atath in WoW: Saison der Entdeckungen

Noch recht neu ist, dass Xal’atath auch bereits in der Classic-Variante von WoW ihr Unwesen trieb – nämlich in der Saison der Entdeckungen. Diese Quests und Inhalte sind zwar neu, gehören aber zum offiziellen Kanon. Sie sind also Teil der Lore.

In der Tiefschwarzen Grotte („Blackfathom Deeps“) lebt ein großer Teil des Schattenhammerkults und verehrt ein „Kind der Alten Götter“ – die sonderbare Kreatur Aku’mai. Xal’atath flüsterte zu diesem Teil des Kults und verriet ihm, wie man Ausrüstung mit der Leere anreichern kann, um sie zu verzaubern und mächtiger zu machen.

Die Helden von Azeroth kommen hier zum ersten Mal mit der „Schattenhaften Erscheinung“ in Gestalt – eindeutig Xal’atath, selbst wenn das Spiel es nie zu 100 % bestätigt.

Xal’atath kooperiert mit den Helden von Azeroth und tauscht Teile ihres Wissens gegen magische Relikte oder Leistungen, die der Held erbringen muss. Während die Spieler dafür tolle Beute bekommen, mehrt Xal’atath im Hintergrund ihre Macht und baut zugleich ein vertrautes Verhältnis zu den Helden auf.

Sogar Sylvanas hielt die Klinge zeitweise in den Händen.

Warum half Xal’atath dem Priester?

Manch einer mag sich nun fragen, warum Xal’atath denn dem Schattenpriester überhaupt in Legion geholfen hat. Immerhin ist der Spieler-Charakter ja grundsätzlich „gut“ und versucht Azeroth zu retten.

Das ist allerdings recht einfach zu erklären. Xal’atath kann nicht zulassen, dass die Brennende Legion Azeroth übernimmt. Denn dann würde Azeroth am Ende von Sargeras vernichtet werden und damit auch die schlummernde Weltenseele.

Genau diese Weltenseele braucht die Leere allerdings, um sie selbst zu verderben und damit den Leerenfürsten Zugang zur Realität zu geben.

Xal’atath hilft im Kampf gegen die Legion, damit die Weltenseele nicht von Sargeras vernichtet wird und sie diese später selbst verderben kann. Und genau diese Anfänge werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in „The War Within“ zu sehen bekommen.

Die Schwarze Klinge in Battle for Azeroth

In Battle for Azeroth tauchte Xal’atath ein weiteres Mal auf. Spieler nehmen die Klinge auf und hören einmal mehr das Geflüster aus dem Inneren, das sie dazu veranlasst, der Klinge zu helfen. Man verzehrt Feinde, um Xal’atath ihre Kraft zurückzugeben und ihr danach bei „ein paar Problemen“ zu helfen.

Die Lösung dieser Probleme führt dazu, dass die Essenz von Xal’atath aus der Klinge befreit wird und sie den Körper einer Hochelfe für sich beansprucht. So kam Xal’atath zu dem Körper, den sie auch in The War Within hat.

Anschließend kehren wir zusammen mit der befreiten Xal’atath und der Klinge zurück an einen Ritualort. Hier spricht Xal’atath direkt mit dem Alten Gott N’Zoth und liefert den Helden schamlos aus. N’Zoth belegt Spieler daraufhin mit einem Buff, dem „Geschenk von N’Zoth“, wodurch der Alte Gott alles sieht, was die Spieler tun. Derweil öffnet Xal’atath in Elfengestalt ein Leerenportal und verschwindet durch dieses.

Die leere Klinge jedoch bleibt am Ort des Rituals zurück … zumindest solange, bis N’Zoth die Helden von Azeroth offen auffordert, sich seiner Herausforderung zu stellen und einige Leeren-Kreaturen zu bezwingen.

Doch der wahre Zweck dieser „Prüfung“ war nicht der Kampf gegen die Kreaturen, sondern die Klinge von einem Champion der Horde finden zu lassen.

Der Horde-Spieler übergibt die Klinge daraufhin an Sylvanas. Sylvanas wiederum reicht die Klinge an ihren General Nathanos Pestrufer weiter. Dieser fährt mit seinem Schiff auf das Meer, wird dabei von der Allianz verfolgt.

Doch auch das wurde von Xal’atath geplant, denn jetzt greift Königin Azshara ein. Sie reißt den Ozean auf, sodass die Schiffe zusammen mit der Klinge in das Naga-Königreich Naz’jatar stürzen und sie letztlich in den Besitz der Klinge kommt.

Azshara besaß den Dolch Xal’atath – wenn auch nur kurz.

Azsharas Plan war es, mit der Klinge den Alten Gott N’Zoth zu töten, um von seinem Einfluss freizukommen. Immerhin kann die Klinge mächtige Wesen beherbergen und Leeren-Kreaturen großen Schaden zufügen.

Was Azshara aber offenbar nicht wusste: All das wurde von N’Zoth genau geplant und nur wegen seiner Bemühungen kam sie überhaupt in den Besitz des Dolches.

Azshara wird von den Helden aufgehalten, doch N’Zoth wird befreit. Er entführt die bewusstlose Azshara – zusammen mit dem Dolch – und beginnt damit, den Albtraum von Ny’alothe auf die Welt loszulassen.

Im nächsten Raid treffen wir wieder auf Azshara. Sie wird von einem Diener der Leere gefoltert. Als wir sie befreien, gibt sie die Klinge wieder raus und reicht sie an Furorion weiter. Dieser verwendet sie später, um die Hülle von N’Zoth zu verletzen. Es ist nicht ganz klar, was in diesem Augenblick geschieht, aber es sieht so aus, als würde die Klinge etwas aus „der Hülle saugen“ – vielleicht die Essenz des Alten Gottes.

Was danach mit der Klinge geschieht, ist unbekannt. Sie ist einmal mehr verschwunden.

Dragonflight und Xal’ataths Rückkehr

Ihren letzten Auftritt hatte Xal’atath in der (noch) aktuellen Erweiterung Dragonflight. Sie arbeitet nämlich offenbar mit Iridikron zusammen, auch wenn das erst sehr spät offenbart wurde.

Der Schemen im Hintergrund zeigt eine Elfe. Das kann nur eine bestimmte sein.

Als Iridikron in die Vergangenheit reist („Dämmerung des Ewigen“) holt er die Essenz von Galakrond. Das ist ein uralter Proto-Drache, der offenbar von der Leere verdorben wurde und nur ein einziges Ziel hat: Alles zu verschlingen. Die Helden müssen sich entscheiden, ob sie entweder Iridikron aufhalten oder aber den Bronzenen Aspekt Nozdormu retten.

Die Wahl fällt letztlich auf Nozdormu, sodass Iridikron die Essenz von Galakrond für sich beansprucht und daraufhin ein Leerenportal öffnet. In diesem Portal sieht man die Silhouette einer Elfe – Xal’atath.

Was ist Xal’atath eigentlich?

Die finale Frage bleibt bisher unbeantwortet. Aus der bisherigen Story ist nicht vollkommen ersichtlich, was für eine Kreatur die ursprüngliche Xal’atath gewesen ist, bevor sie ein Dolch und später den Körper einer Elfe bekam.

Aktuell gibt es zwei Theorien, die beide verschiedene Indizien als Grundlage haben:

Xal’atath ist ein Alter Gott gewesen, ähnlich wie C’thun oder Yogg-Saron. Sie wurde allerdings schon früh von den anderen Alten Göttern verschlungen.

Xal’atath ist ein Stück des alten Gottes Y’Shaarj – eine Klaue von ihm, die letztlich in einen Dolch umgewandelt wurde.

Die Leere will Azeroth vollkommen verschlingen. Mit vielen Tentakeln.

Letztlich ist genau diese grundlegende Frage aber auch nicht so wichtig. Klar ist auf jeden Fall, dass Xal’atath mit der Leere im Bunde steht und vorhat, der Welt Azeroth etwas Schreckliches anzutun, das um jeden Preis verhindert werden muss.

Außerdem wurde Xal’atath irgendwann von Dimensius, einem der sagenumwobenen Leerenfürsten („Void Lords“) zu seinem Herold ernannt, als sie die Waffe „Leerengesang“ erhielt. Ihre Aufgabe ist demnach schon seit langer Zeit, den Weg für die Leerenfürsten zu bereiten.

Wenn ihr mehr zur Story von World of Warcraft wissen wollt, haben wir die ganze Lore aller Warcraft-Spiele kompakt zusammengefasst.